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గదిలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన వ్యక్తి ఎప్పుడూ పూర్తి ఒంటరిగా ఉంటాడు: స్ట్రాటజిస్ట్ సందీప్ ఎన్
హైదరాబాద్: జూలై 9-10 తేదీలలో జరిగిన జీసీసీ లీడర్షిప్ కాన్క్లేవ్లో, బ్రాండ్ మరియు బిజినెస్ స్ట్రాటజిస్ట్ సందీప్ ఎన్, 720 మందికి పైగా గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్ నాయకులతో నిండిన సమావేశంలో కీలకోపన్యాసం చేస్తూ, కార్పొరేట్ నాయకత్వంలో అత్యంత విస్తృతంగా ఉన్న ఒక అపోహను సవాలు చేశారు. ఆయన మాట్లాడేదాని ప్రకారం, సంస్థలు తీసుకునే నిర్ణయాల నాణ్యతపైనే వాటి విజయం లేదా వైఫల్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందే, ఒక నాయకుడి చుట్టూ ఉండే ఆలోచనా విధానం యొక్క నాణ్యతలోనే కంపెనీల విజయం లేదా వైఫల్యం చాలా ముందుగానే నిర్ణయమై పోతుందని ఆయన వాదించారు.
Strategist Sandeep N
ఒక సంస్థ యొక్క విజయం లేదా వైఫల్యం కేవలం దాని నిర్ణయాల నాణ్యతపై మాత్రమే కాకుండా, ఆ నిర్ణయాలకు రూపమిచ్చే ఆలోచనా విధానం యొక్క నాణ్యతపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక నిర్ణయం తీసుకునే చాలా కాలం ముందే, ఒక నాయకుడి చుట్టూ ఉండే ఆలోచనా పరిధి, స్పష్టత మరియు కఠినత్వం ద్వారా కంపెనీల విజయం లేదా వైఫల్యం నిర్ణయించబడుతుంది.
ఒక గదిలో అత్యంత విశ్వసనీయ వ్యక్తి తరచుగా పూర్తి ఒంటరిగా ఉంటాడనే అంశంపై మాట్లాడుతూ, ఈ ఒంటరితనం వ్యక్తిగతమైనది కాదని, అది వ్యవస్థాగతమైనదని సందీప్ వాదించారు. నాయకత్వం తరచుగా వ్యక్తులను వారి హోదా వల్ల కాకుండా, వారు మోసే బాధ్యతలు , వారు తీసుకోవలసిన నిర్ణయాల కారణంగా ఒంటరిని చేస్తుందని ఆయన వివరించారు. ఒక చైర్మన్తో జరిగిన సంభాషణను గుర్తుచేసుకుంటూ, సందీప్ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు : "తాను తీసుకునే నిర్ణయం పట్ల ఉద్యోగులు నా పై నమ్మకం ఉంచుతారు ," అని ఆ చైర్మన్ తనతో అన్నారు. "నిర్ణయానికి ముందు తనతో కలిసి ఆలోచించే వారు చాలా తక్కువ మంది." అని కూడా ఆయన వెల్లడించారు. నాయకులు ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతున్న కొద్దీ, సంస్థలు వారి నిర్ణయాలపై ఎక్కువగా నమ్మకం ఉంచుతాయని, అయితే వారి ఆలోచనలను సవాలు చేయడానికి, మెరుగుపరచడానికి లేదా బలోపేతం చేయడానికి తమకు అధికారం ఉందని భావించే వారి సంఖ్య తగ్గుతుందని ఆయన వివరించారు. ఫలితంగా, పరిస్థితులు అత్యంత క్లిష్టంగా ఉన్న సమయంలో, అత్యంత సీనియర్ వ్యక్తి తరచుగా ఒంటరిగా ఆలోచించాల్సి వస్తుందన్నారు.
అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి వైఫల్యం కాదని, సంస్థ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే అసలైన నిర్ణయాలు వేరే చోట తీసుకుంటున్నప్పటికీ, తప్పుడు ప్రశ్నను అనుసరిస్తూ విజయం సాధించడమేనని సందీప్ అన్నారు. ఆయన అనంతరం నాయకులకు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఒక సరళమైనప్పటికీ, శక్తివంతమైన నిర్ధారణా కార్యాచరణ విధానాన్ని అందించారు. ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, సంస్థలు మూడు ప్రశ్నలు వేసుకోవాలని ఆయన అన్నారు.
అవి, మనం దేనిని విశ్వసించాలని ఎంచుకుంటున్నాము? మనం దేనిని విస్మరించాలని ఎంచుకుంటున్నాము? మరియు మన ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చడానికి నిజంగా ఎవరికి అనుమతి ఉంది? ఈ ప్రశ్నలు, నాయకులు తమ నిర్ణయాలకు ఆధారమైన ఊహలను పరీక్షించుకోవడానికి , మరీ ఆలస్యం కాకముందే విమర్శనాత్మక ఆలోచనలను మినహాయించకుండా చూసుకోవడానికి సహాయపడతాయని ఆయన సూచించారు. "బోర్డురూమ్లో తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఒక కంపెనీ రూపుదిద్దుకోదు," అని ఆయన సభికులతో అన్నారు. "ఆ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అక్కడికి వచ్చిన ఆలోచనా విధానం యొక్క నాణ్యత వల్ల అది రూపుదిద్దుకుంటుంది." అని నొక్కి చెప్పారు.
జీసీసీ లీడర్షిప్ కాంక్లేవ్కు వ్యూహాత్మక భాగస్వామి అయిన మాగ్స్మెన్ స్ట్రాటజీ కన్సల్టెంట్స్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు బ్రాండ్ ఆర్కిటెక్ట్, సందీప్ ఎన్. ఒక టెడ్ఎక్స్ వక్త మరియు బ్రాండ్, వ్యాపార వ్యూహంలో గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తిగా ఆయన భారతదేశవ్యాప్తంగా వ్యవస్థాపకులకు, వ్యాపార నాయకులకు మరియు సంస్థలకు పటిష్టమైన బ్రాండ్లను నిర్మించడం, వ్యూహాత్మక ఆలోచనలకు పదును పెట్టడం , స్థిరమైన వృద్ధిని సాధించడంపై సలహాలు ఇస్తారు.
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రమ్యకృష్ణ లంచ్ బాక్సును చూపెట్టిన శ్రుతి హాసన్ (video)
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Maheshbabu: బాబాయ్ అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, మీ ఆశీర్వాదం కావాలి: జై కృష్ణ ఘట్టమనేని
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