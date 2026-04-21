ఈ వేసవికి స్ప్రైట్ నుంచి సరికొత్త స్ప్రైట్ లెమన్ మింట్
ఎండలు మండిపోతున్నప్పుడు ఎలా కూల్ అవ్వాలో భారతీయులకు బాగా తెలుసు. చల్లటి పానీయాల్లో కలుపుకున్నా, సమ్మర్ కూలర్స్లో వేసుకున్నా, లేదా నిమ్మకాయ, ఫిజ్ ఉన్న డ్రింక్స్లో వాడుకున్నా.. పుదీనా అనేది మనకు ఎప్పట్నుంచో అలవాటైన ఒక రిఫ్రెషింగ్ ఫార్ములా. వినియోగదారుల ఈ ఇష్టాన్నే ఇప్పుడు ఒక సరికొత్త ఆవిష్కరణగా మార్చి 'స్ప్రైట్ లెమన్ మింట్' రూపంలో స్ప్రైట్ మన ముందుకు తీసుకువచ్చింది. సిట్రస్, మింట్ కలయిక అనేది మనకు ఎంతో సుపరిచితం.. పైగా ఇది మరింత ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది. భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా, స్ప్రైట్ తన సిగ్నేచర్ లెమన్ టేస్ట్కు చల్లటి మింట్ ఫ్లేవర్ను జోడించి.. వినియోగదారులకు ఎంతో ఇష్టమైన రుచిని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకువెళుతోంది.
స్ప్రైట్ లెమన్ మింట్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. ఇది మనకు ఎంతో ఇష్టమైన పాత రుచితో పాటే, ఒక సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. దీనిని ప్రజల్లోకి మరింతగా తీసుకెళ్లేందుకు, స్టూడియోఎక్స్ డబ్ల్యూపీపీ రూపొందించిన ఒక సరికొత్త క్యాంపెయిన్ ఫిల్మ్ను విడుదల చేశారు. ఇందులో ప్రముఖ నటుడు సునీల్ గ్రోవర్ నటించారు. కోపం, టెన్షన్ పెరిగిపోయే రోజువారీ పరిస్థితుల్లో తండ్ రఖ్(కూల్గా ఉండు) అనే స్ప్రైట్ ఫిలాసఫీని ఈ ఫిల్మ్లో ఆయన అద్భుతంగా పండించారు. కొన్నిసార్లు అతిగా స్పందించడం కంటే, కూల్గా ఉండటమే సరైన సమాధానం అని తనదైన శైలిలో సునీల్ గ్రోవర్ ఇందులో చూపించారు.
దీనిపై సునీల్ గ్రోవర్ మాట్లాడుతూ, చిన్నప్పటి నుంచి వేసవి పానీయాల్లో పుదీనా కలుపుకుని తాగడం మనందరికీ అలవాటే. స్ప్రైట్ లెమన్ మింట్ సరిగ్గా అదే అనుభూతిని ఏ శ్రమ లేకుండా సులభంగా అందిస్తుంది. మనకు కావాల్సినంత రిఫ్రెష్మెంట్ను అందించే ఇలాంటి రోజువారీ క్షణాలను ఈ క్యాంపెయిన్ ప్రతిబింబించిన తీరు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అని అన్నారు.
కోకా-కోలా ఇండియా- సౌత్ వెస్ట్ ఆసియా స్పార్క్లింగ్ ఫ్లేవర్స్ కేటగిరీ హెడ్ సుమేలీ ఛటర్జీ మాట్లాడుతూ, వినియోగదారులు ఇప్పటికే స్ప్రైట్, పుదీనా ఆకులతో చేసుకుంటున్న ప్రయోగాల స్ఫూర్తితోనే ఈ స్ప్రైట్ లెమన్ మింట్ రూపుదిద్దుకుంది. మనకు బాగా అలవాటైన రుచిని మరింత ఫ్రెష్గా, సహజంగా సరికొత్త రూపంలో తీసుకువచ్చాం. మా ఐకానిక్ లెమన్-లైమ్ టేస్ట్కు పుదీనా కిక్ను జోడించడం ద్వారా, వినియోగదారులు కోరుకునే అత్యుత్తమ రిఫ్రెష్మెంట్ను మేము అందిస్తున్నాము. ఇది భారతీయ వేసవికి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. స్ప్రైట్ బ్రాండ్కు ఉన్న అల్టిమేట్ రిఫ్రెషింగ్ బేవరేజ్ అనే పేరును నిలబెడుతూనే.. పరిమిత కాలపు ఆఫర్గా వస్తున్న ఈ సరికొత్త మింట్ ఫ్లేవర్ స్ప్రైట్ను కొత్తగా ఆస్వాదించడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం అని పేర్కొన్నారు.
విఎమ్ఎల్ & స్టూడియోఎక్స్ డబ్ల్యూపీపీ గ్రూప్ నేషనల్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ రణదీప్ దాస్గుప్తా మాట్లాడుతూ.. భారతదేశంలో తొలిసారిగా లాంచ్ అవుతున్న ఈ లిమిటెడ్-ఎడిషన్ స్ప్రైట్ లెమన్ మింట్తో, నేటి యువతకు కనెక్ట్ అయ్యేలా స్ప్రైట్ రిఫ్రెష్మెంట్ను మరింతగా చూపే అవకాశం మాకు దక్కింది. దేశంలో ఎండలు ఒక్కోచోట ఒక్కోలా ఉంటాయి. ఉక్కబోత, విపరీతమైన వేడి, అలసట.. వాతావరణం ఎలా ఉన్నా.. ఇక తట్టుకోలేం అనుకునే స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు అందరికీ కావాల్సింది కాస్తంత కూల్నెస్. సరిగ్గా అలాంటి సమయంలోనే స్ప్రైట్ లెమన్ మింట్ ఎంట్రీ ఇస్తుంది! మింట్ లగా (కొంచెం మింట్ టచ్) అనేది ఆ ఫీలింగ్ను అద్భుతంగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఒక ప్రొడక్ట్ నిజాన్ని వైరల్ క్యాచ్ఫ్రేజ్గా ఇది మార్చేస్తుంది అని అన్నారు.
ఈ క్యాంపెయిన్ను మన సంస్కృతి, రోజువారీ పరిస్థితులకు అద్దం పట్టేలా భారీ స్థాయిలో 360-డిగ్రీల క్యాంపెయిన్గా రూపొందించారు. సోషల్ మీడియా ప్రచారంతో పాటు, స్దుకాణాల్లో వినియోగదారులను ఆకర్షించేలా ప్రత్యేక డిస్ప్లేలు, రిటైల్ టూల్కిట్స్ ద్వారా దీనికి మరింత ప్రాచుర్యం కల్పిస్తున్నారు. ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో మాత్రమే లభించే ఈ స్ప్రైట్ లెమన్ మింట్.. పరిమిత కాలం పాటు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ వేసవి వేడిని దాటుకోవడానికి ఇది సరైన రిఫ్రెష్మెంట్.