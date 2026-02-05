50,000 అమ్మకాల మైలురాయితో ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న స్కోడా కిలాక్

ముంబై: స్కోడా ఆటో ఇండియా, 2025లో అత్యంత విజయవంతమైన విక్రయాలను నమోదు చేసి, కొత్త కుషాక్ను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత, తన పెరుగుతున్న ప్రోడక్ట్ పోర్ట్ఫోలియాతో అదే జోరును కొనసాగిస్తోంది. తన అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కారు, Kylaq వేరియంట్ను విస్తరించడం ద్వారా, కస్టమర్లకు మరిన్ని వేరియంట్లు, మెరుగైన ఎంపిక, అధిక విలువను అందించడం ద్వారా, భారతీయ రోడ్లపై యూరోపియన్ టెక్నాలజీని అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే తన వ్యూహాన్ని ఈ బ్రాండ్ మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లింది.
భారతదేశంలో స్కోడా ఆటో వృద్ధి పథంలో Kylaq ఒక బలమైన మూలస్తంభంగా నిలిచింది. లాంచ్ అయినప్పటి నుండి 50,000 యూనిట్లకు పైగా విక్రయించబడటంతో, స్కోడా ఆటో ఇండియా దేశంలో 25వ సంవత్సరంలో ఉన్న తరుణంలో, ఆ బ్రాండ్ సాధించిన అత్యుత్తమ విక్రయాల ప్రదర్శనలో Kylaq ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. Kylaq అందించే భద్రత, డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్, టెక్నాలజీ, విలువ కలయిక కస్టమర్లను బలంగా ఆకట్టుకుంది, తద్వారా సబ్-4m SUV సెగ్మెంట్లో ఇది ఒక కీలకమైన పోటీదారుగా స్థిరపడింది.
స్కోడా ఆటో ఇండియా బ్రాండ్ డైరెక్టర్ ఆశిష్ గుప్తా, Kylaq మొదటి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు. భారతదేశం పట్ల మాకున్న దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతకు Kylaq ఒక బలమైన నిదర్శనం. దీని ద్వారా మేము మార్కెట్లోని అత్యంత పోటీతత్వ విభాగంలోకి ప్రవేశించాము. 50,000 విక్రయాల మైలురాయిని అధిగమించడం మాకు ఎంతో గర్వకారణం, ఇది స్కోడా బ్రాండ్ పై పెరుగుతున్న నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ జోరును కొనసాగించేందుకు, కస్టమర్ల అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేస్తూ Kylaq లైనప్ను విస్తరిస్తున్నాము. అలాగే, తన విభాగంలో 'రియల్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్' కలిగిన అత్యంత సరసమైన వాహనంగా Kylaqను తీర్చిదిద్దుతున్నాము.
ఈ అప్గ్రేడ్స్ ద్వారా నేటి కస్టమర్లకు అత్యంత ముఖ్యమైన ఫీచర్లను అన్ని వేరియంట్లలోనూ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నాము. మరింత నిర్మాణాత్మకమైన శ్రేణితో మరియు ఈ ఏడాది చివర్లో ప్లాన్ చేసిన మరిన్ని ఉత్తేజకరమైన చేర్పులతో, Kylaq భారతీయ రోడ్లపై యూరోపియన్ టెక్నాలజీని, బలమైన విలువను మరియు అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందించే మా నిబద్ధతను కొనసాగిస్తుంది."
వేరియంట్ వైవిధ్యం
గతంలో నాలుగు వేరియంట్లు మరియు ఏడు ధర పాయింట్లతో ఉన్న Kylaq శ్రేణి, 2026 నాటికి ఆరు వేరియంట్లు, 11 ధర పాయింట్లకు విస్తరించింది. ఎంట్రీ-లెవల్ Classic మరియు Signature ట్రిమ్స్ మధ్యలో Classic+ అనే కొత్త వేరియంట్ను బ్రాండ్ ప్రవేశపెట్టింది. అలాగే, ఇప్పుడు Kylaq లైనప్లో టాప్ ఎండ్లో Prestige+ వేరియంట్ వచ్చి చేరింది. ఈ విస్తరణ మరియు కొత్త చేరికల ద్వారా, స్కోడా ఆటో ఇండియా తన కస్టమర్ల కోసం వివిధ ధరల వద్ద మెరుగైన ఎంపికలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
ప్రారంభం నుండే అందరికీ అందుబాటులోకి..
ఈ అప్డేట్తో, కస్టమర్లకు యూరోపియన్ టెక్నాలజీని మరింత చేరువ చేయాలనే స్కోడా ఆటో ఇండియా వ్యూహాన్ని Kylaq మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. బేస్ వేరియంట్ అయిన Classic పైన ఇప్పుడు Kylaq Classic+ వచ్చి చేరింది. ఈ వేరియంట్లో ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, ఎలక్ట్రిక్ IRVM, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, LED హెడ్లైట్లు, టెయిల్ లైట్లు, LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్, మల్టీ-ఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి. వీటన్నింటికీ మించి, ఈ సెగ్మెంట్లో పూర్తిస్థాయి ఆటోమేటిక్ టార్క్ కన్వర్టర్ కలిగిన అత్యంత సరసమైన కారుగా నిలుస్తూ, Kylaq Classic+ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రమాణాలను సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.
లైనప్లో అన్ని ఫీచర్లు.. అందరికీ అందుబాటులోకి...
కస్టమర్ల విపరీతమైన డిమాండ్ మేరకు Signature మరియు Signature+ వంటి ట్రిమ్స్లో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, ఆటోమేటిక్ కోసం ప్యాడిల్-షిఫ్టర్లు, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, రియర్ వైపర్ మరియు వాషర్, LED రీడింగ్ ల్యాంప్లు వంటి మరిన్ని ఫీచర్లను చేర్చారు. అదనంగా, స్కోడా ఆటో ఇండియా తన టాప్-ఎండ్ Prestige శ్రేణిని Prestige మరియు Prestige+ అని రెండుగా విభజించింది. దీనివల్ల పూర్తిస్థాయి ఫీచర్లు కలిగిన వేరియంట్లను ఎంచుకునేటప్పుడు, కస్టమర్లకు మెరుగైన ఎంపిక మరియు అధిక విలువ లభిస్తాయి.