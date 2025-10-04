యువర్ స్పేస్, యువర్ కంఫర్ట్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన స్పేసెస్
వెల్స్పన్ లివింగ్కు చెందిన ప్రీమియం బెడ్, బాత్ లినెన్ బ్రాండ్ అయిన స్పేసెస్, యువర్ స్పేస్, యువర్ కంఫర్ట్ పేరిట తమ సరికొత్త ప్రచారం ప్రారంభించినట్లు నేడు వెల్లడించింది. ఏటమ్ నెట్వర్క్ తీర్చిదిద్దిన ఈ ప్రచారం, ఇంటికి తిరిగి రావడంలో ఉన్న సాటిలేని ఆనందాన్ని, వ్యక్తిగత ప్రాంగణాలను నిజంగా సౌకర్యవంతంగా మార్చే రోజువారీ క్షణాలను వెల్లడిస్తుంది.
సన్నిహిత, సంబంధిత అనుభవాలను ఒడిసిపడుతూ, యువర్ స్పేస్, యువర్ కంఫర్ట్ ప్రచారం, ఇంటిని దేవాలయంగా మార్చే రోజువారీ పనులను వేడుక జరుపుకుంటుంది. ఇది రోజంతా శ్రమించిన తరువాత మనకు తెలిసిన దుప్పట్లో దూరిపోయినా లేదా వేడుకల తర్వాత మృదువైన, హాయిగా ఉండే బాత్రోబ్లో మీ భాగస్వామితో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నా, వ్యక్తిగతంగా అనిపించినప్పటికీ అందరి జీవితాల్లో కనిపించే చిరు, సన్నిహిత క్షణాలను హైలైట్ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. బ్రాండ్ యొక్క యువర్ స్పేస్, యువర్ కంఫర్ట్ యొక్క భావనను సంపూర్ణంగా ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ ప్రచారం గురించి వెల్స్పన్ లివింగ్ ఎండి-సీఈఓ దీపాలి గోయెంకా మాట్లాడుతూ, వెల్స్పన్ లివింగ్ వద్ద, మా బ్రాండ్ యొక్క విలువ, ప్రజల జీవితాల్లో సౌకర్యవంతంగా అల్లుకుపోయే ఉత్పత్తులను సృష్టించడంలోనే కనిపిస్తుందని నమ్ముతుంటాం. స్పేసేస్, ఎల్లప్పుడూ వ్యక్తిగత, ఆలోచనాత్మకమైన సౌకర్యం కోసం నిలుస్తుంది. ఈ ప్రచారంతో, ప్రతి ఇంటిని ఒక పవిత్ర స్థలంగా మార్చడానికి ఆవిష్కరణ, సౌందర్యం, మానవ సంబంధాలను కలిపే ఉద్దేశ్యంతో ఉద్దేశపూర్వక రూపకల్పన పట్ల మా నిబద్ధతను మేము పునరుద్ఘాటిస్తున్నాము అని అన్నారు.
దీనిపై స్పేసెస్ వద్ద స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్స్-బిజినెస్ హెడ్, సీనియర్ విపి- రుచికా అరోరా మాట్లాడుతూ, మీ స్వంత ప్రాంగణంలో ఉండటంతో పాటుగా మిమ్మల్ని నిజంగా అర్థం చేసుకునే అంశాలు చుట్టూ వున్నప్పుడు అనిర్వచనీయమైన ఓదార్పు అనుభూతి కలుగుతుంది. స్పేసేస్ వద్ద, మేము ఈ సన్నిహిత సంబంధాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి ఉత్పత్తిని రూపొందిస్తుంటాము. మా యువర్ స్పేస్ యువర్ కంఫర్ట్ ప్రచారం మేము ఎల్లప్పుడూ నమ్ముతున్న దాన్ని ఖచ్చితంగా ఒడిసిపడుతుంది. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ అనుభూతి ఇంటిలోని మీ ప్రాంగణం, మీ సౌకర్యంకు వస్తోంది అని అన్నారు.