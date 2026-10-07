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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (15:41 IST)

ఎండీఆర్ చార్జీలతో లావాదేవీలపై పెద్దగా ప్రభావం ఉండదు : ఆర్బీఐ గవర్నర్

sanjay malhotra
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (15:41 IST)
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యూపీఐపై విధించిన చిన్నపాటి ఎండీఆర్‌ ఛార్జీల వల్ల లావాదేవీలపై పెద్దగా ప్రభావం ఉండబోదని ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌ సంజయ్‌ మల్హోత్రా అన్నారు. ప్రస్తుతానికి లావాదేవీల్లో ఎలాంటి తగ్గుదలా లేదని చెప్పారు. వ్యక్తిగతంగానూ ప్రభావం ఉంటుందని తాను అనుకోవడం లేదన్నారు. రూ.2 వేలు దాటిన నిర్దిష్ట యూపీఐ లావాదేవీలపై 0.4 శాతం మర్చంట్‌ డిస్కౌంట్‌ రేటు విధిస్తూ గత నెల కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఎంపీసీ భేటీ నిర్ణయాలు వెల్లడించేందుకు నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో దీనిపై ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌ దీనిపై మాట్లాడారు.
 
సమీప భవిష్యత్తులో రేట్ల తగ్గింపు ఉండబోదని ఈ సందర్భంగా గవర్నర్‌ స్పష్టంచేశారు. అలాగే బ్యాంకుల రుణ వృద్ధి పటిష్ఠంగా కొనసాగుతుందని, దేశ ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు దోహదపడుతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మార్కెట్‌లో నిధుల లభ్యత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థల ఆస్తుల నాణ్యతపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం పట్ల ఆర్‌బీఐ అప్రమత్తంగా ఉందని, అలాంటి తీవ్ర పరిస్థితులు తలెత్తబోవని ఆయన స్పష్టంచేశారు. అయినా కొన్ని వారాలుగా కనిపిస్తున్న అధిక లిక్విడిటీ ఎక్కువ కాలం కొనసాగదని పేర్కొన్నారు.
 
ప్రవాస భారతీయుల నుంచి బ్యాంకులు దాదాపు 133 బిలియన్ డాలర్ల ఎఫ్‌సీఎన్‌ఆర్(బి) డిపాజిట్లను సమీకరించడం దేశ స్థూల ఆర్థిక మూలాలు బలంగా ఉన్నాయనడానికి నిదర్శనమని చెప్పారు. ఈ నిధులను బ్యాంకులు బాధ్యతాయుతంగా వినియోగిస్తాయన్న నమ్మకం తనకు ఉందని పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా టాటా సన్స్‌ వ్యవహారం ప్రస్తావనకు రాగా.. స్పందించేందుకు ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌ నిరాకరించారు. టాటా సన్స్ తన ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ లైసెన్స్‌ను సరెండర్‌కు నిరాకరించడం, స్టాక్ మార్కెట్‌లో లిస్ట్ కావాలని ఆదేశించడంపై విలేకరుల నుంచి వచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలను దాటవేయడం గమనార్హం.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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