గురువారం, 7 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 7 మే 2026 (22:05 IST)

వాణిజ్య కార్యకలాపాల కోసం 9000 HP విద్యుత్ లోకోమోటివ్‌ల మొదటి సెట్‌ను సీమెన్స్ అప్పగింత

9000 HP electric locomotive
9000 హార్స్‌పవర్ (HP) సామర్థ్యం గల ఎలక్ట్రిక్ ఫ్రైట్ లోకోమోటివ్‌ల వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించడంతో, భారతీయ రైల్వే తన రైలు సరుకు రవాణా ఆధునీకరణ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. భారీ సరుకు రవాణా కార్యకలాపాల కోసం రూపొందించబడిన, 9000 HP సామర్థ్యం గల D9 ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్‌లు గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వేగం వరకు ప్రయాణించే, ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఫ్రైట్ లోకోమోటివ్‌లలో ఒకటిగా నిలుస్తున్నాయి. ఒప్పందం కుదిరిన తేదీ నుండి 36 నెలలలోపే ఈ లోకోమోటివ్‌లు వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించడం ఒక రికార్డు స్థాయి అమలు తర్వాత జరిగింది. భారతీయ రైల్వే రంగంలో ఈ స్థాయి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఇది అత్యంత వేగవంతమైన డెలివరీలలో ఒకటి.
 
ఈ ప్రాజెక్టును దీర్ఘకాలిక లభ్యత-ఆధారిత లైఫ్‌సైకిల్ భాగస్వామ్య నమూనా కింద అమలు చేస్తున్నారు. ఇందులో డిజైన్, తయారీ, కమిషనింగ్, మరియు 35 సంవత్సరాల పూర్తిస్థాయి సర్వీస్ నిర్వహణ ఉంటాయి. గుజరాత్‌లోని దాహోద్‌లో ఉన్న భారతీయ రైల్వే ఫ్యాక్టరీలో ఈ లోకోమోటివ్‌లను తయారు చేస్తుండగా, విశాఖపట్నం, రాయ్‌పూర్, ఖరగ్‌పూర్, పూణేలోని డిపోలలో నిర్వహణ జరుగుతుంది. ఇది నిరంతర పనితీరుకు, అధిక ఫ్లీట్ లభ్యతకు మద్దతు ఇస్తుంది.
 
సిమెన్స్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్- చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సునీల్ మాథుర్ మాట్లాడుతూ, భారతీయ రైల్వేకు దీర్ఘకాలంగా, విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా ఉన్న సిమెన్స్‌కు ఇది గర్వకారణం. ఒక మార్గదర్శక భాగస్వామ్యం, పటిష్టమైన లైఫ్‌సైకిల్ బిజినెస్ మోడల్ ద్వారా సాధ్యమైన ఈ ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్‌ల విజయవంతమైన అప్పగింత, రైలు ఆధునీకరణలో ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పింది. ఇది భారతీయ రైల్వే, సిమెన్స్ మధ్య సహకార బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అంతేకాకుండా, వికసిత్ భారత్ స్ఫూర్తికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ, ఈ విజయాన్ని సాధ్యం చేసిన వారి తయారీ మరియు ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి ఇది ఒక నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
 
లోకోమోటివ్ టెక్నాలజీలలో సుమారు 90% భారతదేశంలోనే తయారయ్యాయి. ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియా పట్ల భారతీయ రైల్వే, సిమెన్స్‌ల ఉమ్మడి నిబద్ధతను, అలాగే పటిష్టమైన దేశీయ రైలు తయారీ పర్యావరణ వ్యవస్థ అభివృద్ధిని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ భారతీయ సరఫరాదారులు, తయారీ కేంద్రాలు మరియు నైపుణ్యం కలిగిన ప్రతిభావంతుల సామర్థ్య నిర్మాణానికి కూడా దోహదపడింది.
 
9,000 HP శక్తి గల ఈ ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్‌లు, సిమెన్స్ వారి ఇంటెలిజెంట్ రైల్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన రైలిజెంట్ ఎక్స్‌తో సహా అధునాతన డిజిటల్ వ్యవస్థలతో అమర్చబడ్డాయి. ఇవి ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్, డేటా-ఆధారిత పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్‌ను సాధ్యం చేస్తాయి. ఈ లోకోమోటివ్‌లు అధునాతన భద్రత మరియు పర్యవేక్షణ సాంకేతికతలను అనుసంధానించాయి. భారతీయ రైల్వే నెట్‌వర్క్ అంతటా శక్తి సామర్థ్యంతో, అధిక విశ్వసనీయతతో సరుకు రవాణా కార్యకలాపాల కోసం రూపొందించబడ్డాయి. వాటి జీవితకాలంలో, ఈ లోకోమోటివ్‌లు భారతదేశం యొక్క విస్తృత వాతావరణ, లాజిస్టిక్స్ సామర్థ్య లక్ష్యాలకు మద్దతునిస్తూ, సుస్థిరత ఫలితాలకు గణనీయంగా దోహదపడతాయని భావిస్తున్నారు.

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' దక్కించుకున్న విక్రాంత్

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' దక్కించుకున్న విక్రాంత్"సంతాన ప్రాప్తిరస్తు" చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని దక్కించుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో విక్రాంత్..ఇప్పుడు మరో ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రంలోని నటనకు ఆయన ప్రతిష్టాత్మక దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో 'సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ - జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' అందుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలోని ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్ దక్కడంపై హీరో విక్రాంత్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవార్డ్ తనకు మరిన్ని మంచి చిత్రాలు చేయాలనే స్ఫూర్తిని కలిగించిందని విక్రాంత్ చెప్పారు

Samantha: సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన మా ఇంటి బంగారం వాయిదా

Samantha: సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన మా ఇంటి బంగారం వాయిదానిర్మాతల తరపున విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఇలా పేర్కొన్నారు: "సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' నిర్మిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం, గతంలో ప్రకటించిన మే 15వ తేదీ నుండి వాయిదా పడి, ఇప్పుడు జూన్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Posani Krishna Murali: జర్నలిస్టులు నిజాయితీగా ఉంటే సొసైటీ బాగుపడుతుంది : పోసాని కృష్ణమురళి

Posani Krishna Murali: జర్నలిస్టులు నిజాయితీగా ఉంటే సొసైటీ బాగుపడుతుంది : పోసాని కృష్ణమురళిప్రముఖ రచయిత, నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి నిర్మిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తూ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి". ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, పాటలు, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు కూడా పోసాని కృష్ణమురళి వహిస్తుండటం విశేషం. హిందోళ చక్రవర్తి, కాజల్ శర్మ, ఆయేషా ఖాన్, బీజేపీ నేత రఘునందన్ రావు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి" చిత్ర విశేషాలు తెలిపారు దర్శక నిర్మాత నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి.

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్ ఆగస్టులో రిలీజ్

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్ ఆగస్టులో రిలీజ్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘ఐ యామ్ గేమ్’ ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటిగా మారింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని 100కి పైగా లొకేషన్లలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. ఇటీవల తన సినిమాల్లో ఎక్కువగా వింటేజ్ లుక్స్‌లో కనిపించిన దుల్కర్, ఈసారి పూర్తిగా భిన్నమైన స్టైలిష్ మాస్ యాక్షన్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నారు. ఇది ఆయన 40వ చిత్రం కావడం విశేషం. భారీ స్థాయిలో పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.

వందో చిత్రాన్ని తీయాలని భావించారు : ఆర్బీ చౌదరి మృతిపై రజనీకాంత్

వందో చిత్రాన్ని తీయాలని భావించారు : ఆర్బీ చౌదరి మృతిపై రజనీకాంత్సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై నిర్మించే వందో చిత్రాన్ని తనతో తీయాలని ఆ నిర్మాణ సంస్థ అధినేత, దిగ్గజ నిర్మాత ఆర్.బి.చౌదరి భావించారని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఈ నెల 5వ తేదీ మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్.బి.చౌదరి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే. చెన్నైకు తీసుకొచ్చిన ఆయన పార్థివదేహానికి సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ గురువారం నివాళులు అర్పించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆర్బీ చౌదరి ఆకస్మిక మృతి చిత్రపరిశ్రమకు తీరని లోటన్నారు. ఆయన తన 100వ సినిమాను తనతోనే తీయాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారని, అందుకు తాను అంగీకరించానని గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

