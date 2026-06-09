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బర్గ్మన్-అవెనిస్ హ్యాంగ్ అవుట్ పరేడ్ని నిర్వహించిన సుజుకీ మోటార్ సైకిల్ ఇండియా
హైదరాబాద్: సుజుకీ మోటార్ సైకిల్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సుజుకీ మోటార్ కార్పొరేషన్, జపాన్ వారి టూ-వీలర్ అనుబంధ సంస్థ హైదరాబాద్, తెలంగాణలో బర్గ్ మన్-అవెనిస్ హ్యాంగ్ అవుట్ పరేడ్ని విజయవంతంగా నిర్వహించింది. స్కూటర్ ఔత్సాహికులను ఒక చోట చేర్చింది. కస్టమర్లకు విలక్షణమైన రైడింగ్ అనుభవం ఇచ్చింది, సుజుకీ స్కూటర్ల డిజైన్, సౌకర్యం, పనితీరును విజయవంతమైన వేడుక చేసింది. ఈ కార్యక్రమానికి సుజుకీ బర్గ్ మన్, అవెనిస్ కస్టమర్లు పాల్గొన్నారు, ప్రముఖ నగర మార్గాల్లో ఆకర్షణీయమైన ఆన్-రోడ్డు ఉనికిని సృష్టించారు. SMIPL వారి పెరుగుతున్న సుజుకీ సమాజాన్ని పునః శక్తివంతం చేసారు.
ఈ కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడుతూ, శ్రీ. దీపక్ ముత్రేజ, వైస్-ప్రెసిడెంట్, సేల్స్-మార్కెటింగ్, సుజుకీ మోటార్ సైకిల్ ఇండియా ఇలా అన్నారు, సంప్రదాయబద్ధమైన వేదికలకు మించి కస్టమర్లతో నిమగ్నం చెందడంలో మా ప్రాధాన్యతను ద బర్గ్ మన్-పరేడ్ హ్యాంగ్ అవుట్ పరేడ్ సూచిస్తుంది. రైడింగ్ సమాజంతో మా బంధాన్ని శక్తివంతం చేస్తూనే మా స్కూటర్ల యొక్క స్టైల్, సౌకర్యం, పనితీరును అనుభవించడానికి అలాంటి కార్యక్రమాలు రైడర్స్ కు అనుమతి ఇస్తాయి. కస్టమర్లతో అనుగుణమైన అర్థవంతమైన బ్రాండ్ అనుభవాలను సృష్టించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము మరియు రాబోయే నెలల్లో మరిన్ని పట్టణాలకు అలాంటి కార్యక్రమాలను తీసుకువెళ్లడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నాము.
SMIPL డీలర్ షిప్ లైన ఆరుష్ సుజుకీ, పద్మజ సుజుకీ నుండి ప్రారంభించిన బర్గ్ మన్ మరియు అవెనిస్ స్కూటర్ల బృందం సత్వ నెక్లెస్ మాల్కు చేరుకోవడానికి ముందు అందమైన నగర మార్గాలు, సుప్రసిద్ధి చెందిన హుస్సేన్ సాగర్ సరస్సును దాటుతూ, హైదరాబాద్ రద్దీ వీధుల వెంట ఒక ఉత్తేజకరమైన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. రైడర్స్ నగరంలో వెళ్తుండగా పాల్గొన్నవారికి పరేడ్ ఒక గుర్తుండిపోయే అనుభవంగా మారింది. కలిసి రైడింగ్ చేయడం, తోటి సుజుకీ రైడర్స్ తో సంభాషణలు, ఆకర్షణీయమైన పరిసరాల్లో ప్రయాణించడం మేము ఆనందించారు. బర్గ్మన్, అవెనిస్ స్కూటర్స్ యొక్క సౌకర్యం, సాఫీ రైడ్ నాణ్యత, స్టైలిష్ డిజైన్, రోజూవారీ ఆచరణీయతలను కస్టమర్లు ప్రశంశించారు, ఇవి గమ్యస్థానంతో పాటు ప్రయాణాన్ని కూడా ఆనందకరంగా మార్చాయి.
ఈ ఆకర్షణీయమైన వాతావరణం వేదిక వద్ద ముగిసింది, ఇక్కడ సుజుకీ సందర్శకులు మరియు పాల్గొన్నవారి కోసం సుజుకీ పరస్పర సంభాషణా వేదికను ఏర్పాటు చేసింది. కీలకమైన ప్రధానాంశాలు:
కొత్త బర్గ్ మన్ స్ట్రీట్ మరియు అవెనిస్ ప్రత్యేక ఎడిషన్ స్కూటర్ల ప్రదర్శన
ఔత్సాహికుల కోసం సుజుకీ-బ్రాండ్ ఉత్పత్తులతో కూడిన ప్రత్యేకమైన వాణిజ్య ఉత్పత్తుల జోన్
ఆకర్షణీయమైన ఏర్పాటు సుజుకీ స్కూటర్ శ్రేణి యొక్క స్టైలింగ్ మరియు ఫీచర్లను అన్వేషించడానికి కస్టమర్లకు అవకాశం కల్పించింది
రైడ్ సుజుకీ స్కూటర్ల కోసం శక్తివంతమైన గుర్తింపును తెచ్చింది, నగరంలో జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో సందర్శకులు మరియు ప్రయాణికులను ఆకర్షించింది.
కుక్కను చంపేసారని గుక్కలు పెట్టి ఏడుస్తున్న నటి, వీడియో
తన పెంపుడు కుక్క మైకీని కొట్టి చంపేసారంటూ బాలీవుడ్ నటి మంజరి ఫడ్నవిస్ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా తన ఆవేదనను వెళ్లబుచ్చారు. తమ సొసైటీలో తన పెంపుడు కుక్క మైకీని అత్యంత దారుణంగా కొట్టి చంపేసారంటూ ఆమె విలపించారు. 2019 నుంచి ఆ కుక్క తమతోనే వున్నదనీ, ఆ కుక్క వాళ్లని ఏం చేసిందని చంపారంటూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. కుక్కను చంపినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఆమె విజ్ఞప్తి చేసారు. మంజరి ఆవేదన పట్ల జంతు ప్రేమికులు సైతం బాధను వ్యక్తం చేసారు. ఖచ్చితంగా కుక్కని చంపిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని వారు కూడా మద్దతు పలికారు.
స్నేహితురాలి అంత్యక్రియల్లో బోరున విలపించిన సల్మాన్ ఖాన్
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ బోరున విలపించారు. తమ కుటుంబానికి చెందిన చిరకాల మిత్రురాలు, అత్యంత ఆత్మీయురాలైన కుముద్ రాణే తుదిశ్వాస విడవగా ఆమె అంత్యక్రియల్లో ఆయన కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. మంగళవారం ముంబైలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సల్మాన్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొని, స్నేహితురాలికి వీడ్కోలు పలికారు.
బ్యూటీఫుల్ యూత్ ఫుల్ లవ్ స్టోరీగా సిద్ధుగాడి లవ్ స్టోరీ
మనోజ్ కుమార్, మోహన సిద్ధి, శృతి శంకర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం సిద్ధుగాడి లవ్ స్టోరీ. రమేష్ చెరుకూరు దర్శకుడు. ట్రైలర్ విడుదల జరిగింది. దర్శకులు ఎ. కోదండరామిరెడ్డి, బి. గోపాల్, దామోదర ప్రసాద్, వి.ఎన్. ఆదిత్య, దర్శకులు వి. సముద్ర, రామ్ ప్రసాద్, నటుడు-నిర్మాత అశోక్ కుమార్, నిర్మాతల మండలి కార్యదర్శి ప్రసన్న కుమార్, రాజేందర్ ప్రసాద్ తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని చిత్ర యూనిట్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Niharika Konidela: వంద దేవుళ్ళు ట్రైలర్ చూశాక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టేలా వుంది : నిహారిక కొణిదెల
విజయ్ ఆంటోని ఫిల్మ్ కార్పోరేషన్, ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పణలో రూపొందిన చిత్రం వంద దేవుళ్ళు. విజయ్ ఆంటోని, స్వాసిక, అజయ్, కావ్య, శక్తి, పదిని, కర్నాస్, బాలాజీ శక్తివేల్, దివాకర్, అరుళ్ దాస్, బక్స్, వినోదిని, మునిష్ కాంత్, కొడంగి వడివేలు తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ట్రైలర్ను మెగా ప్రొడ్యూసర్ నిహారిక కొణిదెల సోషల్ మీడియా వేదికగా రిలీజ్ చేశారు.జూన్ 19న విడుదల చేయబోతోన్నారు
Sundeep Kishan: 5 మిలియన్+ వ్యూస్ క్రాస్ చేసిన సందీప్ కిషన్.. సిగ్మా ఫస్ట్ సింగిల్
లైకా ప్రొడక్షన్స్ అధినేత సుభాస్కరన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘సిగ్మా’. సందీప్ కిషన్ హీరోగా, ఫారియా అబ్దుల్లా కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. అలాగే రాజు సుందరం, సంపత్ రాజ్, శివ్ పండిట్, అంబు తాసన్, యోగ్ జాపీ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జాసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న జూలై 31న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కాబోతోంది.