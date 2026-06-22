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  4. Sundaram Finance Celebrates 25 Years of Service at Khammam branch
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (23:08 IST)

సుందరం ఫైనాన్స్ ఖమ్మం బ్రాంచ్‌లో 25 ఏళ్ల సేవను జరుపుకుంది

Cash
BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (23:08 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (23:10 IST)
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ఖమ్మం: సుందరం ఫైనాన్స్ తన ఖమ్మం బ్రాంచ్ 25 ఏళ్ల నిరంతర సేవను పూర్తి చేసిన సందర్భంగా ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని గుర్తించింది. ఇది కేవలం కాలాన్ని జరుపుకోవడం మాత్రమే కాదు, కస్టమర్లతో ఉన్న దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యం, ఉద్యోగుల అంకితభావం మరియు వారి కుటుంబాల మద్దతును గుర్తించడం కూడా. 
 
సుందరం ఫైనాన్స్‌లో మమ్మల్ని నిలబెట్టేది కేవలం దీర్ఘకాలికత కాదు, నిజాయితీ, న్యాయం మరియు సేవ అనే ఆత్మ. ఈ బ్రాంచ్ నిలబడింది ఎందుకంటే ఇది తన విలువలను పాటించింది. ఇది సేవ చేసే సమాజానికి చెందినది.” అని సుందరం ఫైనాన్స్ ఆంధ్రా ప్రాంత ఉపాధ్యక్షుడు మరియు హెడ్ శ్రీ ఎస్. బాలసుబ్రహ్మణియన్ అన్నారు. 
 
2000లో స్థాపించబడిన ఖమ్మం బ్రాంచ్, ఖమ్మంలో ఆర్థిక ప్రాప్యతను విస్తరించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది, తరచుగా ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థకు అందని కస్టమర్లకు సేవలు అందించింది. చిన్న వ్యాపార యజమానులు, మొదటిసారి రుణగ్రహీతలు, స్వయం ఉపాధి నిపుణులు మరియు రవాణా నిర్వాహకులు ఈ బ్రాంచ్‌లో విశ్వసనీయ ఆర్థిక భాగస్వామిని కనుగొన్నారు అని ఖమ్మం రిటైల్ బ్రాంచ్ సీనియర్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ శ్రీ కాసి మురళి కృష్ణ అన్నారు.
 
ఈ బ్రాంచ్ కేవలం ఆర్థిక సహాయం కోసం మాత్రమే నిలబడలేదు. ఇది పారదర్శకత, గౌరవం మరియు మానవీయ స్పర్శ కోసం నిలబడింది, తరతరాల కస్టమర్లకు జీవనోపాధి నిర్మించడంలో మరియు ధైర్యంగా జీవించడంలో సహాయపడింది. ఖమ్మం బ్రాంచ్ బలం దాని ప్రజలలో ఉంది. అనేక మంది ఉద్యోగులు తమ కెరీర్‌లో ముఖ్యమైన భాగాన్ని ఇక్కడ గడిపారు, కేవలం నైపుణ్యంతో కాకుండా నిజాయితీ, అనుకంప మరియు లక్ష్యంతో సేవ చేశారు. వారి బంధం కస్టమర్లతో లావాదేవీలకు మించి ఉంది. ఇది పరస్పర గౌరవం మరియు పంచుకున్న పురోగతిపై నిర్మించబడింది. 
 
ఈ మైలురాయి ఉద్యోగుల కుటుంబాలను కూడా గౌరవిస్తుంది, వారు ప్రతి విజయానికి నిశ్శబ్దంగా వెనుక నిలబడ్డారు. ఆంధ్రా ప్రాంత ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ ఎస్. బాలసుబ్రహ్మణియన్ వ్యక్తిగతంగా సంతకం చేసిన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతా లేఖలు కుటుంబ సభ్యులకు అందజేయబడ్డాయి, ఈ ప్రయాణాన్ని సాధ్యమైనదిగా చేసిన వారి పాత్రను గుర్తిస్తూ. సుందరం ఫైనాన్స్ 2029లో 75 ఏళ్ల వేడుకకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు, ఈ బ్రాంచ్ మైలురాయి కంపెనీ స్థాపక తత్వాన్ని పునరుద్ధరిస్తుంది. నిజాయితీతో సేవ చేయడం, వినయంతో ఎదగడం మరియు సమాజంలో వేర్లు వేయడం. ఖమ్మం బ్రాంచ్ కేవలం పని లేదా ఆర్థిక స్థలం కాదు. ఇది నిరంతరత, స్వభావం మరియు సరైనది చేయాలనే కట్టుబాటుకు ప్రతీక.
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