రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్న వెండి ధరలు - ఒక్కరోజే రూ.24వేలు పెరిగింది
వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయిలో ఔన్స్కు $94.740కి చేరుకున్నాయి. మంగళవారం కామెక్స్ ఎక్స్ఛేంజ్లో వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. పెట్టుబడిదారులు ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి తొందరపడగా, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గ్రీన్ల్యాండ్తో ముడిపడి ఉన్న సుంకాల వాక్చాతుర్యాన్ని కొనసాగించిన తర్వాత అమెరికా-యూరప్ వాణిజ్య వివాదం తీవ్రమైంది.
ఎంసీఎక్స్ బంగారం ఫిబ్రవరి ఫ్యూచర్స్ 1.27 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,47,490కి చేరుకోవడంతో బంగారం ధరలు కూడా రికార్డు స్థాయిలో ట్రేడవుతున్నాయి. ఇంతలో, ఎంసీఎక్స్ వెండి మార్చి ఫ్యూచర్స్ 1.75 శాతం పెరిగి కిలోకు రూ.3,15,720కి చేరుకుంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన గ్రీన్ల్యాండ్ చర్యను వ్యతిరేకిస్తున్న ఎనిమిది యూరోపియన్ దేశాలపై ప్రణాళికాబద్ధమైన సుంకాలను ప్రకటించిన తర్వాత వెండి, బంగారం రేట్లు పెరిగాయి.
ఇక గత డిసెంబర్ 21 నాటికి మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2.31 లక్షలుగా నమోదైంది. అయితే సరిగ్గా నెల రోజులు గడిచేసరికి అంటే జనవరి 20నాటికి ఈ ధర ఏకంగా రూ.3.30 లక్షలకు చేరుకుంది. అంటే కేవలం 30 రోజుల వ్యవధిలోనే కిలో వెండిపై సుమారు 99 వేల రూపాయల పెరుగుదల కనిపించింది.
తాజా మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం.. వెండి ధరలు ఇప్పట్లో తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. పారిశ్రామిక అవసరాలు, సరఫరాలో ఉన్న లోపాల కారణంగా 2026 చివరి నాటికి వెండి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. గత నాలుగు రోజుల్లోనే కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ.24 వేల వరకు పెరగడం గమనార్హం. ఇందులో ఒక్క రోజులోనే రూ.12 వేల పెరుగుదల నమోదైంది. దీంతో హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.3,30,000కు చేరింది.
ఇక బంగారం ధరలు కూడా అదే దిశగా పరుగులు తీస్తున్నాయి. మంగళవారం ఒక్కరోజే 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,040 పెరిగి రూ.1,47,280కు చేరింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.950 పెరిగి రూ.1,35,000గా నమోదైంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర త్వరలోనే రూ.1,50,000 మార్క్ను తాకుతుందన్న అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి.