కేవలం 9 నెలల్లోనే స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ ఆదాయం రూ. 711.13 కోట్లు
హైదరాబాద్: స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ లిమిటెడ్, డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగిసిన తొమ్మిది నెలల కాలానికి సంబంధించిన ఆర్థిక ఫలితాలను మంగళవారం వెల్లడించింది. అధిక లావాదేవీల పరిమాణాలు, డిజిటల్ అసెట్ మరియు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వ్యాపారాల విస్తరణ మద్దతుతో... ఆదాయం మరియు లాభాలలో కంపెనీ గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించింది.
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం తొమ్మిది నెలల కాలానికి కంపెనీ ఆదాయం రూ. 711.13 కోట్లకు పెరిగింది. అంతకుముందు ఏడాది ఇది రూ. 254.16 కోట్లుగా ఉంది. అలాగే, పన్ను తర్వాత లాభం రూ. 22.34 కోట్ల నుండి రూ. 67.82 కోట్లకు పెరిగింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో, ఆదాయం రూ. 116.25 కోట్ల నుండి రూ. 278.79 కోట్లకు ఎగబాకింది. పన్ను తర్వాత లాభం రూ. 10.21 కోట్ల నుండి రూ. 27.89 కోట్లకు పెరిగింది.
తమ బ్లాక్చెయిన్-ఆధారిత మౌలిక సదుపాయాల ప్లాట్ఫామ్లలో పెరుగుతున్న కార్యకలాపాలు, అలాగే తమ లావాదేవీ, లిక్విడిటీ మరియు సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ వినియోగం పెరగడమే ఈ పనితీరుకు కారణమని స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ తెలిపింది. ప్రపంచ మార్కెట్లు రియల్-టైమ్ సెటిల్మెంట్ వైపు వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో... తమ టోకనైజేషన్ యాస్ ఏ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ను విస్తరిస్తున్నట్లు, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడర్గా తమను తాము తీర్చిదిద్దుకుంటున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
సాంప్రదాయ ట్రేడింగ్ సమయాలకు మించి మార్కెట్లు పనిచేయడానికి వీలుగా... నిరంతర ట్రేడింగ్, తక్షణ లావాదేవీల ఖరారు మరియు ప్రోగ్రామబుల్ ఓనర్షిప్కు మద్దతు ఇచ్చేలా ఈ ప్లాట్ఫామ్ రూపొందించబడింది. ఈ త్రైమాసికంలో, సోలానా బ్లాక్చెయిన్పై టోకనైజ్ చేసిన యూఎస్ ఈక్విటీలు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ల కోసం కంపెనీ 8.93 మిలియన్ డాలర్ల ఆన్-చైన్ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ను ప్రాసెస్ చేసింది. దీనికోసం తన కాయిన్ఎక్స్-ఐడిఎల్ఇ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద రేడియం(Raydium) వికేంద్రీకృత ఎక్స్ఛేంజ్ను ఉపయోగించింది.
ప్రధాన యూఎస్ బ్లూ-చిప్ స్టాక్స్ మరియు ఈటిఎఫ్లకు టోకనైజ్డ్ ఎక్స్పోజర్ను ఈ కార్యకలాపం కవర్ చేసింది. ఇందులో టెస్లా, ఎన్విడియా, ఆల్ఫాబెట్, మైక్రోస్ట్రాటజీ, కాయిన్బేస్, సర్కిల్, రాబిన్హుడ్, గోల్డ్-లింక్డ్ ఉత్పత్తులు, నాస్డాక్-100 మరియు ఎస్&పి 500 (S-P 500) ఉన్నాయి. మార్కెట్ అస్థిరత కంటే లావాదేవీల ప్రవాహం పైనే తమ ఆదాయ నమూనా దృష్టి పెడుతుందని స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ తెలిపింది. సెటిల్మెంట్ సేవలు, లిక్విడిటీ ప్రొవిజనింగ్ మరియు మౌలిక సదుపాయాల వినియోగం ద్వారా ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంటున్నట్లు పేర్కొంది.
మేము అస్థిరతను ఆదాయంగా మార్చుకోము. మేము ఆర్డర్ ప్రవాహాన్ని ఆదాయంగా మార్చుకుంటాము, అని స్ట్రింగ్ మెటావర్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గణేష్ మీనవల్లి అన్నారు. తాము 5 మిలియన్ల (50 లక్షల) కంటే ఎక్కువ మంది ప్రపంచ వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తున్నామని, బ్లాక్చెయిన్ నోడ్స్ మరియు కంప్యూటింగ్ కెపాసిటీలో పెట్టుబడులను కొనసాగించాలని యోచిస్తున్నామని కంపెనీ తెలిపింది.