Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 22 జనవరి 2026 (16:45 IST)

కేవలం 9 నెలల్లోనే స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ ఆదాయం రూ. 711.13 కోట్లు

హైదరాబాద్: స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ లిమిటెడ్, డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగిసిన తొమ్మిది నెలల కాలానికి సంబంధించిన ఆర్థిక ఫలితాలను మంగళవారం వెల్లడించింది. అధిక లావాదేవీల పరిమాణాలు, డిజిటల్ అసెట్ మరియు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వ్యాపారాల విస్తరణ మద్దతుతో... ఆదాయం మరియు లాభాలలో కంపెనీ గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించింది.
 
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం తొమ్మిది నెలల కాలానికి కంపెనీ ఆదాయం రూ. 711.13 కోట్లకు పెరిగింది. అంతకుముందు ఏడాది ఇది రూ. 254.16 కోట్లుగా ఉంది. అలాగే, పన్ను తర్వాత లాభం రూ. 22.34 కోట్ల నుండి రూ. 67.82 కోట్లకు పెరిగింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో, ఆదాయం రూ. 116.25 కోట్ల నుండి రూ. 278.79 కోట్లకు ఎగబాకింది. పన్ను తర్వాత లాభం రూ. 10.21 కోట్ల నుండి రూ. 27.89 కోట్లకు పెరిగింది.
 
తమ బ్లాక్‌చెయిన్-ఆధారిత మౌలిక సదుపాయాల ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో పెరుగుతున్న కార్యకలాపాలు, అలాగే తమ లావాదేవీ, లిక్విడిటీ మరియు సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ వినియోగం పెరగడమే ఈ పనితీరుకు కారణమని స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ తెలిపింది. ప్రపంచ మార్కెట్లు రియల్-టైమ్ సెటిల్మెంట్ వైపు వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో... తమ టోకనైజేషన్ యాస్ ఏ సర్వీస్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను విస్తరిస్తున్నట్లు, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడర్‌గా తమను తాము తీర్చిదిద్దుకుంటున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
 
సాంప్రదాయ ట్రేడింగ్ సమయాలకు మించి మార్కెట్లు పనిచేయడానికి వీలుగా... నిరంతర ట్రేడింగ్, తక్షణ లావాదేవీల ఖరారు మరియు ప్రోగ్రామబుల్ ఓనర్‌షిప్‌కు మద్దతు ఇచ్చేలా ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ రూపొందించబడింది. ఈ త్రైమాసికంలో, సోలానా బ్లాక్‌చెయిన్‌పై టోకనైజ్ చేసిన యూఎస్ ఈక్విటీలు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ల కోసం కంపెనీ 8.93 మిలియన్ డాలర్ల ఆన్-చైన్ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌ను ప్రాసెస్ చేసింది. దీనికోసం తన కాయిన్‌ఎక్స్-ఐడిఎల్‌ఇ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కింద రేడియం(Raydium) వికేంద్రీకృత ఎక్స్ఛేంజ్‌ను ఉపయోగించింది.
 
ప్రధాన యూఎస్ బ్లూ-చిప్ స్టాక్స్ మరియు ఈటిఎఫ్‌లకు టోకనైజ్డ్ ఎక్స్‌పోజర్‌ను ఈ కార్యకలాపం కవర్ చేసింది. ఇందులో టెస్లా, ఎన్విడియా, ఆల్ఫాబెట్, మైక్రోస్ట్రాటజీ, కాయిన్‌బేస్, సర్కిల్, రాబిన్‌హుడ్, గోల్డ్-లింక్డ్ ఉత్పత్తులు, నాస్‌డాక్-100 మరియు ఎస్&పి 500 (S-P 500) ఉన్నాయి. మార్కెట్ అస్థిరత కంటే లావాదేవీల ప్రవాహం పైనే తమ ఆదాయ నమూనా దృష్టి పెడుతుందని స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ తెలిపింది. సెటిల్మెంట్ సేవలు, లిక్విడిటీ ప్రొవిజనింగ్ మరియు మౌలిక సదుపాయాల వినియోగం ద్వారా ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంటున్నట్లు పేర్కొంది.
 
మేము అస్థిరతను ఆదాయంగా మార్చుకోము. మేము ఆర్డర్ ప్రవాహాన్ని ఆదాయంగా మార్చుకుంటాము, అని స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గణేష్ మీనవల్లి అన్నారు. తాము 5 మిలియన్ల (50 లక్షల) కంటే ఎక్కువ మంది ప్రపంచ వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తున్నామని, బ్లాక్‌చెయిన్ నోడ్స్ మరియు కంప్యూటింగ్ కెపాసిటీలో పెట్టుబడులను కొనసాగించాలని యోచిస్తున్నామని కంపెనీ తెలిపింది.

Chandrhaas: కాలేజీ స్టూడెంట్స్ నడుమ బరాబర్ ప్రేమిస్తా డేట్ పోస్టర్ రిలీజ్

Chandrhaas: కాలేజీ స్టూడెంట్స్ నడుమ బరాబర్ ప్రేమిస్తా డేట్ పోస్టర్ రిలీజ్యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్‌ హీరోగా వస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ హీరోయిన్‌గా నటించారు.

Happy Raj: విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా హ్యాపీ రాజ్ ప్రోమో

Happy Raj: విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా హ్యాపీ రాజ్ ప్రోమోభార్యభర్తల మధ్య చిన్నపాటి ఇగో నేపథ్యంలో హ్యాపీ రాజ్ ప్రోమో వుంది. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్, శ్రీ గౌరి ప్రియా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్ర ప్రమోషన్స్ పరంగా వినూత్నంగా వెళ్తున్న చిత్ర యూనిట్ తాజాగా అధికారిక ప్రోమో విడుదల చేసింది. రౌడీ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా విడుదలైన తెలుగు ప్రోమో.. సినిమా స్టోరీ ఎలా ఉండబోతోందో చెప్పకనే చెప్పేసింది. డిఫరెంట్ స్టైల్ మేకింగ్ తో విడుదలైన కొద్ది సమయంలోనే సోషల్ మీడియా వేదికలో ఈ వీడియో వైరల్ అయింది.

Purushah: ఆ కిటికీ వద్ద ఏం జరుగుతోంది అంటోన్న వెన్నెల కిషోర్

Purushah: ఆ కిటికీ వద్ద ఏం జరుగుతోంది అంటోన్న వెన్నెల కిషోర్భార్యాభర్తల కథకు కాస్త కామెడీ జోడించి, రియాలిటీకి దగ్గరగా చూపిస్తే ఆ సినిమా ఇచ్చే కిక్కే వేరేలా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. సరిగ్గా అదే లైన్ తీసుకొని వినూత్నంగా ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది ‘పురుష:’ మూవీ. ప్రస్తుత తరానికి తగ్గట్టుగా ట్రెండీ మేకింగ్‌తో రాబోతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ చేస్తూనే డిఫరెంట్ స్టైల్ ప్రమోషన్స్ చేపడుతూ ఆడియన్స్ దృష్టిని లాగేస్తున్నారు మేకర్స్.

Vishal: హైప్ క్రియేట్ చేస్తోన్న విశాల్, తమన్నా కాంబినేషన్ లో మొగుడు గ్లింప్స్

Vishal: హైప్ క్రియేట్ చేస్తోన్న విశాల్, తమన్నా కాంబినేషన్ లో మొగుడు గ్లింప్స్సుందర్ C’ తాజాగా కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విశాల్‌తో ఓ సినిమా రూపొందిస్తున్నారు సుందర్ సి. అవ్ని సినీమాక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, బెంజ్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్లపై కుష్బూ సుందర్ సమర్పణలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు A.C.S అరుణ్ కుమార్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

తదుపరి చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్‌తోనా : అనిల్ రావిపూడి ఏమన్నారు?

తదుపరి చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్‌తోనా : అనిల్ రావిపూడి ఏమన్నారు?టాలీవుడ్‌లో మరో రాజమౌళిగా గుర్తింపు పొందిన అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి ప్రాజెక్టుపై దృష్టిసారించారు. దీంతో ఆయన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌ను డైరెక్ట్ చేయనున్నారనే వార్త హల్చల్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా రూపొందించిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదలై ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి చిత్రాన్ని పవన్‌తో తీయనున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై అనిల్ రావిపూడి స్పందించారు.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరంసెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీలో సెయింట్ లూయిస్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. స్థానిక మహాత్మగాంధీ సెంటర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత వైద్య శిబిరాన్నిస్థానిక తెలుగు వారితో పాటు పలువురు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ బాపూజీ దర్శి(ఇంటర్నల్ మెడిసిన్), డాక్టర్ శేఖర్ వంగల (సైకియాట్రిస్ట్) రోగులకు వైద్య సేవలు అందించారు.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలి

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలికాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్‌పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?మొలకెత్తిన గింజలు. ఈ రోజుల్లో వీటిని తినేవారు క్రమంగా పెరుగుతున్నారు. కారణం వీటిలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మొలకెత్తిన తర్వాత ఆ గింజలులో చాలా వరకు విటమిన్ ఎ ఎనిమిది రెట్లు పెరుగుతుంది. మొలకలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజూ మొలకలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. మొలకలలో వుండే ఆల్కైజెస్‌ ప్రాణాంతక‌ వ్యాధులైన క్యాన్సర్ వంటి వాటిని నివారించగలవు. మొలకలు తింటే మన శరీరంలోని రక్తంతో పాటు, ఆక్సిజన్‌ను శరీరావయవాలకు అందిస్తాయి. సహజ గింజలలో కంటే మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో 20 సార్లు అసలు విలువలను పెంచుతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.
