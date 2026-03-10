రెండు కొత్త సహ-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, స్విగ్గీ, HDFC Bank

బెంగళూరు: భారతదేశంలో మార్గదర్శకత్వంవహిస్తున్న ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియెన్స్ ప్లాట్ ఫాం స్విగ్గీ, భారతదేశంలో అతి పెద్ద ప్రైవేట్ రంగం బ్యాంక్ HDFC Bankలు, రెండు కొత్త వేరియెంట్లు, స్విగ్గీ BLCK HDFC Bank క్రెడిట్ కార్డ్, స్విగ్గీ Ornge HDFC Bank క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రారంభంతో తమ సహ-బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ పోర్ట్ ఫోలియోను ఈరోజు ప్రకటించాయి.
ఈ కొత్త కార్డ్స్ ఆధునిక వినియోగదారు జీవనశైలిలోకి నిరంతరంగా కలిసిపోవడానికి రూపొందించబడ్డాయి. అత్యంత తరచుగా రోజూ చేసే ఖర్చులపై అనగా ఆహారం డెలివరీ చేయడం నుండి, శీఘ్ర వాణిజ్యం, డైనింగ్ అవుట్ వరకు, జీవనశైలి ఉత్పత్తుల కొనుగోళ్లు, ప్రయాణానికి సంబంధించిన అంశాల వరకు సాటిలేని విలువ, గరిష్ట బహుమానాలు ఇస్తున్నాయి. స్విగ్గీ HDFC Bank క్రెడిట్ కార్డ్లకు ఇప్పటికే ఉన్న యూజర్లు స్విగ్గీలో, క్లియర్ ట్రిప్, PayTM Travel, నైకా, అమేజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా వంటి 30+ కంటే ఎక్కువ ప్రముఖ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫాంలలో శక్తివంతమైన క్యాష్బ్యాక్ ప్రయోజనాలు ఆనందించవచ్చు.
ఒక శక్తివంతమైన బహుమతుల వ్యవస్థ
ప్రారంభపు 2023 విడుదల సాధించిన విజయం ఆధారంగా, కొత్త మరియు ఇప్పటికే ఉన్న కార్డ్ సభ్యులు మెరుగైన ట్రావెల్, జీవనశైలి ప్రయోజనాల శక్తివంతమైన శ్రేణిని పొందుతారు. వీటిలో భాగంగా ప్రముఖ భాగస్వామ్య ప్లాట్ఫాంలు అయిన క్లియర్ ట్రిప్ పైన తక్షణ డిస్కౌంట్లు, అదనపు క్యాష్బాక్ ఉన్నాయి. హోటల్ బుక్కింగ్స్ పైన ఫ్లాట్ 19% తగ్గింపు+5% క్యాష్ బ్యాక్; ఫ్లైట్ బుక్కింగ్స్ పైన ఫ్లాట్ 6% తగ్గింపు+5% క్యాష్బ్యాక్, అన్ని నైకా యాప్స్లో ఫ్లాట్ 5% తగ్గింపు+5% క్యాష్బ్యాక్ను పొందవచ్చు. స్విగ్గీ క్యాష్బాక్తో పాటు వివిధ వ్యాపారుల్లో 5% శ్రేణిలో వేరియెంట్లు క్యాష్బాక్ సంపాదనను పెంచుతాయి.
లైఫ్ స్టైల్ పై ఖర్చు చేసే వారిని స్విగ్గీ BLCK HDFC Bank క్రెడిట్ కార్డ్ లక్ష్యం చేసుకుంది. స్విగ్గీపై 10% వరకు క్యాష్బాక్ను, ప్రముఖ ఎంటర్టైన్మెంట్, ట్రావెల్ మరియు ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ ఫాంలలో 5% వరకు ఇతర లావాదేవీల్లో 1% క్యాష్బాక్ను అందిస్తోంది. అభినందనపూర్వకమైన 3 నెలల స్విగ్గీ One BLCK సభ్యత్వం అందిస్తోంది. తరచుగా రోజూ కొనుగోళ్లు చేసే వారి కోసం, స్విగ్గీ Ornge HDFC Bank క్రెడిట్ కార్డ్ స్విగ్గీలో క్యాష్బాక్ను, ట్రావెల్ నుండి స్థానిక క్యాబ్స్ వరకు ప్రధానమైన ఆన్లైన్ శ్రేణులు యొక్క విస్తృతమైన శ్రేణుల్లో 5శాతాన్ని, ఇతర లావాదేవీల్లో 1% క్యాష్ బాక్, 12 నెలల స్విగ్గీ One సభ్యత్వం అందిస్తోంది.
ఈ కొత్త విడుదలపై, ఫణి కృష్ణన్ అద్దేపల్లి- ఛీఫ్ గ్రోత్ ఆఫీసర్, సహ-స్థాపకులు, స్విగ్గీ లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, రోజూవారీ ఖర్చులను మరింత సౌకర్యవంతంగా, బహుమానపూర్వకంగా చేయడానికి స్విగ్గీ HDFC Bank క్రెడిట్ కార్డ్ రెండేళ్ల క్రితం ప్రారంభించబడింది. వినియోగదారులు జీవనశైలి శ్రేణుల్లో మరింత ఖర్చు చేస్తున్న కారణంగా, అర్థవంతమైన విలువను ఇచ్చే చెల్లింపు పరిష్కారాలను వారు కోరుకుంటున్నారు. BLCK, Ornge వేరియెంట్స్ విడుదలతో, మా సహ-బ్రాండెడ్ కార్డ్ను మరింత అందుబాటులోకి, సంబంధం కలిగి ఉండే విధంగా చేస్తున్నాం మరియు స్విగ్గీ వ్యవస్థ, కొనుగోళ్లు, ట్రావెల్ ఇంకా ఎన్నో వాటిలో యూజర్లు గొప్ప బహుమానాలు పొందడంలో సహాయపడుతున్నాము.
కొత్త వేరియెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ, విద్యా ప్రదీప్, హెట్- క్రెడిట్ మరియు డెబిట్ కార్డ్స్ ప్రోడక్ట్, పోర్ట్ ఫోలియో, HDFC Bank ఇలా అన్నారు, స్విగ్గీతో ఈ విస్తరించబడిన భాగస్వామ్యం విభిన్నమైన, శ్రేణి మార్గదర్శకత్వంవహించే ప్రతిపాదనలు రూపొందించడంపై మా ప్రాధాన్యతను సూచిస్తోంది. రెండు విలక్షణమైన వేరియెంట్స్ను పరిచయం చేయడం ద్వారా, మేము ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ, ప్రీమియం ఖర్చుల శ్రేణుల్లో కస్టమర్లకు గొప్ప సరళత, లోతైన బహుమానాలు, అర్థవంతమైన విలువను మేము అందిస్తున్నాము.
లభ్యత: స్విగ్గీ BLCK- Ornge, HDFC Bank క్రెడిట్ కార్డ్స్ దశలవారీగా ప్రారంభించబడతాయి. కాబోయే కార్డ్ సభ్యులు స్విగ్గీ యాప్ లేదా HDFC Bank వారి డిజిటల్ ఛానల్స్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయవచ్చు. కస్టమర్ అర్హతను బట్టి వర్తించే కార్డ్ వేరియెంట్ జారీ చేయబడుతుంది.