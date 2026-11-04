  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. South Indian Bank Unveils Diwali Film Asking: What Shines Brighter Than the Lamps?
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (17:41 IST)

దీపాల కాంతిని మించేది ఏది? ప్రశ్నిస్తున్న సౌత్‌ ఇండియన్‌ బ్యాంక్‌ దీపావళి ప్రకటన

South Indian Bank Unveils Diwali Film
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (17:44 IST)
google-news
ముంబై: సౌత్‌ ఇండియన్‌ బ్యాంక్‌ తమ ప్రధాన బ్రాండ్‌ సిద్దాంతమైన ‘బంధాల్లో పెట్టుబడి’ ఇతివృత్తంతో దీపావళి ప్రచార చిత్రాన్ని విడుదల చేసింది. ఒకరి జీవితాల్లో మరొకరు పంచే ఆనందం, ఆప్యాయతల్లోనే అసలైన పండుగ సంతోషం దాగి ఉందనే ఆలోచనను ఈ చిత్రం చాటుతోంది. దీపావళి ఓపెన్‌ మైక్‌ కార్యక్రమం నేపథ్యంలో ఈ ప్రచార చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ఇందులో ప్రధాన పాత్రధారి ప్రేక్షకులను కొన్ని ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు అడుగుతుంది. ‘‘దీపావళి సందర్భంగా చేసే పిండివంటల్లో అన్నింటికంటే తియ్యనైనది ఏది? పండుగ దీపాల కంటే ప్రకాశవంతంగా వెలిగేది ఏది? దీపావళి టపాసుల కంటే ఎక్కువగా మెరిసేది ఏది?’’ అని ప్రశ్నిస్తుంది. ఈ ప్రశ్నలపై ప్రేక్షకులు ఆలోచిస్తుండగా, సాధారణమైన దయాగుణం, కలిసిమెలిసి ఉండటం, ఆనందాన్ని పంచుకోవడం వంటి చిన్న చిన్న చర్యల్లో పండుగ స్ఫూర్తిని ఆవిష్కరించే మూడు హృదయానికి హత్తుకునే కథలను ఆమె వివరిస్తుంది.
 
మిఠాయిలు, దీపాలు, చిచ్చుబుడ్లు దీపావళిలో అంతర్భాగమే అయినప్పటికీ.. ఒకరి జీవితాల్లో మరొకరు నింపే ఆనందమే ఈ పండుగలో అత్యంత ప్రకాశవంతమైన అంశం అనే  సందేశం స్పష్టంగా ఉంటుంది. డిజిటల్‌ వేదికలపై విడుదలైన ఈ ప్రచార చిత్రానికి 48 గంటల్లోనే రెండు కోట్లకు పైగా వీక్షణలు నమోదయ్యాయి. హిందీ, కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, మరాఠీ భాషల్లో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేశారు. 
 
ఈ సందర్భంగా సౌత్‌ ఇండియన్‌ బ్యాంక్‌ చీఫ్‌ జనరల్‌ మేనేజర్‌, చీఫ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ ఆఫీసర్‌ సోనీ ఎ మాట్లాడుతూ, ‘‘మా దీపావళి ప్రచారం ఖుషియా బాడావో.. దివాలీ మనావో(సంతోషాలను పెంచండి.. దీపావళిని జరుపుకోండి) అనేది పంచుకోవడం, శ్రద్ధ చూపడం, తోడుగా నిలవడంలో ఉండే ఆనందాన్ని చాటుతోంది. బంధాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడమే మనం చేయగల అత్యంత అర్థవంతమైన పెట్టుబడి అన్న మా నమ్మకాన్ని ఇది మరోసారి బలపరుస్తోంది’’ అని అన్నారు.
 
సౌత్‌ ఇండియన్‌ బ్యాంక్‌ మార్కెటింగ్‌ విభాగాధిపతి రమేశ్‌ కేపీ మాట్లాడుతూ, ‘‘బ్యాంకింగ్‌కు అతీతంగా అర్థవంతమైన బంధాలు ఉంటాయని, విశ్వాసం, శ్రద్ధ, ఉమ్మడి అనుభవాలతో అవి మరింత బలపడతాయనే మా నమ్మకాన్ని ఈ చిత్రం ప్రతిబింబిస్తోంది’’ అని తెలిపారు. ఈ ప్రకటన చిత్రాన్ని ప్రకట్‌ ఫిల్మ్స్‌ నిర్మించగా, శరత్‌ ప్రకాశ్‌ స్క్రిప్ట్‌ అందించారు. మార్టిన్‌ ప్రకట్‌ దర్శకత్వం వహించారు. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు శివహరి వర్మ ఈ ప్రకటన చిత్రానికి సంగీతం సమకూర్చారు.
తర్వాతి కథనం
ఓటుకి రూ.1000 ఇచ్చి ఓడిపోయా, నా డబ్బు నాకివ్వండి... లేదంటే: వైసిపి అభ్యర్థి ప్రసాద్

Supriya: #బాలుగీత అందరికీ రిలేట్ అయ్యే సినిమా : సుప్రియ యార్లగడ్డ

Supriya: #బాలుగీత అందరికీ రిలేట్ అయ్యే సినిమా : సుప్రియ యార్లగడ్డనిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ మాట్లాడుతూ.. ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఎలాగైనా సరే దీన్ని సినిమాగా తీయాలి అనిపించింది. అందరూ రిలేట్ అయ్యే కథ ఇది. చాలామంది జీవితాల్లో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగి ఉంటాయి. ETV అనేది మంచి కంటెంట్ అందించే ప్లాట్‌ఫామ్. అన్నపూర్ణ నుంచి మేము ఈ కథ చెప్పగానే బాపినీడు గారు వెంటనే చేసేద్దాం అన్నారు. ఆయన ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చారు. చాలా యంగ్ టాలెంట్‌తో చేసిన సినిమా ఇది. తప్పకుండా మేము చాలా మంచి సినిమా తీశాం.

Niharika Konidela: పాకెట్ రాకెట్స్ తో మేమంతా మీ సోషల్ మీడియా, మీ ఇంట్లోకి వచ్చేస్తాం - నిహారిక కొణిదెల‌

Niharika Konidela: పాకెట్ రాకెట్స్ తో మేమంతా మీ సోషల్ మీడియా, మీ ఇంట్లోకి వచ్చేస్తాం - నిహారిక కొణిదెల‌నిహారిక కొణిదెల పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్, మాక్సిమం సిటీ స్టూడియోస్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘పాకెట్ రాకెట్స్’. రుద్ర అత్రి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పద్మజ కొణిదెల, రాహుల్ రాఘవేంద్ర, రాహుల్ నిమ్మకూరి నిర్మాత‌లు. డిసెంబర్ 11న సినిమా విడుదలకానుంది. యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్‌గా రానున్న ఈ మూవీలో త్రినాథ్ వర్మ (కమిటీ కుర్రోళ్ళు ఫేమ్) , నిర్మల్ (డెబ్యూ) హీరోలు.

V.V. Vinayak: వీవీ వినాయక్ ప్రారంభించిన కిషోర్ మూవీ మేకర్స్ తొలి చిత్రం

V.V. Vinayak: వీవీ వినాయక్ ప్రారంభించిన కిషోర్ మూవీ మేకర్స్ తొలి చిత్రంకిషోర్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత ఎన్.ఎన్. కిషోర్ నిర్మిస్తున్న తొలి చిత్రం బుధవారం హైదరాబాద్‌ రామానాయుడు స్టూడియోలో సినీ ప్రముఖులు, అతిథుల సమక్షంలో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలను వైభవంగా నిర్వహించారు. వి.వి. వినాయక్, హీరో ఆది సాయికుమార్ ముఖ్య అతిథులు. వి.వి. వినాయక్ చిత్ర బృందానికి స్క్రిప్ట్ అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయగా.. ముహూర్తపు షాట్‌కు నిర్మాత ఎన్.ఎన్. కిషోర్ క్లాప్ కొట్టారు. ఆది సాయికుమార్ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేసి చిత్ర యూనిట్‌కు అభినందనలు తెలిపారు.

Naga Chaitanya: వృషకర్మ కోసం నాగ చైతన్య 'స్వాగ్ ఆఫ్ అర్జున్' సింగిల్‌ను ఆవిష్కరించారు

Naga Chaitanya: వృషకర్మ కోసం నాగ చైతన్య 'స్వాగ్ ఆఫ్ అర్జున్' సింగిల్‌ను ఆవిష్కరించారుకార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహించిన ఈ పౌరాణిక సాహస థ్రిల్లర్‌లో, మీనాక్షి చౌదరి మరియు స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవలతో కలిసి చైతన్య, పురాతన ప్రవచనాలు మరియు అతీంద్రియ శక్తుల మధ్య కాలంతో పోటీ పడతాడు. అతని తీవ్రమైన కొత్త లుక్ మరియు పాట యొక్క వైబ్‌పై అభిమానులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు, ఇప్పటికే భారీ థియేట్రికల్ పుష్ కోసం పంపిణీ ఒప్పందాలు ఖరారయ్యాయి.

NTR Trailer: ఎన్టీఆర్ లాంచ్ చేసిన ఇట్లు అర్జున ట్రైలర్‌

NTR Trailer: ఎన్టీఆర్ లాంచ్ చేసిన ఇట్లు అర్జున ట్రైలర్‌కింగ్ నాగార్జున సమర్పణలో తెరకెక్కుతున్న ‘ఇట్లు అర్జున’ చిత్రంతో కొత్త హీరో అనీష్ కథానాయకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. మహేష్ ఉప్పల దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని వాట్ నెక్స్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై వెంకీ కుడుముల నిర్మిస్తున్నారు. అనస్వర రాజన్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే గ్లింప్స్, టీజర్, పాటలతో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసిన మేకర్స్ తాజాగా ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.