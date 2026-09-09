స్ట్రైక్ త్రీ: ఒరిజినల్ మోడరన్ క్లాసిక్ జావా 42 ఆల్-స్టార్స్ శ్రేణిని 42 ఎఫ్జె, 42 బాబర్
జావా యెజ్డి మోటార్ సైకిల్స్ జావా 42 ను ఆవిష్కరించింది, ఇది బ్రాండ్ యొక్క కొత్త జావా ఆల్ స్టార్స్ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేసింది, భారతదేశంలో మోడరన్ క్లాసిక్ కేటగిరీని స్థాపించిన మోటార్ సైకిల్ యొక్క అతిపెద్ద పరిణామాన్ని గుర్తించింది. ఆల్ స్టార్స్ జావా 42 కొత్త రూపం, నిష్పత్తి, వెనుక విభాగం, అల్లాయ్ వీల్స్, సైడ్ ప్యానెల్, పై వైపుకు అమర్చబడ్డ ఎగ్జాస్ట్ తో బోల్డ్, మరింత స్పోర్టిగా, మరింత బలమైనదిగా మారింది. ఎర్గోనామిక్స్ నగరంలో, హైవేలపై చురుకుదనాన్ని పెంచుతుంది. ఇది శక్తివంతమైన జె-పాంథర్ ఇంజిన్ చుట్టూ నిర్మించబడి నిస్సందేహంగా జావా డిజైన్ సూచనలను నిలుపుకుంటుంది.
ఆల్ స్టార్స్ కథ జావా రైడర్తో ప్రారంభమైంది. వారు ఆత్మవిశ్వాసం, వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు, కానీ రక్షణ నుండి క్రీడల వరకు సమాజాలకు సుపరిచితమైన అదే కోడ్ ప్రకారం జీవించే వ్యక్తులతో సంబంధం కలిగి ఉన్నారనే బలమైన భావనను అనుభవిస్తారు, ఇక్కడ క్రమశిక్షణ, నమ్మకం, స్నేహం మరియు వ్యక్తి పట్ల గౌరవం గొప్ప ఉద్దేశ్యంతో సహజీవనం చేస్తాయి. జావా ఆల్ స్టార్స్ శ్రేణి దాని ప్రత్యేక చిహ్నంతో షేర్డ్ కోడ్ కు తనదైన బ్యాడ్జ్ను ఇస్తుంది.
ప్రతి మోటార్ సైకిల్ జావా స్ఫూర్తిని భిన్నమైన మార్గంలో వ్యక్తపరుస్తుండగా, అవి ఒకే ఆల్ స్టార్స్ కోడ్ ద్వారా ఏకం చేయబడతాయి. స్ట్రైక్ వన్, జావా 42 ఎఫ్ జె బ్రాండ్ యొక్క ఆధునిక క్లాసిక్ పాత్రకు సమకాలీన, స్పోర్టీ వ్యక్తీకరణను తీసుకువచ్చింది. స్ట్రైక్ టూలో ఆనంద్ మహీంద్రా గ్లోబల్ చెస్ లీగ్లో ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్ను ఆవిష్కరించారు, జావా యొక్క అత్యంత విలక్షణమైన మోటార్ సైకిల్ ఫార్మాట్లలో ఒకదాని ద్వారా వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. స్ట్రైక్ త్రీ 60కి పైగా మెరుగుదలలతో అభివృద్ధి చెందిన జావా 42 ఫ్లాగ్ షిప్ను అందిస్తుంది.
జావా 42 బ్రాండ్ యొక్క ఆధునిక ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది, భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఆధునిక క్లాసిక్ శ్రేణి, విలక్షణమైన ఆఫ్-సెంటర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానెల్ మరియు 2018 లో అయోమయాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసిన కలర్ వేస్. ఆల్ స్టార్స్ 42 గా, ఫ్లాగ్షిప్ జావా మోటార్ సైకిల్ భారతదేశం యొక్క కొత్త తరం రైడర్ల కోసం గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.
క్లాసిక్ లెజెండ్స్ సహ వ్యవస్థాపకుడు అనుపమ్ తరేజా మాట్లాడుతూ, ప్రేక్షకులు లేనప్పుడు కూడా తమను తాము నిర్వహించే మార్గాన్ని పంచుకునే వ్యక్తులు అత్యంత ఆసక్తికరమైన సంఘాలను నిర్మించారు. జావా రైడర్ గురించి మేము అర్థం చేసుకున్నది అదే. స్వభావం, ప్రవర్తన మరియు ధైర్యం యొక్క నియమావళిని రక్షణ, క్రీడలు వంటి విభిన్న ప్రదేశాలలో మనం చూస్తాము. రైడర్ అవసరాల కోసం కొత్త ఫార్మాట్లు, ప్రత్యేకమైన డిజైన్ తో మోటార్ సైకిళ్లను ప్రారంభించడం ద్వారా, ప్రతిరోజూ ఈ కోడ్ ల ప్రకారం జీవించే వారిని గుర్తించడం ద్వారా మేము దాని ప్రకారం జీవిస్తున్నాము. జావా 42 భారతదేశం యొక్క ఆధునిక క్లాసిక్ కేటగిరీని ప్రారంభించడానికి సహాయపడింది. ఆల్ స్టార్స్ 42 అదే ప్రవృత్తిని ముందుకు తీసుకువెళుతుంది, జావా 42 ను తయారు చేసిన వాటి విడుదల ద్వారా కాదు, కానీ నేటి రైడర్ కు దాని అర్థం ఏమిటో అడగడం ద్వారా.
జావా 42 రూ . 1,79,942/- నుండి ప్రారంభమవుతుంది. భారతదేశం అంతటా జావా యెజ్డి డీలర్షిప్లలో ఆరు విలక్షణమైన రంగులలో లభిస్తుంది: