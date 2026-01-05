భారత మార్కెట్లో స్కోడా ఆటో రజతోత్సవ ఘనత, రికార్డు స్థాయి విజయాలు
ముంబై: భారతదేశ ప్రయాణంలో 2025 సంవత్సరాన్ని స్కోడా ఆటో తన అత్యంత కీలకమైన మైలురాయిగా గుర్తించింది. దేశంలో తన 25వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న వేళ, సంస్థ తమ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ విక్రయాల ప్రదర్శనను కనబరిచింది. 2024లో అమ్ముడైన 35,166 యూనిట్లతో పోలిస్తే, 2025లో 107 శాతం వార్షిక వృద్ధితో 72,665 కార్లను విక్రయించి ఈ బ్రాండ్ ఏడాదిని ముగించింది. ఈ అసాధారణ ప్రదర్శనతో 2025 సంవత్సరం స్కోడా ఆటో ఇండియా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విజయవంతమైన ఏడాదిగా నిలిచింది, ఇది ప్రోడక్ట్లు, మార్కెట్లు మరియు కస్టమర్ టచ్పాయింట్ల వ్యాప్తంగా పెరిగిన వేగాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది.
ఈ మైలురాయి లాంటి ఏడాది గురించి స్కోడా ఆటో ఇండియా బ్రాండ్ డైరెక్టర్ ఆశిష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, 2025 సంవత్సరం మాకు ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోతుంది. ఇది భారతదేశంలో మా 25వ వార్షికోత్సవాన్ని సూచించడమే కాకుండా, మా చరిత్రలోనే అత్యంత మెరుగైన, వైవిధ్యమైన ప్రోడక్ట్లను అందించిన ఏడాదిగా నిలిచింది. నెట్వర్క్, మార్కెట్ ఉనికి పరంగా కూడా మేము ఇప్పుడు అత్యంత విస్తృతమైన స్థాయిలో ఉన్నాము. వీటన్నింటికీ తోడు మా కస్టమర్లు మాపై చూపిన నమ్మకం, ప్రేమ మమ్మల్ని భారతదేశంలోనే అత్యంత విజయవంతమైన ఏడాది వైపు నడిపించాయి.
కైలాప్కు లభించిన భారీ స్పందన, కొడియాక్పై కొనసాగుతున్న అభిమానం, ఆక్టావియా ఆర్ఎస్ పునరాగమనం పట్ల చూపిన ఉత్సాహం ఈ బ్రాండ్తో కస్టమర్లకు ఉన్న బలమైన భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు, మా ఇండియా 2.0 ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన కుషాక్, స్లావియా కార్లకు కూడా నిలకడైన డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. మేము 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న తరుణంలో, కొత్త ప్రోడక్ట్ల దూకుడు, గొప్ప విక్రయాలు, విక్రయం-తర్వాతి కార్యక్రమాలు, కస్టమర్లకు మరింత చేరువయ్యేలా మా పరిధిని విస్తరించడంపై మరింత బలమైన దృష్టితో ఇదే వేగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆశిస్తున్నాము అని అన్నారు.