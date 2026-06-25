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  4. Sony India Expands BRAVIA Theatre Portfolio with New Immersive Audio Lineup for a Cinematic Home Entertainment Experience
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (19:55 IST)

ఇంటిలోనే సినిమా థియేటర్ అనుభవం పొందటం కోసం సోనీ ఇండియా బ్రావియా థియేటర్

BRAVIA Theatre
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (19:55 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (19:58 IST)
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సోనీ ఇండియా తమ బ్రావియా థియేటర్ పోర్ట్‌ఫోలియో విస్తరిస్తున్నట్లు ఈ రోజు వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా తమ ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ 'బ్రావియా థియేటర్ ట్రియోతో పాటు బ్రావియా థియేటర్ బార్ 7, బ్రావియా థియేటర్ బార్ 5, బ్రావియా థియేటర్ సబ్ 9, బ్రావియా థియేటర్ సబ్ 8, బ్రావియా థియేటర్ రియర్ 9- రియర్ 8లను విడుదల చేసింది. ఇంట్లోనే సినిమా తరహా అనుభవాన్ని అందించేలా వీటిని రూపొందించారు. ఈ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ప్రధానమైనది 'బ్రావియా థియేటర్ ట్రియో'; ఇది అతిపెద్ద స్క్రీన్‌ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన, ఇంటి వద్దే అసలైన సినిమా అనుభవాన్ని అందించేలా అభివృద్ధి చేయబడిన ఒక ప్రీమియం వైర్‌లెస్ హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్. 
 
సోనీ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సునీల్ నయ్యర్ మాట్లాడుతూ, బ్రావియా థియేటర్ ట్రియోతో పాటు బ్రావియా థియేటర్ బార్ 7, బ్రావియా థియేటర్ బార్ 5, బ్రావియా థియేటర్ సబ్ 9, బ్రావియా థియేటర్ సబ్ 8 మరియు బ్రావియా థియేటర్ రియర్ 9 & రియర్ 8లను పరిచయం చేయడం ద్వారా, మేము బ్రావియా శ్రేణిని విస్తరించడానికి మరియు క్రియేటర్ల ఉద్దేశాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లుగా చూపించే అద్భుతమైన ఆడియో-విజువల్ పరిష్కారాలను అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని నిరూపించుకుంటున్నాము. '360 స్పాటియాల్ సౌండ్ మాపింగ్, 'డాల్బీ అట్మాస్' వంటి సోనీ యొక్క అత్యాధునిక ఆడియో సాంకేతికతలతో రూపొందించబడిన ఈ కొత్త శ్రేణి, అద్భుతమైన సౌండ్, లోతైన బాస్, మెరుగైన సరౌండ్ సౌండ్, సులభమైన కనెక్టివిటీ, గొప్ప విలువను కోరుకునే విస్తృత శ్రేణి వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడింది అని అన్నారు. 
 
సోనీ కార్పొరేషన్ యొక్క హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బిజినెస్ యూనిట్ (హోమ్ ప్రొడక్ట్ బిజినెస్ డివిజన్) గ్లోబల్ హెడ్ అయిన నెజు డైసుకే మాట్లాడుతూ,  వినియోగదారులు తమ ఇళ్లలోనే సినిమా స్థాయి వినోదాన్ని పొందాలని ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నందున, లీనమయ్యే మరియు సులభంగా అనుసంధానించబడే అనుభవాలకు డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంది. సోనీకి భారతదేశం ఒక కీలకమైన మార్కెట్; వినియోగదారుల మారుతున్న ఆకాంక్షలను తీరుస్తూనే, హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పే అగ్రగామి సాంకేతికతలు , అనుభవాలను మేము పరిచయం చేస్తూనే ఉంటాము అని అన్నారు. 
 
ధర మరియు లభ్యత:
బ్రావియా థియేటర్ ట్రియో, సోనీ సెంటర్ మరియు సోనీ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్‌లతో సహా సోనీ రిటైల్ స్టోర్‌లలో మరియు అమెజాన్లో 1 జూలై 2026 నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది. అదనంగా, బ్రావియా థియేటర్ బార్ 7 మరియు బ్రావియా థియేటర్ బార్ 5 కూడా సోనీ రిటైల్ స్టోర్‌లు (సోనీ సెంటర్ మరియు సోనీ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్‌లు) మరియు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో 1 జూలై 2026 నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి.
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ఐవీఆర్
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