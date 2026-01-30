సైబరాబాద్ లోని ఇనార్బిట్ మాల్లో బెర్రీ ల్యాండ్ కార్నివాల్తో స్ట్రాబెర్రీ మ్యాజిక్
సైబరాబాద్: స్ట్రాబెర్రీ సీజన్ను వేడుక చేస్తూ సైబరాబాద్ లోని ఇనార్బిట్ మాల్లో బెర్రీ ల్యాండ్ కార్నివాల్ నిర్వహిస్తున్నారు. మూడు రోజుల పాటు జరుగనున్న ఈ వేడుకతో మాల్ గులాబీ రంగులోకి మారనుంది. జనవరి 30 నుండి ఫిబ్రవరి 1, 2026 వరకు జరిగే ఈ కార్నివాల్ ఆహారం, సృజనాత్మకత, షాపింగ్ మరియు వినోదాన్ని మిళితం చేస్తూ లీనమయ్యే అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఇనార్బిట్ మాల్ యొక్క సెంట్రల్ ఆట్రియం(L2) వద్ద నిర్వహించబడే బెర్రీ ల్యాండ్ కార్నివాల్ కోసం మాల్ను స్ట్రాబెర్రీ-నేపథ్యంతో తీర్చిదిద్దారు. ఇక్కడ ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. ఈ సీజన్లో మాల్ యొక్క అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అనుభవ కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా ఉండేలా ఈ ఉత్సవం తీర్చిదిద్దబడింది.
ఫోన్ చార్మ్ మేకింగ్, ఫ్రిజ్ మాగ్నెట్ మేకింగ్, రాక్ పెయింటింగ్, టోట్ బ్యాగ్ పెయింటింగ్ వంటి సృజనాత్మక వర్క్షాప్ల నుండి ఫ్లీ మార్కెట్ షాపింగ్, ఇంటరాక్టివ్ ఆర్ట్ జోన్లతో ఈ కార్నివాల్ అన్ని వయసుల వారికి ఏదో ఒకటి అందిస్తుంది. సందర్శకులు వివిధ రకాల స్ట్రాబెర్రీ-ప్రేరేపిత ట్రీట్లను కూడా ఆస్వాదించవచ్చు.
జనవరి 31, ఫిబ్రవరి 1 తేదీలలో ప్రత్యక్ష సంగీత ప్రదర్శనలు నిర్వహించబడతాయి, అన్ని సృజనాత్మక వర్క్షాప్లు, ప్రత్యక్ష సంగీత ప్రదర్శనలు సంబంధిత రోజులలో సాయంత్రం 6:00 నుండి రాత్రి 9:00 గంటల మధ్య జరుగుతాయి. బెర్రీ ల్యాండ్ కార్నివాల్కు ప్రవేశం ఉచితం, అందరికీ తెరిచి ఉంటుంది. సందర్శకులు BookMyShow లేదా డిస్ట్రిక్ట్ ద్వారా ముందుగా నమోదు చేసుకోవచ్చు.
ఈవెంట్ వివరాలు క్లుప్తంగా:
ఈవెంట్: బెర్రీ ల్యాండ్ కార్నివాల్ (స్ట్రాబెర్రీ ఫెస్ట్)
వేదిక: సెంట్రల్ అట్రియం (L2), ఇనార్బిట్ మాల్, హైదరాబాద్
తేదీలు: జనవరి 30,31, మరియు ఫిబ్రవరి 1, 2026