గ్రేట్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఫెస్టివల్ 2026 అంబాసిడర్గా భువన్ బామ్ను చేర్చిన స్విగ్గీ
భారతదేశపు ప్రముఖ ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియెన్స్ ప్లాట్ఫాం స్విగ్గీ లిమిటెడ్, విస్తృతంగా ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రేట్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఫెస్టివల్(GIRF) 2026 స్విగ్గీ డైన్ అవుట్ ప్రారంభం గురించి ప్రకటించింది. GIRF 2026 కోసం అధికారిక అంబాసిడర్గా భువన్ బామ్తో ప్రారంభించబడిన ఇది ఎంతగానో అభిమానించిన BBకి వైన్స్ ప్రపంచం భారతదేశంలో అతి పెద్ద డైనింగ్ ఉత్సవంలో సమీకృతమైంది.
గత ఏడాది ఎడిషన్స్ యొక్క సాటిలేని విజయాన్ని సాధించిన తరువాత, GIRF 2026 అతి విస్తృతంగా, మెరుగ్గా సాధారణమైన, శక్తివంతమైన వాగ్థానంతో మళ్లీ వచ్చింది. Bill Half, Party Full 15 ఫిబ్రవరి 2026 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సవంలో డైనర్స్ భారతదేశంలోని 60+ నగరాల్లో 40,000+ అగ్ర రెస్టారెంట్లలో 50 శాతం వరకు తగ్గింపును ఆనందించవచ్చు. ఆఫర్లు కేఫ్స్, పబ్స్, బార్స్, లగ్జరీ డైనింగ్, కుటుంబ రెస్టారెంట్స్ సహా శ్రేణుల్లో రెండు పూర్తి నెలలు లభ్యమవుతాయి. డైనర్స్ తమ ఫుడ్ బిల్లుపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపును పొందటమే కాకుండా, అన్ని HDFC బ్యాంక్ కార్డ్స్లో అదనంగా 10% తక్షణ డిస్కౌంట్ ను కూడా పొందవచ్చు. డైన్ అవుట్ ద్వారా బుక్కింగ్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఆర్డర్ పైన డైన్ క్యాష్గా 10% తిరిగి పొందవచ్చు.
GIRF 2026 హృదయంలోకి BBకి వైన్స్ యొక్క దిగ్గజపు ప్రపంచాన్ని తీసుకువచ్చిన భువన్ బామ్ ఈ సంవత్సరం సాంస్కృతిక కార్యక్రమానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. కాంపైన్ బబ్లూ, బబ్లీ, సమీర్ మరియు భువన్ సహా అభిమాన కారక్టర్లను చేర్చింది, ప్రతి ఒక్కటి భారతదేశం తక్షణమే గుర్తించే భోజన నమూనాలను సూచిస్తుంది.
ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ధ్రువిష్ ఠక్కర్, AVP మార్కెటింగ్, రెవిన్యూ, స్విగ్గీ డైన్ అవుట్, ఇలా అన్నారు. GIRF భారతదేశపు అతి పెద్ద డైనింగ్ ఉద్యమాల్లో ఒకటి. ప్రత ఏడాది మేము బయట భోజనాలు చేయడం మరింత బహుమానపూర్వకంగా, మరింత అందుబాటులో ఉండేలా మరియు వినియోగదారులు మరింత తరచుగా సందర్శించేలా చేస్తాము, సుస్థిరంగా ప్రోత్సాహకరంగా ఎక్కువమంది వినియోగదారులు సందర్శించి మా రెస్టారెంట్ భాగస్వాముల కోసం ఆదాయం పెంచుతాము. భువన్ మరియు BBకి వైన్స్ విశ్వంతో, భారతదేశానికి ఎంతగానో సంబంధం ఉన్న కారక్టర్లను మేము ప్రవేశపెడుతున్నాం. బబ్లూ, బబ్లీ మరియు సమీర్ లు ప్రతి రోజూ మనం ప్లాట్ఫాం చూసే నిజమైన డైనర్ మనోస్థితిలను సూచిస్తారు. వీరిలో బిల్లు గురించి చైతన్యం కలిగిన ప్రణాళికాదారు నుండి వేల్యూ మాగ్జిమైజర్ మరియు అప్పటికప్పుడు సంబరాలను ప్రారంభించే వారి వరకు ఉంటారు.