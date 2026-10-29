కిలోకు రూ.673 మేర తగ్గిన వెండి ధరలు.. బంగారం ధరలు కూడా తగ్గుముఖం
గురువారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో, వ్యాపారులు తమ పెట్టుబడులను తగ్గించుకోవడంతో వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 673 మేర తగ్గి రూ. 1,93,652కి చేరాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో, డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి కాంట్రాక్టులు 985 లాట్ల వ్యాపార టర్నోవర్లో కిలోకు రూ. 673 (0.35 శాతం) తగ్గి రూ. 1,93,652కి చేరాయి. వ్యాపారులు అమ్మకాలు జరపడమే ప్రధానంగా వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపిందని విశ్లేషకులు తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో వెండి ఔన్సుకు 53.46 డాలర్ల వద్ద 0.95 శాతం నష్టంతో ట్రేడవుతోంది.
యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రామాణిక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచడంతో, గురువారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అలాగే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గాయి. స్పాట్ గోల్డ్ 0.5శాతం నష్టపోయి ఔన్సుకు $4,039.39 వద్దకు చేరగా, డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.6శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $4,051.60 వద్ద స్థిరపడ్డాయి.