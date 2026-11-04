దీపాల కాంతిని మించేది ఏది? ప్రశ్నిస్తున్న సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ దీపావళి ప్రకటన
ముంబై: సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ తమ ప్రధాన బ్రాండ్ సిద్దాంతమైన ‘బంధాల్లో పెట్టుబడి’ ఇతివృత్తంతో దీపావళి ప్రచార చిత్రాన్ని విడుదల చేసింది. ఒకరి జీవితాల్లో మరొకరు పంచే ఆనందం, ఆప్యాయతల్లోనే అసలైన పండుగ సంతోషం దాగి ఉందనే ఆలోచనను ఈ చిత్రం చాటుతోంది. దీపావళి ఓపెన్ మైక్ కార్యక్రమం నేపథ్యంలో ఈ ప్రచార చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ఇందులో ప్రధాన పాత్రధారి ప్రేక్షకులను కొన్ని ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు అడుగుతుంది. ‘‘దీపావళి సందర్భంగా చేసే పిండివంటల్లో అన్నింటికంటే తియ్యనైనది ఏది? పండుగ దీపాల కంటే ప్రకాశవంతంగా వెలిగేది ఏది? దీపావళి టపాసుల కంటే ఎక్కువగా మెరిసేది ఏది?’’ అని ప్రశ్నిస్తుంది. ఈ ప్రశ్నలపై ప్రేక్షకులు ఆలోచిస్తుండగా, సాధారణమైన దయాగుణం, కలిసిమెలిసి ఉండటం, ఆనందాన్ని పంచుకోవడం వంటి చిన్న చిన్న చర్యల్లో పండుగ స్ఫూర్తిని ఆవిష్కరించే మూడు హృదయానికి హత్తుకునే కథలను ఆమె వివరిస్తుంది.
మిఠాయిలు, దీపాలు, చిచ్చుబుడ్లు దీపావళిలో అంతర్భాగమే అయినప్పటికీ.. ఒకరి జీవితాల్లో మరొకరు నింపే ఆనందమే ఈ పండుగలో అత్యంత ప్రకాశవంతమైన అంశం అనే సందేశం స్పష్టంగా ఉంటుంది. డిజిటల్ వేదికలపై విడుదలైన ఈ ప్రచార చిత్రానికి 48 గంటల్లోనే రెండు కోట్లకు పైగా వీక్షణలు నమోదయ్యాయి. హిందీ, కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, మరాఠీ భాషల్లో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేశారు.
ఈ సందర్భంగా సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్, చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ సోనీ ఎ మాట్లాడుతూ, ‘‘మా దీపావళి ప్రచారం ఖుషియా బాడావో.. దివాలీ మనావో(సంతోషాలను పెంచండి.. దీపావళిని జరుపుకోండి) అనేది పంచుకోవడం, శ్రద్ధ చూపడం, తోడుగా నిలవడంలో ఉండే ఆనందాన్ని చాటుతోంది. బంధాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడమే మనం చేయగల అత్యంత అర్థవంతమైన పెట్టుబడి అన్న మా నమ్మకాన్ని ఇది మరోసారి బలపరుస్తోంది’’ అని అన్నారు.
సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ మార్కెటింగ్ విభాగాధిపతి రమేశ్ కేపీ మాట్లాడుతూ, ‘‘బ్యాంకింగ్కు అతీతంగా అర్థవంతమైన బంధాలు ఉంటాయని, విశ్వాసం, శ్రద్ధ, ఉమ్మడి అనుభవాలతో అవి మరింత బలపడతాయనే మా నమ్మకాన్ని ఈ చిత్రం ప్రతిబింబిస్తోంది’’ అని తెలిపారు. ఈ ప్రకటన చిత్రాన్ని ప్రకట్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించగా, శరత్ ప్రకాశ్ స్క్రిప్ట్ అందించారు. మార్టిన్ ప్రకట్ దర్శకత్వం వహించారు. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు శివహరి వర్మ ఈ ప్రకటన చిత్రానికి సంగీతం సమకూర్చారు.