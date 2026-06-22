సంబంధిత వార్తలు
- సుందరం ఫైనాన్స్ సంస్థ సుందరం సర్కిల్ పేరుతో ప్రత్యేక కస్టమర్ సమావేశం
- సుందరం ఫైనాన్స్ సంస్థ సుందరం సర్కిల్ పేరుతో ప్రత్యేక కస్టమర్ సమావేశం
- సుందరం వెల్త్ను ప్రత్యేక సేవగా విస్తరించిన సుందరం ఫైనాన్స్
- పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు.. భారీ డిమాండ్.. బంగారం, వెండి ధరల పెంపు
- ఎలాన్ బై క్యాంపస్ ఫుట్ వేర్ తాజా క్యాంపెయిన్కి ప్రచారకర్తగా బాలీవుడ్ నటుడు జిమ్ సర్భ్
సుందరం ఫైనాన్స్ ఖమ్మం బ్రాంచ్లో 25 ఏళ్ల సేవను జరుపుకుంది
ఖమ్మం: సుందరం ఫైనాన్స్ తన ఖమ్మం బ్రాంచ్ 25 ఏళ్ల నిరంతర సేవను పూర్తి చేసిన సందర్భంగా ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని గుర్తించింది. ఇది కేవలం కాలాన్ని జరుపుకోవడం మాత్రమే కాదు, కస్టమర్లతో ఉన్న దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యం, ఉద్యోగుల అంకితభావం మరియు వారి కుటుంబాల మద్దతును గుర్తించడం కూడా.
సుందరం ఫైనాన్స్లో మమ్మల్ని నిలబెట్టేది కేవలం దీర్ఘకాలికత కాదు, నిజాయితీ, న్యాయం మరియు సేవ అనే ఆత్మ. ఈ బ్రాంచ్ నిలబడింది ఎందుకంటే ఇది తన విలువలను పాటించింది. ఇది సేవ చేసే సమాజానికి చెందినది.” అని సుందరం ఫైనాన్స్ ఆంధ్రా ప్రాంత ఉపాధ్యక్షుడు మరియు హెడ్ శ్రీ ఎస్. బాలసుబ్రహ్మణియన్ అన్నారు.
2000లో స్థాపించబడిన ఖమ్మం బ్రాంచ్, ఖమ్మంలో ఆర్థిక ప్రాప్యతను విస్తరించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది, తరచుగా ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థకు అందని కస్టమర్లకు సేవలు అందించింది. చిన్న వ్యాపార యజమానులు, మొదటిసారి రుణగ్రహీతలు, స్వయం ఉపాధి నిపుణులు మరియు రవాణా నిర్వాహకులు ఈ బ్రాంచ్లో విశ్వసనీయ ఆర్థిక భాగస్వామిని కనుగొన్నారు అని ఖమ్మం రిటైల్ బ్రాంచ్ సీనియర్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ శ్రీ కాసి మురళి కృష్ణ అన్నారు.
ఈ బ్రాంచ్ కేవలం ఆర్థిక సహాయం కోసం మాత్రమే నిలబడలేదు. ఇది పారదర్శకత, గౌరవం మరియు మానవీయ స్పర్శ కోసం నిలబడింది, తరతరాల కస్టమర్లకు జీవనోపాధి నిర్మించడంలో మరియు ధైర్యంగా జీవించడంలో సహాయపడింది. ఖమ్మం బ్రాంచ్ బలం దాని ప్రజలలో ఉంది. అనేక మంది ఉద్యోగులు తమ కెరీర్లో ముఖ్యమైన భాగాన్ని ఇక్కడ గడిపారు, కేవలం నైపుణ్యంతో కాకుండా నిజాయితీ, అనుకంప మరియు లక్ష్యంతో సేవ చేశారు. వారి బంధం కస్టమర్లతో లావాదేవీలకు మించి ఉంది. ఇది పరస్పర గౌరవం మరియు పంచుకున్న పురోగతిపై నిర్మించబడింది.
ఈ మైలురాయి ఉద్యోగుల కుటుంబాలను కూడా గౌరవిస్తుంది, వారు ప్రతి విజయానికి నిశ్శబ్దంగా వెనుక నిలబడ్డారు. ఆంధ్రా ప్రాంత ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ ఎస్. బాలసుబ్రహ్మణియన్ వ్యక్తిగతంగా సంతకం చేసిన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతా లేఖలు కుటుంబ సభ్యులకు అందజేయబడ్డాయి, ఈ ప్రయాణాన్ని సాధ్యమైనదిగా చేసిన వారి పాత్రను గుర్తిస్తూ. సుందరం ఫైనాన్స్ 2029లో 75 ఏళ్ల వేడుకకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు, ఈ బ్రాంచ్ మైలురాయి కంపెనీ స్థాపక తత్వాన్ని పునరుద్ధరిస్తుంది. నిజాయితీతో సేవ చేయడం, వినయంతో ఎదగడం మరియు సమాజంలో వేర్లు వేయడం. ఖమ్మం బ్రాంచ్ కేవలం పని లేదా ఆర్థిక స్థలం కాదు. ఇది నిరంతరత, స్వభావం మరియు సరైనది చేయాలనే కట్టుబాటుకు ప్రతీక.
నాకు అలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, నన్ను ఎవరో ఒకరు కాపాడండి: నటి గాయత్రి గుప్త ఎమోషనల్ వ్యాఖ్యలు
ఒత్తిడి.. డిప్రెషన్. ఈ సమస్య కొంతమందిని వేధించే విపరీతమైన సమస్య. దాని నుంచి కొంతమంది బైటపడి హాయిగా జీవిస్తుంటారు. మరికొందరు సతమతమవుతూ తీవ్రమైన మనోవ్యధను అనుభవిస్తుంటారు. అట్లాంటి దారుణ స్థితిలోకి వెళ్లిపోయినట్లు నటి గాయత్రి గుప్త తన ఇన్ స్టాగ్రాం పేజీలో చెపుతూ ఉద్వేగానికి లోనయ్యింది. ఆమె మాట్లాడుతూ... నాకు ఈమధ్య తరచూ చావు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. చనిపోదామని అనిపిస్తోంది. నన్ను ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా కాపాడాల్సిందే. ఆత్మహత్య ఆలోచనలు నాలో విపరీతంగా వస్తున్నాయి.
Chiranjeevi'158: ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ముగిసిన చిరంజీవి 158 చిత్రం
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ వస్తోన్న చిత్రం షూటింగ్ హైదరాబాద్ కు దూరంగా జరుగుతోంది. తాజాగా ఓ వీడియోను దర్శకుడు విడుదల చేశారు. స్టార్ట్ యాక్షన్ ఆయన మానిటర్ చూస్తూ, అనగానే.. రయ్ మంటూ జీప్ లు, బైక్ లు పరుగెడుతుంటాయి. ఆ వెంటనే క్రేన్ లతోనూ, మరోవైపు జీపులతో కెమెరామెన్ లు షూట్ చేస్తుంటారు.
NBK112: నారా లోకేష్ అతిథిగా నందమూరి బాలకృష్ణ 112 చిత్రం
Tej Sajja: హనుమంతుడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ : సాయి దుర్గ తేజ్
హీరో తేజ సజ్జ సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ హనుమాన్. ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పై కె.నిరంజన్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమా 2024లో విడుదలై రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్ తో పాన్ ఇండియా ఘన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 25న 3Dలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ 3D ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సుప్రీం హీరో సాయి దుర్గ తేజ్ ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిధిగా హాజరయ్యారు.
Allani Sridhar: పిల్లల సినిమాలులేవనే బాధ వుంది;.ఏఐ టెక్నాలజీ 24 క్రాఫ్ట్స్ని కిల్ చేయదు : అల్లాణి శ్రీధర్
ఏఐ స్టూడియోస్ పెట్టి కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను. ప్రముఖ వ్యక్తి బయోపిక్ చేస్తున్నాము. ఒక పెద్ద కంఎనీతో కలిసి పని చేస్తున్నాను. అది అధికారికంగా వాళ్ళు ఎనౌన్స్ చేస్తారు అని కొమరం భీమ్ ఫేమ్ దర్శకుడు అల్లాణి శ్రీధర్ అన్నారు. జూన్ 24న అల్లాణి శ్రీధర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా లింఛాంబర్లో మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది.