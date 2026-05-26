వామ్మో.. సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇంటి అద్దె రూ.లక్షనా?
దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో ఇంటి అద్దెలు సామాన్య ప్రజలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. 2026లో సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ల అద్దెలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగి, మధ్యతరగతి వర్గాల ఆదాయానికి, ఇంటి ఖర్చుకు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని భారీగా పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల కోసం నగరానికి వచ్చే వారికి సొంత గూడు అనేది అందని ద్రాక్షగా మారుతోంది.
రియల్ ఎస్టేట్ అనలిటిక్స్ సంస్థ 'రియల్టీఎక్స్' అందించిన వివరాల ప్రకారం ముంబైలోని ప్రాంతాలను బట్టి సింగిల్ బెడ్రూం ఫ్లాట్ అద్దెల్లో భారీ తేడాలు ఉన్నాయి. సబర్బన్ ప్రాంతమైన భాండూప్ లో నెల అద్దె సుమారు రూ.28,000 ఉండగా, కొలాబా వంటి ఖరీదైన దక్షిణ ముంబై ప్రాంతాల్లో ఇది ఏకంగా రూ.1.10 లక్షల వరకు పలుకుతోంది. బాంద్రా, పరేల్, ప్రభాదేవి, మెరైన్ లైన్స్, దాదర్ వంటి ప్రాంతాల్లోనూ అద్దెలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంధేరీ వెస్ట్, గోరేగావ్, ములుంద్, కాందివలి వంటి సబర్బన్ ప్రాంతాల్లో కూడా అద్దెలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
నగరంలో పెరుగుతున్న ఉద్యోగావకాశాలు, మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు, డిమాండుకు తగినంతగా ఇళ్ల సరఫరా లేకపోవడం వంటివి అద్దెలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. ఆస్తుల ధరలు అధికంగా ఉండటంతో చాలామంది ఇళ్లు కొనడానికి బదులు అద్దెకు ఉండేందుకే మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో రెంటల్ మార్కెట్పైపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
దేశంలోని ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే, ముంబైలోనే అద్దెలు అత్యంత ఖరీదైనవిగా ఉన్నాయని మార్కెట్ నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ అద్దెల పెరుగుదలను నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి కొత్త ప్రకటనలు రాలేదు. ముంబైలో మధ్యతరగతి ప్రజలు ఈ స్థాయిలో అద్దెలు భరించగలరా అనే అంశంపై సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది.
మా ఇంటి బంగారం కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్: ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత
ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నందినీ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీని జూన్ 19న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత మాట్లాడుతూ, మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. మా కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్క అభిమానికి థాంక్స్. నందినీ గారు, రాజ్ గారు ప్రతీ విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు.
పెద్ది రామ్చరణ్ బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం, అదిరిపోతున్న టాలీవుడ్
టాలీవుడ్ అగ్రనటుల్లో ఒకరైన రామ్ చరణ్ నియమించుకున్న బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం ఇస్తున్నారట. పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నుంచి గాంబియా దేశానికి చెందిన కెవిన్ రామ్ చరణ్ వెంట వుంటూ భద్రతను చూస్కుంటున్నారు. కాగా ఇతడు ఇటలీ మిడిల్ వెయిట్ ఛాంపియన్ గా రికార్డులు సాధించిన చరిత్ర వుంది. మొత్తమ్మీద అత్యంత పటిష్టమైన బాడీగార్డునే నియమించుకున్నారని చర్చించుకుంటున్నారు. పెద్ది ఐటెం సాంగ్లో శృతి హాసన్తో పాటు జాన్వీ కపూర్ కూడా వున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. నిన్న భోపాల్లో పెద్ది వేడుక జరిగింది
Trisha: ఇప్పట్లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకూడదనుకుంటున్న త్రిష? ఎందుకో తెలుసా?
సినీ నటి త్రిష కృష్ణన్ రాజకీయ ఆశయాలకు సంబంధించి కొంతకాలంగా ఊహాగానాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే, క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడానికి ఈ నటి ఏమాత్రం తొందరపడటం లేదని తాజా సమాచారం. సినీ పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఉప ఎన్నికలు లేదా 2028 పార్లమెంటు ఎన్నికలతో సహా, సమీప భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఏ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయకూడదని త్రిష నిర్ణయించుకున్నారు.
అనన్య పాండేకు ఆన్లైన్ ట్రోలింగ్.. అది భరత నాట్యమేనా? (video)
అనన్య పాండేకు ఆన్లైన్ ట్రోలింగ్ కొత్తేమీ కాదు. ఆమె నటనపై విమర్శల నుండి, ఆమె హావభావాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న మీమ్స్ వరకు, ఈ నటి తన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసినప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో తరచుగా ఎగతాళిని ఎదుర్కొంటోంది. విజయ్ దేవరకొండ సరసన నటించిన లైగర్ చిత్రంలో ఆమె నటన గతంలో తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది, చాలామంది ఆమె నటన శైలిని ఎగతాళి చేశారు. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో ఆమె నటన క్రమంగా మెరుగుపడుతోందని ప్రేక్షకులు భావించడంతో ట్రోలింగ్ తగ్గింది.
సినీ గీత రచయిత, చేగొండి హరిరామ జోగయ్య బంధువు అయిన అనంత్ శ్రీరామ్ కలెక్టర్, డిప్యూటీ కలెక్టర్, పోలీస్ స్టేషన్, సంబంధిత శాఖాధికారులకు వినతి పత్రం ఈరోజు పశ్చిమ గోదావరి:భీమవరం కలక్టరేట్ కార్యాలయానికి సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ మీడియా అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు చాకచక్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఎవరినీ నొప్పించకుండా ఏ పార్టీని కించపరచకుండా, కోర్టు నిర్ణయానికి శిరసా వహిస్తానని తెలిపారు.