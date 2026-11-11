పెరిగిన ధరలు - స్మార్ట్ ఫోన్ సేల్ ఢమాల్
దేశంలో స్మార్ట్ ఫోను ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దీంతో దీపావళి సీజన్ సమయంలో ఈ ఫోన్ల విక్రయాలు ఏకంగా 18 నుంచి 20 శాతం మేరకు పడిపోయాయి. సాధారణంగా పండగ సీజన్లో స్మార్ట్ ఫోన్ రిటైల్ విక్రయాలు జోరుగా సాగుతాయి. అయితే, ఇపుడు ఫోన్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. దీంతో వీటి విక్రయాలు కూడా బాగా తగ్గిపోయాయి. గత యేడాదితో పోల్చితే 18-20 శాతం అమ్మకాలు తగ్గాయి. ఫోన్ల ధరలు పెరగడం ఇందుకు కారణంగా ఆల్ ఇండియా మొబైల్ రిటెయిలర్స్ అసోషియేషన్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.
నివేదిక ప్రకారం.. ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ కంపెనీలైన యాపిల్, మోటోరొలా స్మార్ట్ఫోన్లకు వినియోగదారుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించింది. పాత ఐఫోన్ మోడల్స్తో పాటు ఐఫోన్ 18 ప్రో, ప్రో మ్యాక్స్కు డిమాండ్ పెరిగింది. ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో గూగుల్ పిక్సెల్ బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేస్తుండగా.. షావోమి విక్రయాలు కూడా పెరిగినట్లు నివేదిక తెలిపింది.
మరోవైపు, ఈ పండగ సీజన్లో అత్యధికంగా నష్టపోయిన బ్రాండ్గా రియల్మీ నిలిచింది. మిగతా బ్రాండ్లతో పోలిస్తే ధరలు ఎక్కువగా ఉండటం, కొత్త లాంచ్లు లేకపోవడం వల్ల ఈ స్మార్ట్ఫోన్ విక్రయాలు 50 శాతం కంటే ఎక్కువగా పడిపోయినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అదేవిధంగా ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ ధరల వ్యత్యాసల వల్ల శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్స్ రిటెయిల్ విక్రయాల్లో ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొన్నట్లు తెలిపింది.