స్కోడా ఆటో ఇండియా వారి సరికొత్త ఈజీ టు లవ్ Kushaq విడుదల
ముంబై: రిఫ్రెష్డ్, అప్గ్రేడెడ్ సరికొత్త Kushaq ధరలను స్కోడా ఆటో ఇండాయ ప్రకటించడమే కాకుండా, కస్టమర్ డెలివరీలను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఆవిష్కరించబడిన కొత్త Kushaq, విలువ, భద్రత, డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్లో సరికొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పడమే కాకుండా, యూరోపియన్ టెక్నాలజీని అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే బ్రాండ్ వ్యూహాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ ఎయిట్-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్, రియర్ సీట్ మసాజర్, అనేక కొత్త స్టాండర్డ్ ఫీచర్లతో వస్తున్న కొత్త Kushaq 1.0 TSI మరియు 1.5 TSI వేరియంట్లు, యూరోపియన్ ఇంజనీరింగ్ మరియు 5-స్టార్ భద్రతను భారతీయ రోడ్లపై మరింత చేరువ చేస్తున్నాయి.
కొత్త Kushaq ఇప్పుడు Classic+, Signature, Sportline, Prestige మరియు Monte Carlo అనే ఐదు ట్రిమ్స్లో లభిస్తుంది. ఇవి టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజన్లతో పాటు మాన్యువల్ మరియు రియల్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లను అందిస్తున్నాయి. కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన ఎనిమిది రంగులను ఎంచుకోవచ్చు: క్యాండీ వైట్, కార్బన్ స్టీల్, బ్రిలియంట్ సిల్వర్, లావా బ్లూ, డీప్ బ్లాక్ మరియు సరికొత్తగా పరిచయం చేసిన షిమ్లా గ్రీన్, స్టీల్ గ్రే, మరియు చెర్రీ రెడ్.
స్కోడా ఆటో ఇండియా బ్రాండ్ డైరెక్టర్ ఆశిష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, స్కోడా ఆటో ఇండియాలో మా ప్రధాన లక్ష్యం యూరోపియన్ టెక్నాలజీని అందరికీ చేరువ చేయడం. కొత్త Kushaqతో మేము ప్రతి వేరియంట్లోనూ వాల్యూకి సరికొత్త అర్థాన్ని ఇచ్చాము. పోటీతత్వ ధరలు, మెరుగైన స్టాండర్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు మరియు ఆల్రౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్తో కొత్త Kushaq అగ్రగామిగా నిలుస్తుంది. సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ ఎయిట్-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్, రియర్ సీట్ మసాజర్ మరియు ఎంట్రీ వేరియంట్ నుండి అవసరమైన ఫీచర్లను స్టాండర్డైజ్ చేయడం ద్వారా కస్టమర్లకు అద్భుతమైన వాల్యూను అందిస్తున్నాము. ప్రతి Škoda కార్లలాగే, కొత్త Kushaqలో కూడా క్లాస్-లీడింగ్ సేఫ్టీ, అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ మరియు ప్రైడ్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ స్టాండర్డ్గా లభిస్తాయి అని పేర్కొన్నారు.
కొత్త Kushaq 1.0 TSI
కొత్త Kushaq తన నిరూపితమైన, ప్రత్యేకమైన టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ లైన్-అప్ను కొనసాగిస్తోంది. Kushaq 1.0 TSI సిక్స్-స్పీడ్ మాన్యువల్ మరియు సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ ఎయిట్-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్తో వాల్యూ, ఎఫిషియన్సీ, టెక్నాలజీల అద్భుతమైన కలయికను అందిస్తుంది, ఇది ఈ కొత్త Škoda డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని పూర్తిగా పునర్నిర్వచిస్తుంది. ఈ SUV తన టర్బోచార్జ్డ్ ఇంజన్ నుండి 85 kW పవర్, 178 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 1.0 TSI మాన్యువల్ 19.66 km/l (ARAI) మైలేజీని అందిస్తుండగా, 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ 19.09 km/l (ARAI) మైలేజీని ఇస్తుంది.