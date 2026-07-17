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Sreeleela: సిగ్నేచర్ సిల్క్స్ షోరూమ్ ప్రారంభించి.. చీరలంటే ఇష్టమంటున్న శ్రీలీల
హైదరాబాద్: అత్యుత్తమ సిల్క్ చీరలు, డిజైనర్ ఎథ్నిక్ వేర్, బ్రైడల్ కలెక్షన్స్, పండుగల ప్రత్యేక వస్త్రాలకు ప్రీమియం గమ్యస్థానంగా నిలిచే ది సిగ్నేచర్ సిల్క్స్ తన నూతన షోరూమ్ను మెట్రో పిల్లర్ నెం. 741, కెపిహెచ్బి లో టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి శ్రీలీల ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి షోరూమ్ను ప్రారంభించారు.ఈ కార్యక్రమానికి వినియోగదారులు, ఫ్యాషన్ అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై సందడి చేశారు.
Sreeleela, Directors Sri Prakash Singh Gehlot and Narender Singh Gehlot
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రకాశ్ సింగ్ గెహ్లాట్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ నరేందర్ సింగ్ గెహ్లాట్ పాల్గొని అతిథులను ఆహ్వానించారు. సంప్రదాయ మరియు ఆధునిక శైలుల సమ్మేళనంతో అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన వస్త్రాలను వినియోగదారులకు ఒకే వేదికపై అందించాలనే తమ లక్ష్యాన్ని వారు వివరించారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన శ్రీలీల, ది సిగ్నేచర్ సిల్క్స్ యాజమాన్యానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, షోరూమ్లో అందుబాటులో ఉన్న అద్భుతమైన సిల్క్ చీరలు, బ్రైడల్ మరియు డిజైనర్ కలెక్షన్లను ప్రశంసించారు. హైదరాబాద్లో సిల్క్ చీరలు, వివాహ వేడుకల దుస్తులు మరియు పండుగల ప్రత్యేక వస్త్రాల కొనుగోలుకు ఈ షోరూమ్ ప్రముఖ గమ్యస్థానంగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.
డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రకాశ్ సింగ్ గెహ్లాట్ మాట్లాడుతూ, అత్యుత్తమ నాణ్యత, ప్రత్యేకమైన డిజైన్లు, అద్భుతమైన కస్టమర్ సేవలతో వినియోగదారులకు మరపురాని షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించడమే ది సిగ్నేచర్ సిల్క్స్ లక్ష్యమని తెలిపారు.
మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ నరేందర్ సింగ్ గెహ్లాట్ మాట్లాడుతూ, ప్రతి వయస్సు, ప్రతి సందర్భానికి అనుగుణంగా ఎంపిక చేసిన సిల్క్ చీరలు, డిజైనర్ ఎథ్నిక్ వేర్, బ్రైడల్ కలెక్షన్స్, పండుగల ప్రత్యేక దుస్తులు మరియు ఆధునిక ఫ్యాషన్ వస్త్రాలు షోరూమ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
సంప్రదాయం, నాణ్యత, ఆధునికతకు ప్రతీకగా నిలిచే ది సిగ్నేచర్ సిల్క్స్, హైదరాబాద్లో లగ్జరీ సిల్క్ చీరలు మరియు ఎథ్నిక్ వేర్ కోసం ప్రముఖ షాపింగ్ గమ్యస్థానంగా నిలవనుందని యాజమాన్యం విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.
Varun Tej: కొరియన్ కనకరాజు లో దక్షా నాగర్కర్, వరుణ్ తేజ్ లపై స్పెషల్ సాంగ్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను సృష్టించింది. టైటిల్ గ్లింప్స్ , ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిద', టీజర్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
Kiran Abbavaram : తత్వం లోని పాట విడుదల చేసిన కిరణ్ అబ్బవరం
మర్డర్ మిస్టరీ, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో రూపొందుతున్న చిత్రం తత్వం ట్రైలర్ ఇటీవల విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. కాగా ఈ చిత్రంలోని 'ఊపిరాంత ఇవాళ్లే ఊగేస్తుంది ఊయాలే' అనే పాటను ప్రముఖ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా విడుదల చేశారు. ఈ మెలోడి సాంగ్కు చేతన భరద్వాజ్ బాణీలు అందించిన ఈ పాటకు భాస్కర భట్ల సాహిత్యాన్ని సమాకూర్చగా, అనురాగ్ కులకర్ణి ఈ సాంగ్ను ఆలపించారు.
ముగ్గురు స్నేహితుల కథగా MRP – నీకెంత నాకెంత మూవీ రివ్యూ
నటీనటులు : నరేష్ అగస్త్య, డోనల్ బిష్ట్, వెన్నెల కిషోర్, సుదర్శన్, కాశిరెడ్డి రాజ్కుమార్, హర్ష వర్ధన్, చైతన్య జొన్నలగడ్డ, పృథ్వీ రాజ్, గగన్ విహారి, నంద గోపాల్, స్నేహా సింగ్ సాంకేతికత : ఛాయాగ్రహణం (డీఓపీ): సంగీతం: అజయ్ అరసాడ, రాకేష్ కొలాంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: శ్రీనివాస్ గాదిరాజు పీఆర్వో: కోయ దినేష్, దర్శకుడు: శ్రవణ్ జేష్ఠ ఎడిటర్: మార్థాండ్ కె. వెంకటేష్. విడుదల: శుక్రవారం నేడే.. 17.జూలై.
Aishwarya Rajesh: హీరోయిన్ కి మూడేళ్ళ స్పాన్ అనే వారు. అదే నిజం అనుకున్నా : ఐశ్వర్య రాజేష్
నేను తమిళ్ లో వరుసగా ఐదు హిట్లు ఇచ్చాను. ఆ సంవత్సరం మా ఇంటికి చాలా బొకేలు వచ్చాయి. తర్వాత ఏడాది రెండు హిట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అప్పుడు ఇంటికి వచ్చే బొకేల సంఖ్య కూడా తగ్గింది. బొకేలు ఎక్కువ వచ్చినా, తక్కువ వచ్చినా నాలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లడమే ఈ ప్రయాణంలో నేర్చుకున్నాను అని హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ తెలిపారు.
జీ5 కిడ్స్ లో యానిమేటెడ్ పౌరాణిక సిరీస్ శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క
పిల్లలకు ఇష్టమైన, సురక్షితమైన, హాస్యాన్ని అందించేలా కిడ్స్ జెడ్ (KidZ) కంటెంట్ను డిజైన్ చేసే ప్రదేశంగా మారింది. తాజాగా దీన్ని మరింతగా బలోపేతం చేస్తూ మరో సరికొత్త యానిమేటెడ్ సిరీస్ ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ (SKM) ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ రచయిత ఆనంద్ నీలకంఠన్ రాసిన అత్యధికంగా అమ్ముడైన పిల్లల పుస్తకం ‘ ది వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ, మోస్ట్ నాటీ అసుర టేల్స్ ఫర్ కిడ్స్’ ఆధారంగా ఈ సిరీస్ రూపొందింది. ఇది జూలై 17 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. మన అందరికీ తెలిసిన పౌరాణిక ప్రపంచాన్ని ఈ యానిమేటెడ్ సిరీస్ ద్వారా స్క్రీన్పై సరికొత్తగా అందించనున్నారు.