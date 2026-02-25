గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026 (22:42 IST)

గ్రేట్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఫెస్టివల్ 2026 అంబాసిడర్‌గా భువన్ బామ్‌ను చేర్చిన స్విగ్గీ

image
భారతదేశపు ప్రముఖ ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియెన్స్ ప్లాట్ఫాం స్విగ్గీ లిమిటెడ్, విస్తృతంగా ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రేట్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఫెస్టివల్(GIRF) 2026 స్విగ్గీ డైన్ అవుట్ ప్రారంభం గురించి ప్రకటించింది. GIRF 2026 కోసం అధికారిక అంబాసిడర్‌గా భువన్ బామ్‌తో ప్రారంభించబడిన ఇది ఎంతగానో అభిమానించిన BBకి వైన్స్ ప్రపంచం భారతదేశంలో అతి పెద్ద డైనింగ్ ఉత్సవంలో సమీకృతమైంది.
 
గత ఏడాది ఎడిషన్స్ యొక్క సాటిలేని విజయాన్ని సాధించిన తరువాత, GIRF 2026 అతి విస్తృతంగా, మెరుగ్గా సాధారణమైన, శక్తివంతమైన వాగ్థానంతో మళ్లీ వచ్చింది. Bill Half, Party Full 15 ఫిబ్రవరి 2026 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సవంలో డైనర్స్ భారతదేశంలోని 60+ నగరాల్లో 40,000+ అగ్ర రెస్టారెంట్లలో 50 శాతం వరకు తగ్గింపును ఆనందించవచ్చు. ఆఫర్లు కేఫ్స్, పబ్స్, బార్స్, లగ్జరీ డైనింగ్, కుటుంబ రెస్టారెంట్స్ సహా శ్రేణుల్లో రెండు పూర్తి నెలలు లభ్యమవుతాయి. డైనర్స్ తమ ఫుడ్ బిల్లుపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపును పొందటమే కాకుండా, అన్ని HDFC బ్యాంక్ కార్డ్స్‌లో అదనంగా 10% తక్షణ డిస్కౌంట్ ను కూడా పొందవచ్చు. డైన్ అవుట్ ద్వారా బుక్కింగ్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఆర్డర్ పైన డైన్ క్యాష్‌గా 10% తిరిగి పొందవచ్చు.
 
GIRF 2026 హృదయంలోకి BBకి వైన్స్ యొక్క దిగ్గజపు ప్రపంచాన్ని తీసుకువచ్చిన భువన్ బామ్ ఈ సంవత్సరం సాంస్కృతిక కార్యక్రమానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. కాంపైన్ బబ్లూ, బబ్లీ, సమీర్ మరియు భువన్ సహా అభిమాన కారక్టర్లను చేర్చింది, ప్రతి ఒక్కటి భారతదేశం తక్షణమే గుర్తించే భోజన నమూనాలను సూచిస్తుంది.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ధ్రువిష్ ఠక్కర్, AVP మార్కెటింగ్, రెవిన్యూ, స్విగ్గీ డైన్ అవుట్, ఇలా అన్నారు. GIRF భారతదేశపు అతి పెద్ద డైనింగ్ ఉద్యమాల్లో ఒకటి. ప్రత ఏడాది మేము బయట భోజనాలు చేయడం మరింత బహుమానపూర్వకంగా, మరింత అందుబాటులో ఉండేలా మరియు వినియోగదారులు మరింత తరచుగా సందర్శించేలా చేస్తాము, సుస్థిరంగా ప్రోత్సాహకరంగా ఎక్కువమంది వినియోగదారులు సందర్శించి మా రెస్టారెంట్ భాగస్వాముల కోసం ఆదాయం పెంచుతాము. భువన్ మరియు BBకి వైన్స్ విశ్వంతో, భారతదేశానికి ఎంతగానో సంబంధం ఉన్న కారక్టర్లను మేము ప్రవేశపెడుతున్నాం. బబ్లూ, బబ్లీ మరియు సమీర్ లు ప్రతి రోజూ మనం ప్లాట్ఫాం చూసే నిజమైన డైనర్ మనోస్థితిలను సూచిస్తారు. వీరిలో బిల్లు గురించి చైతన్యం కలిగిన ప్రణాళికాదారు నుండి వేల్యూ మాగ్జిమైజర్ మరియు అప్పటికప్పుడు సంబరాలను ప్రారంభించే వారి వరకు ఉంటారు.

ఒడియన్ మాల్, హైదరాబాద్‌లో కొత్త 8- స్క్రీన్ సినిమాను ప్రారంభించిన పీవీఆర్ ఐనాక్స్

ఒడియన్ మాల్, హైదరాబాద్‌లో కొత్త 8- స్క్రీన్ సినిమాను ప్రారంభించిన పీవీఆర్ ఐనాక్స్RTC X రోడ్డు, చిక్కడపల్లి, హైదరాబాద్‌లో ఒడియన్ మాల్‌లో కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవం గురించి భారతదేశంలో ప్రముఖ మల్టిప్లెక్స్ ఆపరేటర్ PVR INOX ప్రకటించింది. ఈ ప్రారంభం నగరంలో కంపెనీ వారి 19వ సినిమాగా నిలిచింది, ఎనిమిది స్క్రీన్స్‌ను చేర్చింది. PVR INOX లిమిటెడ్ మొత్తం స్క్రీన్ సంఖ్యను హైదరాబాద్‌లో 119కి తీసుకువెళ్లింది. RTC X రోడ్డులో ఉన్న సినిమా, భారతదేశంలో ఉత్తమంగా ప్రసిద్ధి గాంచిన సినిమా జిల్లాల్లో ఒకటిగా ఉన్న ఈ ప్రాంతం దశాబ్దాలుగా మూవీ ధియేటర్స్‌తో సన్నిహితమైన సంబంధాన్న కలిగి ఉంది.

Bhogi: శర్వా, సంపత్ నంది చిత్రం భోగి నుంచి మాస్సీ రగ్డ్ ఫస్ట్ లుక్

Bhogi: శర్వా, సంపత్ నంది చిత్రం భోగి నుంచి మాస్సీ రగ్డ్ ఫస్ట్ లుక్శర్వా తొలిసారిగా యాక్షన్ మావెరిక్ సంపత్ నందితో కలిసి భారీ పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా భోగి సినిమా చేస్తున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై కెకె రాధామోహన్ ఎపిక్ స్కేల్‌లో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని లక్ష్మీ రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం శర్వా కెరీర్‌లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వెంచర్‌లలో ఒకటిగా రూపొందుతోంది. ఈరోజు మేకర్స్ ఇంటెన్స్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Naga Chaitanya: మిథికల్ థ్రిల్లర్ వృషకర్మ నాగ చైతన్య ఫస్ట్ లుక్

Naga Chaitanya: మిథికల్ థ్రిల్లర్ వృషకర్మ నాగ చైతన్య ఫస్ట్ లుక్తండేల్ చిత్రం తర్వాత నాగ చైతన్య, విరూపాక్ష మేకర్ కార్తీక్ దండుతో కలిసి ప్రతిష్టాత్మక మిథికల్ థ్రిల్లర్‌ 'వృషకర్మ' చేస్తున్నారు. భారీ స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని SVCC, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి, బాపినీడు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పిస్తున్నారు. బిహైండ్ ది సీన్ వీడియోలు, ఫస్ట్ లుక్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.

SS Rajamouli: వారణాసితో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో ప్రపంచ స్థాయి టెక్నాలజీ : ఎస్‌.ఎస్‌ రాజమౌళి

SS Rajamouli: వారణాసితో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో ప్రపంచ స్థాయి టెక్నాలజీ : ఎస్‌.ఎస్‌ రాజమౌళిఅన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. దేశంలో అత్యాధునిక మోషన్ క్యాప్చర్ సదుపాయాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ, భారతీయ సినిమాల సృజనాత్మకతకు, సాంకేతికతకు కొత్త దిశను చూపింది. కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, విజనరీ ప్రొడ్యూసర్ శోభు యార్లగడ్డ స్థాపించిన మిహిరా విజువల్ ల్యాబ్స్ కలిసి ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఫెసిలిటీకి A&M MoCap Lab అని పేరు పెట్టారు. హాలీవుడ్‌లో ప్రముఖ మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ భాగస్వామి అయిన Animatrik Film Design ఈ ల్యాబ్‌కు సాంకేతిక శక్తిని అందించింది.

Sri Vishnu: ఫస్టాఫ్ యూత్ సెకండ్ హాఫ్ ఫ్యామిలీ సినిమా : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: ఫస్టాఫ్ యూత్ సెకండ్ హాఫ్ ఫ్యామిలీ సినిమా : శ్రీ విష్ణుశ్రీ విష్ణు హిలేరియస్ జాయ్‌రైడ్‌ 'విష్ణు విన్యాసం'తో అలరించబోతున్నారు. యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వంలో, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో శ్రీ విష్ణు సరసన నయన్ సారిక హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఇపటికే ప్రమోషనల్ కంటెంట్ హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఫిబ్రవరి 27న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు.

Watch More Videos

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?మహిళలు ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. బరువు పెరగకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్యానికి చెక్ పెట్టవచ్చో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.. పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి కారణం పీచు పదార్థం లేని ఆహారం తీసుకోవడమే. అందుకే కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి.. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు, పండ్లను ఎక్కువగా చేర్చుకోవాలి.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఎండుద్రాక్ష లేదా కిస్ మిస్. ఇవి తింటుంటే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఒక ఔషధం. ఎండుద్రాక్ష ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది. ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఎ-కెరోటినాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కండరాలు బలహీనపడకుండా కాపాడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com