రికార్డు స్థాయి ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించిన స్ట్రింగ్ మెటావర్స్
హైదరాబాద్: డిజిటల్, ఏఐ ఆధారిత ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రముఖ సంస్థ స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ లిమిటెడ్, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను తన ఆడిట్ చేసిన ఆర్థిక ఫలితాలను ఈరోజు ప్రకటించింది. ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, గేమింగ్ ఎకోసిస్టమ్స్, హై-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ వంటి ప్రధాన వ్యాపార విభాగాల్లో సాధించిన అద్భుతమైన వృద్ధితో కంపెనీ అత్యుత్తమ పనితీరును కనబరిచింది. తద్వారా తన వృద్ధి ప్రయాణంలో సరికొత్త ఆర్థిక మైలురాళ్లను నెలకొల్పింది. మే 25, 2026న జరిగిన డైరెక్టర్ల బోర్డు సమావేశంలో ఈ ఏకీకృత ఆర్థిక ఫలితాలకు అధికారికంగా ఆమోదం లభించింది.
అత్యుత్తమ ఆర్థిక ఫలితాలు:
గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో(ఎఫ్వై25) రూ. 407.36 కోట్లుగా ఉన్న కంపెనీ నిర్వహణాదాయం, ఈ పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేనాటికి భారీగా పెరిగి ఏకంగా రూ. 1,069.11 కోట్లకు ఎగబాకింది. ఈ అద్భుతమైన ఆదాయ వృద్ధి సంస్థకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది. కంపెనీ పన్నుకు ముందు లాభం రూ. 103.51 కోట్లుగా నమోదు కాగా, పన్ను తర్వాతి నికర లాభం ఒక మైలురాయిని దాటి రూ. 102.52 కోట్లకు చేరింది. కార్యాచరణ సామర్థ్యం కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడి, నిర్వహణ లాభం వార్షిక ప్రాతిపదికన 190 శాతం దూసుకెళ్లి రూ. 121.88 కోట్లకు పెరిగింది. ఫలితంగా, వాటాదారుల ఆర్జన సైతం 170 శాతం వృద్ధితో రూ. 0.89గా నమోదైంది.
నాలుగో త్రైమాసికంలోనూ అదే జోరు:
ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలోనూ కంపెనీ తన వృద్ధి వేగాన్ని అలాగే కొనసాగించింది. ఈ నాలుగో త్రైమాసికంలోనే స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ రూ. 359.40 కోట్ల భారీ ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. త్రైమాసికాల ప్రాతిపదికన చూస్తే ఈ త్రైమాసికంలో నిర్వహణ లాభం 167 శాతం వృద్ధితో రూ. 41.98 కోట్లకు చేరుకోవడం గమనార్హం. ఇక ఈ త్రైమాసిక నికర లాభం రూ. 34.71 కోట్లుగా నమోదైంది.
వ్యూహాత్మక ప్రపంచవ్యాప్త విస్తరణ, భవిష్యత్ ప్రణాళికలు:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు అత్యంత వేగంగా ఏఐ ఆర్థిక వ్యవస్థలు, ఏజెంటిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డిజిటల్ అసెట్స్, వెబ్3 టోకనైజేషన్, అత్యాధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థల వైపు మళ్లుతున్న తరుణంలో.. స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ ఆయా రంగాలకు కేంద్ర బిందువుగా వ్యూహాత్మకంగా తనను తాను మలచుకుంటోంది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతీయ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లాట్ఫామ్గా తన స్థానాన్ని పటిష్టం చేసుకుంటోంది. ఈ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా, స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ తన అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాలను ముమ్మరంగా విస్తరిస్తోంది. ఇండియా, యూఏఈ, హాంగ్ కాంగ్, సింగపూర్, కెనడా వంటి కీలక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఏఐ, గేమింగ్, డిజిటల్ ఆస్తులు, ఆల్గారిథమిక్ ఫైనాన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విభాగాలను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తోంది.
ఈ రికార్డు స్థాయి ఆర్థిక ఫలితాలపై స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ గణేష్ మీనవల్లి స్పందిస్తూ.. "ఏఐ ఆధారిత ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాలు, గేమింగ్ ఎకోసిస్టమ్స్, హై-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ టెక్నాలజీల వైపు మా విస్తరణను మరింత వేగవంతం
