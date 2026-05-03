భారతదేశంలోని నాన్-మెట్రోపాలిటన్, సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాలలో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించడానికి, స్కోడా ఆటో ఇండియా ఇప్పుడు కామన్ సర్వీసెస్ సెంటర్ గ్రామీణ్ ఇ-స్టోర్తో ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, దేశంలోని అనేక కొత్త ప్రాంతాలలోని వినియోగదారులకు కైలాక్, కుషాక్, స్లావియా మోడళ్లను అందించడానికి, CSC యొక్క విస్తృతమైన డిజిటల్ , ఫిజికల్ నెట్వర్క్ను ఉపయోగించుకుంటున్న కొన్ని ప్రీమియం ఆటోమోటివ్ బ్రాండ్లలో స్కోడా ఆటో ఇండియా ఒకటిగా నిలిచింది.
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి స్కోడా ఆటో ఇండియా బ్రాండ్ డైరెక్టర్ ఆశిష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, స్కోడా ఆటో ఇండియా వద్ద, మా వృద్ధి ప్రయాణం, కొత్త మార్కెట్లలో అందుబాటును మెరుగుపరచడం, ఔచిత్యాన్ని పెంపొందించడంపై ఆధారపడి ఉంది. CSC గ్రామీణ్ ఇ-స్టోర్తో మా భాగస్వామ్యం, విశ్వసనీయమైన స్థానిక నెట్వర్క్ యొక్క బలాన్ని, భారతీయ వినియోగదారులకు సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తెచ్చే మా విభిన్న ఉత్పత్తి శ్రేణితో కలపడం ద్వారా లభ్యత అంతరాలను పూడ్చడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం స్కోడా ఆటోను వినియోగదారులకు మరింత చేరువ చేస్తుంది, వారు ఎక్కడ ఉన్నా మా ఉత్పత్తులు, సేవలను మరింత సౌకర్యవంతంగా పొందేలా చేస్తుంది, తద్వారా మరింత సమ్మిళితమైన, అందుబాటులో ఉండే మొబిలిటీ పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టిస్తుంది.
హైబ్రిడ్ రిటైల్ మోడల్ ద్వారా అందుబాటును విస్తరించడం
భారతదేశంలోని మెట్రోపాలిటన్ యేతర నగరాల్లో విస్తృతంగా ఉన్న CSC నెట్వర్క్, గతంలో ఆటోమోటివ్ బ్రాండ్ ఎంపికలకు పరిమిత అవకాశాలను మాత్రమే కలిగి ఉన్న వినియోగదారులకు ఒక కీలకమైన టచ్పాయింట్గా పనిచేస్తుంది. ఈ సమీకృత నమూనా ద్వారా, స్కోడా ఆటో ఇండియా:
కొత్త, అన్వేషించని మార్కెట్లలో లాస్ట్-మైల్ రీచ్ను మెరుగుపరుస్తుంది.
సహాయక డిజిటల్ డిస్కవరీ, కొనుగోలు ప్రయాణాలను సులభతరం చేస్తుంది.
స్థానిక పారిశ్రామికవేత్తల ద్వారా కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ను బలపరుస్తుంది.
నిరంతరాయ డెలివరీ, సర్వీస్ కోసం ఇప్పటికే ఉన్న డీలర్షిప్ మౌలిక సదుపాయాలను వినియోగించుకుంటుంది.
ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా, కైలాక్, కుషాక్ మరియు స్లావియా వాహనాలు CSC యొక్క గ్రామీణ్ ఇ-స్టోర్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇది ఉత్పత్తి విచారణలు, కొనుగోలు ప్రక్రియలను సులభతరం చేస్తుంది, దీనికి స్కోడా ఆటో ఇండియా డీలర్షిప్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఫుల్ఫిల్మెంట్, డెలివరీ మద్దతు లభిస్తుంది.