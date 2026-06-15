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స్కోడా ఆటో: సరికొత్త కోడియాక్ ఆర్ఎస్ ఎస్యూవీ విడుదల
ముంబై: స్కోడా ఆటో ఇండియా, సరికొత్త కోడియాక్ ఆర్ఎస్తో తన హై-పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ఎస్ పోర్ట్ఫోలియోను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 50 ఏళ్లకు పైగా ఉన్న ఆర్ఎస్ వారసత్వం, 125 ఏళ్లకు పైగా ఉన్న మోటార్స్పోర్ట్ చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సరికొత్త మోడల్, బ్రాండ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ డిఎన్ఎను నొక్కి చెబుతుంది. జూన్ 22, 2026న బుకింగ్లు ప్రారంభం కానున్న కోడియాక్ ఆర్ఎస్, ఉత్సాహభరితమైన పనితీరును, స్పష్టమైన మోటార్స్పోర్ట్ లక్షణాన్ని, ఏడు సీట్ల విలాసవంతమైన సౌలభ్యాన్ని, 4x4తో మెరుగైన ఆల్-టెర్రైన్ సామర్థ్యాన్ని మిళితం చేస్తుంది.
ఈ ప్రకటనపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, స్కోడా ఆటో ఇండియా బ్రాండ్ డైరెక్టర్ ఆశిష్ గుప్తా ఇలా అన్నారు, రెండు దశాబ్దాల క్రితం ఆక్టేవియా ఆర్ఎస్ వచ్చినప్పటి నుండి, ఆర్ఎస్ బ్యాడ్జ్ 50 ఏళ్లకు పైగా ప్రపంచవ్యాప్త పనితీరు వారసత్వాన్ని, భారతదేశంలో అపారమైన అభిమానాన్ని కలిగి ఉంది. గత సంవత్సరం విడుదలైన తాజా ఆక్టేవియా ఆర్ఎస్ కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే అమ్ముడైపోయింది, ఇది ఔత్సాహికుల మధ్య దానికున్న ప్రత్యేక స్థానాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. ఇప్పుడు, మేము ఆ వారసత్వాన్ని కోడియాక్ ఆర్ఎస్ తో ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాము. ఇది భారతదేశంలో ఐకానిక్ ఆర్ఎస్ బ్యాడ్జ్ను ధరించిన మా మొట్టమొదటి ఏడు-సీటర్, దేశంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన స్కోడా. ఇది పనితీరు, విశాలమైన స్థలం, 4x4 సామర్థ్యాన్ని మేళవించి, మా రేసింగ్ డిఎన్ఎ యొక్క ధైర్యమైన, స్పష్టమైన వ్యక్తీకరణను అందిస్తుంది.
కోడియాక్ ఆర్ఎస్: పనితీరే ప్రధానం
ర్యాలీ స్పోర్ట్కు సంక్షిప్త రూపమైన ఆర్ఎస్ బ్యాడ్జ్, పనితీరు ఇంజనీరింగ్ పట్ల స్కోడా ఆటో యొక్క నిబద్ధతకు ప్రతీక. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఆర్ఎస్ మోడళ్లు డైనమిక్ సామర్థ్యం, కచ్చితత్వం, ఆకట్టుకునే డ్రైవింగ్ అనుభవానికి పర్యాయపదాలుగా నిలుస్తాయి. కోడియాక్ ఆర్ఎస్తో, ఈ తత్వం ఇప్పుడు భారతదేశంలోని లగ్జరీ ఎస్యూవీ విభాగంలోకి ప్రవేశిస్తోంది. ఇది బహుముఖ, అన్ని రకాల భూభాగాలకు అనువైన ప్యాకేజీలో మరింత పదునైన, ఉత్తేజకరమైన డ్రైవ్ను అందిస్తుంది. కోడియాక్ ఆర్ఎస్, విభిన్నత అనే దాని కీలక వ్యూహాత్మక స్తంభంపై బ్రాండ్ యొక్క దృష్టిని కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రతి ఆకాంక్షకు తగినట్లుగా రూపొందించబడిన ఈ ఎస్యూవీతో, ఇది తన పోర్ట్ఫోలియోను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
స్కోడా రేసింగ్ డిఎన్ఎ
ఒక శతాబ్దానికి పైగా మోటార్స్పోర్ట్ స్కోడా ఆటోలో అంతర్భాగంగా ఉంది. కైలాక్, కుషాక్, స్లావియా నుండి కోడియాక్, పరిమిత సంఖ్యలో తయారైన ఆక్టేవియా ఆర్ఎస్ వరకు ఈ బ్రాండ్ యొక్క పూర్తి కార్ల శ్రేణి, ఒకే తయారీదారుకు చెందిన సర్క్యూట్లో అత్యంత వేగవంతమైన బహుళ-కార్ల రిలే కోసం భారతదేశం, ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ను నెలకొల్పింది. డ్రైవర్ మార్పిడి సమయాలతో సహా, ఈ ఐదు కార్లు కలిసి కోయంబత్తూర్లోని కో ఎఎస్ టిటి ట్రాక్లో మొత్తం 12:30.97 ల్యాప్ సమయాన్ని నమోదు చేశాయి. దీనితో, ఈ బ్రాండ్ తన ఉత్పత్తి శ్రేణి అంతటా ఇంజనీరింగ్, డైనమిక్ పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, గ్రేటెస్ట్ ఆన్ఎ ట్రాక్ ఈజ్ ఎ స్కోడా ఆన్ఎ ట్రాక్ అనే ప్రచారాన్ని కూడా ప్రారంభించింది. కోడియాక్ ఆర్ఎస్ ఈ ఎస్యూవీ శ్రేణిలో ఈ తత్వానికి పరాకాష్టగా నిలుస్తుంది, ఇది బ్రాండ్ యొక్క మోటార్స్పోర్ట్ డిఎన్ఎ, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీరింగ్, ఆల్-టెర్రైన్ సామర్థ్యాన్ని ఇప్పటివరకు ఉన్న అత్యంత వ్యక్తీకరణ రూపంలో ఒకచోట చేర్చింది.
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