స్విగ్గీ రెస్టారెంట్ అవార్డ్స్: 1.3 కోట్లకు పైగా ఓట్లతో హైదరాబాద్ లోని అత్యంత ఇష్టమైన రెస్టారెంట్లు

హైదరాబాద్: భారతదేశంలో తొలి ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియెన్స్ ప్లాట్ ఫాం స్విగ్గీ, తమ అతి పెద్ద దేశవ్యాప్త ఎడిషన్లో భాగంగా స్విగ్గీ రెస్టారెంట్ అవార్డ్స్ 2026 యొక్క హైదరాబాద్ విజేతలను ప్రకటించింది. ఈ అవార్డ్స్కు 6.43 లక్షల విలక్షమమైన యూజర్లు నుండి అద్భుతమైన 1.3 కోట్లకు పైగా వోట్లు వచ్చాయి, ఇది గత ఏడాది కంటే 2.2 రెట్లు పెరుగుదలను సూచించింది, ఇప్పటివరకు అతి పెద్ద ఎడిషన్గా చేసింది.
160కి పైగా నగరాలు, 110 శ్రేణులు, 15,000 విజేత బ్రాండ్స్లతో, ఈ ఏడాది అవార్డ్స్ ఫుడ్ డెలివరీ, డైన్ అవుట్ అనుభవాలలో ఉత్తమమైన వాటిని ఘనంగా గౌరవించాయి. 43.8 లక్షల మంది వినియోగదారులు ఓటింగ్ లింక్లను భాగస్వామం చేయడం ద్వారా ఈ భాగస్వామ్య స్థాయి భారీగా పెరిగింది. ఇందులో ప్లాట్ఫాంకు కొత్తగా వచ్చిన 25 వేల మంది వినియోగదారులు కూడా పాల్గొన్నారు. 2026 ఎడిషన్ కూడా ఢిల్లీ వంటి ఎక్కువ భాగస్వామ్యం ఉన్న మార్కెట్స్ పైన దృష్టి సారించి నగరాల ఎంపికను ఉత్తమంగా చేయడంతో పాటు ప్రాంతీయ శ్రేణులు, నగరం నేతృత్వంలోని అంశాలు ద్వారా మరింత సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని చూసింది.
హైదరాబాద్లో, ఆహారం డెలివరీ, డైన్ అవుట్ శ్రేణుల్లో స్థానిక దిగ్గజాలు నగరంలోని సుసంపన్నమైన వంటకాల వారసత్వం, పరిణామం చెందుతున్న ఆహార ప్రాధాన్యతలను సూచించాయి. ఆహార డెలివరీలో పిస్తా హౌస్, మెహ్ ఫిల్, షా ఘౌస్ హోటల్- రెస్టారెంట్, బవర్చి, కృతుంగ వంటి అగ్ర విజేతలు దిగ్గజపు వారసత్వపు బ్రాండ్స్ను, నగర ఆహార సంస్కృతితో పోలిక కలిగిన స్థానికంగా అభిమానించే ఆహారాల మిశ్రమాన్ని చూపించాయి. డైనింగ్ అవుట్ శ్రేణిలో అంతెర కిచెన్, బార్, కృష్ణపట్నం, హెబిటేట్ కేఫ్, హార్ట్ కప్ కాఫీ, హార్లీస్ ఫైన్ బేకింగ్ వంటి ప్రసిద్ధి చెందిన గమ్యస్థానాలు నగర ఛాంపియన్స్గా తలెత్తాయి.
అవార్డ్స్ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ సిద్ధార్థ భాకూ, ఛీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, స్విగ్గీ ఫుడ్ మార్కెట్ ప్లేస్, ఇలా అన్నారు, హైదరాబాద్ భారతదేశపు అత్యంత దిగ్గజపు ఆహార మార్కెట్లలో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది, ఇక్కడ వినియోగదారులు తమ ఎంపికలతో చురుకైన ట్రెండ్స్ ను సృష్టిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది స్విగ్గీ రెస్టారెంట్ అవార్డ్స్లో హైదరాబాద్ నుండి అనూహ్యంగా పాల్గొనడం, ప్రముఖ వారసత్వపు బ్రాండ్స్ నుండి అభివృద్ధి చెందుతున్న అభిమాన బ్రాండ్స్ వరకు ఆహారం పట్ల ఈ నగరానికి ఉన్న గాఢమైన ప్రేమను సూచిస్తోంది.
జాతీయంగా, బిర్యానీ అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రేణిగా 7.02 లక్షల వోట్లతో వచ్చింది, తదుపరి పిజ్జా, నార్త్ ఇండియన్, బర్గర్, చైనీస్లు వచ్చాయి. 2026 ఎడిషన్ కూడా ఈట్ రైట్, కార్పొరేట్/డెస్క్ ఈట్స్, పాస్తా, అరబిక్ క్యూజిన్, చీజ్ కేక్, మండీ, గ్రిల్స్-షావాయ వంటి ట్రెండింగ్ డిష్ ఫ్యామిలీస్ కొత్త, ట్రెండ్-నేతృత్వంలోని శ్రేణులుగా విస్తరించాయి. నాటి స్టైల్ బిర్యానీ, రాయలసీమ్ క్యూజిన్, సౌత్ ఇండియన్ టిఫిన్స్, మరాఠీ ఫుడ్ వంటి శ్రేణులతో ప్రాంతీయ అభిమాన ఆహారం కూడా మరింత శక్తివంతమైంది, అవార్డ్స్ మరింత స్థానికంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉండేలా చేసాయి.
స్థానిక ఆహార సంస్కృతిని తీర్చిదిద్దడంలో వినియోగదారుల ఎంపికకు పెరుగుతున్న ప్రభావాన్ని స్విగ్గీ రెస్టారెంట్ అవార్డ్స్ 2026 తెలియచేసాయి. ఇందులో హైదరాబాద్ ఒక కీలకమైన మార్కెట్గా నిలిచింది. భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, స్థానిక అభిమాన ఆహారాల ఆదరణ పొందిన రెస్టారెంట్లు మరియు కొత్త ధోరణులను సృష్టించే బ్రాండ్లను సత్కరించింది.