సంబంధిత వార్తలు
- ఎమిరేట్స్తో మీ వేసవిని మరింత ఆనందమయం చేసుకోండి!
- జావా 42 ఐవరీ, ఇప్పుడు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉపలబ్దం
- 2025 బర్గండీ ప్రైవేట్ హురున్ ఇండియా 500 జాబితా విడుదల
- ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను 7.95 శాతం వరకు పెంచిన బంధన్ బ్యాంక్
- 300 నగరాలకు విస్తరించనున్న అమెజాన్ నౌ: భారతదేశ అతిపెద్ద మినిట్స్లో డెలివరీ నెట్వర్క్
ఇంటిలోనే సినిమా థియేటర్ అనుభవం పొందటం కోసం సోనీ ఇండియా బ్రావియా థియేటర్
సోనీ ఇండియా తమ బ్రావియా థియేటర్ పోర్ట్ఫోలియో విస్తరిస్తున్నట్లు ఈ రోజు వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా తమ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ 'బ్రావియా థియేటర్ ట్రియోతో పాటు బ్రావియా థియేటర్ బార్ 7, బ్రావియా థియేటర్ బార్ 5, బ్రావియా థియేటర్ సబ్ 9, బ్రావియా థియేటర్ సబ్ 8, బ్రావియా థియేటర్ రియర్ 9- రియర్ 8లను విడుదల చేసింది. ఇంట్లోనే సినిమా తరహా అనుభవాన్ని అందించేలా వీటిని రూపొందించారు. ఈ పోర్ట్ఫోలియోలో ప్రధానమైనది 'బ్రావియా థియేటర్ ట్రియో'; ఇది అతిపెద్ద స్క్రీన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన, ఇంటి వద్దే అసలైన సినిమా అనుభవాన్ని అందించేలా అభివృద్ధి చేయబడిన ఒక ప్రీమియం వైర్లెస్ హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్.
సోనీ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సునీల్ నయ్యర్ మాట్లాడుతూ, బ్రావియా థియేటర్ ట్రియోతో పాటు బ్రావియా థియేటర్ బార్ 7, బ్రావియా థియేటర్ బార్ 5, బ్రావియా థియేటర్ సబ్ 9, బ్రావియా థియేటర్ సబ్ 8 మరియు బ్రావియా థియేటర్ రియర్ 9 & రియర్ 8లను పరిచయం చేయడం ద్వారా, మేము బ్రావియా శ్రేణిని విస్తరించడానికి మరియు క్రియేటర్ల ఉద్దేశాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లుగా చూపించే అద్భుతమైన ఆడియో-విజువల్ పరిష్కారాలను అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని నిరూపించుకుంటున్నాము. '360 స్పాటియాల్ సౌండ్ మాపింగ్, 'డాల్బీ అట్మాస్' వంటి సోనీ యొక్క అత్యాధునిక ఆడియో సాంకేతికతలతో రూపొందించబడిన ఈ కొత్త శ్రేణి, అద్భుతమైన సౌండ్, లోతైన బాస్, మెరుగైన సరౌండ్ సౌండ్, సులభమైన కనెక్టివిటీ, గొప్ప విలువను కోరుకునే విస్తృత శ్రేణి వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడింది అని అన్నారు.
సోనీ కార్పొరేషన్ యొక్క హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ యూనిట్ (హోమ్ ప్రొడక్ట్ బిజినెస్ డివిజన్) గ్లోబల్ హెడ్ అయిన నెజు డైసుకే మాట్లాడుతూ, వినియోగదారులు తమ ఇళ్లలోనే సినిమా స్థాయి వినోదాన్ని పొందాలని ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నందున, లీనమయ్యే మరియు సులభంగా అనుసంధానించబడే అనుభవాలకు డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంది. సోనీకి భారతదేశం ఒక కీలకమైన మార్కెట్; వినియోగదారుల మారుతున్న ఆకాంక్షలను తీరుస్తూనే, హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పే అగ్రగామి సాంకేతికతలు , అనుభవాలను మేము పరిచయం చేస్తూనే ఉంటాము అని అన్నారు.
ధర మరియు లభ్యత:
బ్రావియా థియేటర్ ట్రియో, సోనీ సెంటర్ మరియు సోనీ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్లతో సహా సోనీ రిటైల్ స్టోర్లలో మరియు అమెజాన్లో 1 జూలై 2026 నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది. అదనంగా, బ్రావియా థియేటర్ బార్ 7 మరియు బ్రావియా థియేటర్ బార్ 5 కూడా సోనీ రిటైల్ స్టోర్లు (సోనీ సెంటర్ మరియు సోనీ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్లు) మరియు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లలో 1 జూలై 2026 నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి.
తర్వాతి కథనం
బస్సులో జర్నీ చేసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్ (video)
OG2 : తుఫాను రాకముందు.. ఒక నిశ్శబ్ద క్షణం అంటూ.. ఓజీ 2 అప్ డేట్
'గంభీర'కు సంబంధించిన చెప్పబడని కథ ఆవిష్కృతమయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది. ఓజీ యూనివర్శ్ గాథను విస్తరించేందుకు, 'పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్బ్యా నర్పై దర్శకుడు సుజీత్, పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి సిద్ధమవుతున్నారు. ఓజీలో థమన్ సంగీతం ఎంత పేరు తెచ్చిందే తెలిసిందే. అదే పేరుతో థమన్ మ్యూజిక్ సెలబ్రేషన్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
Samantha career over : సమంత కెరీర్ అయిపోయిందన్నారు, కరెక్టేనేమో అనిపించింది : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా బుధవారం చిత్ర యూనిట్ థాంక్స్ మీట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్, నందినీ రెడ్డి, శ్రీముఖి పాల్గొన్నారు.
వందేమాతరం శ్రీనివాస్ కుమారుడు సుస్వర తరంగ్ హీరోగా చిత్రం
పెద్దలను ఎదిరించి ప్రియుడిని పెళ్లాడిని జబర్దస్త్ ఫైమా
బుల్లితెర ప్రముఖ హాస్య నటి ఫైమా ఎట్టకేలకు ఓ ఇంటివారయ్యారు. తన ప్రియుడు ప్రవీణ్ నాయక్ను ఆమె పెద్దలను ఎదిరించి వివాహం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో తన స్నేహితుల సమక్షంలో ఆమె రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకున్నారు. దీంతో తమ తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమకు ఆమె ఫుల్స్టాఫ్ పెట్టారు. ఈ దంపతుల పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇండస్ట్రీలో చీకటి కోణాలు అనేకం.. మగాడు టచ్ చేయగానే ఆడపిల్లకి అర్థమైపోతుంది : సింగర్ సునీత
చిత్రపరిశ్రమలోని చీకటి కోణాలపై ప్రముఖ సింగర్ సునీత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చేతులు వేయడం, చనువు తీసుకోవడం వంటివి ఇండస్ట్రీలోని ప్రతి దశలో ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. పైగా, పవర్ ఉన్నవాళ్లు అవతలి వాళ్లను వాడుకోవాలని చూస్తారని వెల్లడించారు. కానీ, అవకాశాల కోసం, ఇండస్ట్రీలో రాణించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో వాటిని భరిస్తూనే ఉంటారని పేర్కొన్నారు.