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  4. Sreeleela inaugurates Signature Silks showroom; expresses her love for sarees.
Written By దేవీ
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (12:52 IST)

Sreeleela: సిగ్నేచర్ సిల్క్స్ షోరూమ్ ప్రారంభించి.. చీరలంటే ఇష్టమంటున్న శ్రీలీల

Sreeleela, Directors Sri Prakash Singh Gehlot and Narender Singh Gehlot
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (12:52 IST)
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Sreeleela, Directors Sri Prakash Singh Gehlot and Narender Singh Gehlot
హైదరాబాద్: అత్యుత్తమ సిల్క్ చీరలు, డిజైనర్ ఎథ్నిక్ వేర్, బ్రైడల్ కలెక్షన్స్, పండుగల ప్రత్యేక వస్త్రాలకు ప్రీమియం గమ్యస్థానంగా నిలిచే ది సిగ్నేచర్ సిల్క్స్ తన నూతన షోరూమ్‌ను మెట్రో పిల్లర్ నెం. 741, కెపిహెచ్బి లో టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి శ్రీలీల ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి షోరూమ్‌ను ప్రారంభించారు.ఈ కార్యక్రమానికి వినియోగదారులు, ఫ్యాషన్ అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై సందడి చేశారు.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రకాశ్ సింగ్ గెహ్లాట్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ నరేందర్ సింగ్ గెహ్లాట్ పాల్గొని అతిథులను ఆహ్వానించారు. సంప్రదాయ మరియు ఆధునిక శైలుల సమ్మేళనంతో అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన వస్త్రాలను వినియోగదారులకు ఒకే వేదికపై అందించాలనే తమ లక్ష్యాన్ని వారు వివరించారు.
 
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన శ్రీలీల, ది సిగ్నేచర్ సిల్క్స్ యాజమాన్యానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, షోరూమ్‌లో అందుబాటులో ఉన్న అద్భుతమైన సిల్క్ చీరలు, బ్రైడల్ మరియు డిజైనర్ కలెక్షన్లను ప్రశంసించారు. హైదరాబాద్‌లో సిల్క్ చీరలు, వివాహ వేడుకల దుస్తులు మరియు పండుగల ప్రత్యేక వస్త్రాల కొనుగోలుకు ఈ షోరూమ్ ప్రముఖ గమ్యస్థానంగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.
 
డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రకాశ్ సింగ్ గెహ్లాట్ మాట్లాడుతూ, అత్యుత్తమ నాణ్యత, ప్రత్యేకమైన డిజైన్లు, అద్భుతమైన కస్టమర్ సేవలతో వినియోగదారులకు మరపురాని షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించడమే ది సిగ్నేచర్ సిల్క్స్ లక్ష్యమని తెలిపారు.
 
మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ నరేందర్ సింగ్ గెహ్లాట్ మాట్లాడుతూ, ప్రతి వయస్సు, ప్రతి సందర్భానికి అనుగుణంగా ఎంపిక చేసిన సిల్క్ చీరలు, డిజైనర్ ఎథ్నిక్ వేర్, బ్రైడల్ కలెక్షన్స్, పండుగల ప్రత్యేక దుస్తులు మరియు ఆధునిక ఫ్యాషన్ వస్త్రాలు షోరూమ్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
 
సంప్రదాయం, నాణ్యత, ఆధునికతకు ప్రతీకగా నిలిచే ది సిగ్నేచర్ సిల్క్స్, హైదరాబాద్‌లో లగ్జరీ సిల్క్ చీరలు మరియు ఎథ్నిక్ వేర్ కోసం ప్రముఖ షాపింగ్ గమ్యస్థానంగా నిలవనుందని యాజమాన్యం విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.
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దేవీ

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