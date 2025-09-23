సికింద్రాబాద్: జీవితం అనేది మారుతున్న బాధ్యతలతో కూడిన ప్రయాణం. మన యుక్త వయస్సులో, మనం మన కుటుంబాలను రక్షించడంపై దృష్టి పెడతాము. రుణాలు తిరిగి చెల్లించడం, పిల్లల విద్యకు మద్దతు ఇవ్వడం, వారి భవిష్యత్తును భద్రపరచడం చేస్తుంటాము. ఈ దశలో, ప్రియమైన వారిని అనిశ్చితుల నుండి రక్షించడానికి శక్తివంతమైన జీవితబీమా కవరేజీ చాలా ముఖ్యమైనది.
పదవీ విరమణ వయసు సమీపిస్తున్న కొద్దీ, అవసరాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. పిల్లలు స్వతంత్రులు అవుతారు, అప్పులు తీర్చబడతాయి. సౌకర్యవంతమైన, ఆందోళన లేని పదవీ విరమణ జీవితం కోసం స్థిరమైన ఆదాయాన్ని సృష్టించడంపై దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ మార్పు ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నను లేవనెత్తుతుంది. రేపటి ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం లక్ష్యంతో నేటి రక్షణ అవసరాన్ని ఎలా సమతుల్యం చేసుకోవచ్చు?
ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగానే, భారతదేశంలోని ప్రముఖ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటైన టాటా ఏఐఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (టాటా ఏఐఏ), జీవితం లోని పలు దశలలో ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడిన నాన్-లింక్డ్, పార్టిసిపేటింగ్ సమగ్ర జీవిత పొదుపు పథకం అయిన టాటా ఏఐఏ శుభ్ మహా లైఫ్ను తీసుకువచ్చింది.
జీవిత ప్రయాణానికి అనుగుణంగా ఉండే ప్రణాళిక
శుభ్ మహా లైఫ్ వినియోగదారులకు నేడు వారి కుటుంబాలను రక్షించుకోవడానికి తగిన అవకాశం ఇస్తుంది, అదే సమయంలో రేపటి కోసం శాశ్వత ఆర్థిక స్వాతంత్య్రంను నిర్మిస్తుంది. ఈ పథకం ఈ దిగువ అంశాలను అందిస్తుంది.
బాధ్యతలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు- గరిష్ట సంపాదన సంవత్సరాల్లో అధిక జీవిత కవర్.
ఆర్థికంగా ఆధారపడటం తగ్గినప్పుడు- పదవీ విరమణ సమయంలో తగ్గించబడిన కవర్.
ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్తో పెట్టుబడుల ద్వారా వృద్ధి సామర్థ్యంతో పన్ను రహిత పదవీ విరమణ ఆదాయం.
దీర్ఘకాలిక క్లిష్టమైన అనారోగ్య రక్షణ- జీవిత చరమాంక సంవత్సరాల్లో ఆరోగ్య అవసరాలను భద్రపరచడం.
మహా లైఫ్ యొక్క వారసత్వంపై నిర్మాణం
టాటా ఏఐఏ యొక్క విస్తృతంగా ప్రశంసలు పొందిన మహా లైఫ్ ప్లాన్ యొక్క వారసత్వంపై శుభ్ మహా లైఫ్ నిర్మించబడింది. సమకాలీన రూపంలో పునరుద్ధరించబడిన శుభ్ మహా లైఫ్ నేటి వినియోగదారుల అవసరాలకు సరిపోయేలా మెరుగైన ప్రయోజనాలను, సమగ్ర రక్షణను అందిస్తుంది.
స్మార్ట్ఫోన్ బహుళ పరికరాలను భర్తీ చేయడం ద్వారా జీవితాన్ని ఎలా సులభతరం చేస్తుందో, శుభ్ మహా లైఫ్ ఒకే పరిష్కారంతో విభిన్న లక్ష్యాలను పరిష్కరించడం ద్వారా ఆర్థిక ప్రణాళికను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది. పదవీ విరమణ వరకు రక్షణ, తరువాతి సంవత్సరాల్లో ఆదాయం, వారసత్వ సృష్టి చేస్తోంది.
టాటా ఏఐఏ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్కు చెందిన కె.జి నరేందర్ రావు మాట్లాడుతూ, టాటా ఏఐఏ వద్ద, జీవితం నిరంతరం మారుతూ ఉంటుందని, అలాగే ఆర్థిక అవసరాలు కూడా మారుతుంటాయని మేము గుర్తించాము. శుభ్ మహా లైఫ్తో, జీవితంలోని పలు దశలకు అనుగుణంగా శక్తివంతమైన పరిష్కారాన్ని అందించడానికి మేము గర్విస్తున్నాము. సంపాదన అధికంగా వున్న సంవత్సరాల్లో బలమైన రక్షణ, పదవీ విరమణ సమయంలో గణనీయమైన, పన్ను రహిత ఆదాయం, దీర్ఘకాలిక క్లిష్టమైన అనారోగ్య కవర్ను అందించడం చేస్తోంది. ఈ ప్లాన్ సాంప్రదాయ బీమాను దాటి, వినియోగదారులు తమ ప్రయాణంలో శాశ్వత భద్రత, వృద్ధి, మనశ్శాంతిని సాధించడంలో సహాయపడటానికి మా నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది అని అన్నారు.
శుభ్ మహా లైఫ్ యొక్క ప్రధాన ఆకర్షణలు
సమగ్ర రక్షణ: కవర్ ఎంపికలతో సౌకర్యవంతమైన రీతిలో పాల్గొనే ప్రణాళిక.
వృద్ధి సంభావ్యత: ఈక్విటీ భాగస్వామ్యం ద్వారా సమతుల్య రాబడి.
పన్ను రహిత పదవీ విరమణ ఆదాయం: ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం కోసం విశ్వసనీయ జీవితకాల ఆదాయం.
జీవితాంతం ఎంపిక: తరువాతి సంవత్సరాల్లో కూడా ఆదాయం, రక్షణను విస్తరిస్తోంది.
సమగ్ర ప్రయోజనాలు: మహిళలకు (2%), కుటుంబాలు, టాటా ఏఐఏ ప్రస్తుత కస్టమర్ల నామినీ (4%), టాటా గ్రూప్ ఉద్యోగులు (20%) మొదటి సంవత్సరం ప్రీమియంపై ప్రత్యేక తగ్గింపులు.
నాలుగు అనుకూలీకరించిన ప్యాకేజీలు
విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి, శుభ్ మహా లైఫ్ నాలుగు ప్యాకేజీ ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంది.
శుభ్ మహా లైఫ్ గోల్డ్- యాక్సిడెంటల్ డెత్ బెనిఫిట్(ఏడిబి), యాక్సిడెంటల్ టోటల్ అండ్ పర్మనెంట్ డిసేబిలిటీ(ఏటిపిడి) వంటి రైడర్లతో అధిక కవర్.
శుభ్ మహా లైఫ్ ప్లస్- అధిక ఆదాయం, ఏకమొత్తం ఎంపికలు, విస్తృత రక్షణతో వార్షిక ప్రీమియంలకు 30 రెట్ల కవరేజీ.
శుభ్ మహా లైఫ్ గోల్డ్ హెల్త్- అధిక కవర్ ప్లస్ 30 సంవత్సరాల వరకు దీర్ఘకాలిక క్లిష్టమైన అనారోగ్య రక్షణ.
శుభ్ మహా లైఫ్ ప్లస్ హెల్త్- 30 రెట్ల కవరేజీ, క్లిష్టమైన అనారోగ్య రక్షణ, సమగ్ర భద్రతా వలయం కోసం ఏటిపిడి, టెర్మినల్ అనారోగ్యం వంటి రైడర్లు.
జీవితంలోని ప్రతి దశకు అనువైన చెల్లింపు ఎంపికలు
పాలసీదారులు మూడు చెల్లింపు విధానాల ద్వారా ప్రయోజనాలను అనుకూలీకరించవచ్చు
పదవీ విరమణ ఆదాయ ఎంపిక: పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం నిర్ధారించడానికి స్థిరమైన, పన్ను రహిత జీవితకాల ఆదాయం.
వాయిదా వేసిన ఆదాయ ఎంపిక: విద్య, వివాహం లేదా వ్యాపార అవసరాలు వంటి మైలురాళ్లకు సెకండరీ ఇన్కమ్ ఇస్తోంది.
లంప్ సమ్ ఆప్షన్: పదవీ విరమణ, వారసత్వ ప్రణాళిక లేదా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి పరిపక్వత సమయంలో ఒకేసారి చెల్లింపు.