మార్కెట్ అస్థిరతలో కూడా టాటా ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ నెలవారీ సగటు నిర్వహణలోని ఆస్తులు విలువ 20 శాతం వృద్ధి
హైదరాబాద్: మార్కెట్లో ఒడిదుడుకులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, 2026 నవంబర్ ప్రారంభంలో భారత ఈక్విటీ మార్కెట్, ఆదాయాల ఆధారంగా వేగవంతమైన పునరుద్ధరణను చూసింది. ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవలు, ఆటోమొబైల్స్, ఎంపిక చేసిన వినియోగ వస్తువుల రంగాలలో 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో నమోదైన బలమైన ఆర్థిక ఫలితాల మద్దతుతో నిఫ్టీ 50, 2026 నవంబర్ ప్రారంభం నుండి 10% పైగా పెరిగి, 25,500 మార్కును దాటింది. నిఫ్టీ 50 కంపెనీలు Q2 FY 27లో దాదాపు 24% ఆదాయ వృద్ధిని నివేదించాయి. ఇది 12 త్రైమాసికాలలో అత్యధికం, అయినప్పటికీ ఈ మార్కెట్ ర్యాలీ సాఫీగా సాగలేదు.
ఫలితాల అనంతరం వ్యక్తిగత షేర్లలో చోటుచేసుకున్న మార్పులు, ఈ నెల ప్రారంభంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ-ఆధారిత కంపెనీల షేర్లలో అమ్మకాలు మరియు ముడి చమురుధరల్లో అస్థిరత స్వల్పకాలిక అనిశ్చితిని అధికం చేసాయి. అక్టోబర్లో 13.9 వద్ద ఉన్న ఇండియా విక్స్, నవంబర్లో స్వల్పంగా 16 దాటింది. రాబోయే నెల రోజుల్లో మార్కెట్లు అధిక హెచ్చుతగ్గులను అంచనా వేస్తున్నాయని ఇది సూచిస్తోంది. నిఫ్టీలో ర్యాలీ కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఇది జరిగింది. బలమైన ఆర్థిక ఫలితాలు, వేగవంతమైనప్పటికీ అస్థిరంగా కొనసాగుతున్న ర్యాలీ, పెరిగిన అస్థిరత- ఈ కలయికే ప్రస్తుత వాతావరణాన్ని ఆర్బిట్రేజ్ వ్యూహాలకు అత్యంత అనుకూలంగా మారుస్తోంది.
అక్టోబర్ 2026కి సంబంధించిన ఏఎంఎఫ్ఐ డేటా ప్రకారం, ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలోకి నిధుల ప్రవాహం సెప్టెంబర్లోని రూ. 38,306.55 కోట్ల నుండి అక్టోబర్ నెలలో రూ. 32,993.64 కోట్లకు తగ్గింది. హైబ్రిడ్ ఫండ్లు సెప్టెంబర్లో రూ. 456.68 కోట్ల నిధుల ఉపసంహరణకు బదులుగా రూ. 3,514 కోట్ల నికర ప్రవాహాలతో తిరిగి పుంజుకున్నప్పటికీ, ఈ మార్పు ప్రధానంగా ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ల ద్వారానే జరిగింది. సెప్టెంబరులో రూ.3,956.38 కోట్ల నికర ఉపసంహరణలు నమోదుచేసిన ఈ ఫండ్లు అక్టోబరులో రూ.3,928.89 కోట్ల నికర పెట్టుబడులను ఆకర్షించాయి. హైబ్రిడ్ ఫండ్ల విభాగంలో పెట్టుబడుల పునరుద్ధరణకు ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లే ప్రధానంగా దోహదపడ్డాయి. మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్లు ఆకర్షించిన రూ.1,515 కోట్ల పెట్టుబడుల కంటే ఇవి అధికంగా ఉన్నాయి.
ఫ్యూచర్స్, స్పాట్ ధరల మధ్య వ్యత్యాసమైన స్ప్రెడ్ దీనికి ప్రధాన కారణం. రెండవ త్రైమాసికం తర్వాత అస్థిరత పెరగడంతో, ఆ అంతరం మరింత పెరిగింది. ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లు నగదు మార్కెట్లో షేర్లను కొనుగోలు చేసి, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో విక్రయించడం ద్వారా ఈ ధరల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని లాక్ చేస్తాయి. స్ప్రెడ్ పెరిగినప్పుడు ఈ వ్యూహం ద్వారా పొందగలిగే రాబడి కూడా నేరుగా పెరుగుతుంది. సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల పటిష్టమైన పొజిషనింగ్ మద్దతుతో, త్రైమాసికం చివరి మరియు నెలవారీ రోల్ స్ప్రెడ్లు వార్షికంగా 6.6% నుండి 6.8% పరిధిలో స్థిరంగా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, వడ్డీ రేట్ల పరిస్థితి వల్ల ఈ ప్రభావం మరింత బలపడుతోంది: రెపో రేటు 5.25 శాతంగా ఉండటం, స్వల్పకాలిక రుణ పత్రాలపై రాబడులు ఇంకా ఆకర్షణీయంగా ఉండటంతో పెట్టుబడులపై ప్రాథమిక రాబడి వ్యయం (కాస్ట్ ఆఫ్ క్యారీ) అధికంగా కొనసాగుతోంది. దీంతో ఫ్యూచర్స్ ప్రీమియం కేవలం మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల వల్లే కాకుండా, వడ్డీ రేట్ల పరిస్థితుల వల్ల కూడా మద్దతు పొందుతోంది.
ఈ ధోరణికి అనుగుణంగా, టాటా ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ ప్రాంతీయంగా చక్కటి ఆదరణను నమోదు చేసింది. హైదరాబాద్లో, ఈ ఫండ్ అక్టోబర్ 2026లో రూ. 49.18 కోట్ల స్థూల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. అంతేకాకుండా, హైదరాబాద్లో నెలవారీ సగటు నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు (ఎంఏఏయూఎం) ఏప్రిల్ 2026లోని రూ. 1,288.38 కోట్లతో పోలిస్తే అక్టోబర్ 2026 నాటికి రూ. 1,540.24 కోట్లకు పెరిగింది, తద్వారా, 20% బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది (అంతర్గత డేటా).
స్వల్పకాలిక అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్న కార్పొరేట్, వ్యక్తిగత మిగులు నిధులను ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లలో పెట్టుబడిగా మళ్లించేందుకు స్థానిక రిటైల్, అధిక నికర విలువ కలిగిన (హెచ్ఎన్ఐ) పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారని ఈ పరిణామం తెలియజేస్తోంది. సాధారణ లిక్విడ్ సాధనాలతో పోలిస్తే పన్నుల అనంతరం అనుకూలమైన రాబడిని పొందాలనే ఉద్దేశంతో వారు ఈ ఫండ్ల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు.
టాటా అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఫండ్ మేనేజర్ శైలేష్ జైన్ మాట్లాడుతూ “రెండవ త్రైమాసిక ఫలితాల సీజన్ ముగియడంతో, మార్కెట్లో అస్థిరత, వ్యత్యాసాలు స్పష్టంగా పెరుగుతున్నట్లు మనం గమనిస్తున్నాము. ఇండియా విక్స్ 13.9 నుండి 16.6కు పెరగడం, స్టాక్-నిర్దిష్ట కదలికలు తిరిగి వచ్చాయని ప్రతిబింబిస్తోంది. సరిగ్గా ఇలాంటి వాతావరణంలోనే ఫ్యూచర్స్-స్పాట్ ధరల మధ్య స్ప్రెడ్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యకరమైన కాస్ట్ ఆఫ్ క్యారీ, పెరిగిన రోల్ఓవర్ స్ప్రెడ్లు, నెల మధ్యలో ట్రేడ్లకు ఉన్న అవకాశాల కలయిక, ఆర్బిట్రేజ్ వ్యూహాల ద్వారా రాబడిని పొందే అవకాశాలను మెరుగుపరిచింది. సెప్టెంబరులో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణల అనంతరం పెట్టుబడిదారులు తిరిగి తమ పెట్టుబడులను ఈ ఫండ్ల వైపు మళ్లించడం కూడా గమనించాం. మార్కెట్ పెరుగుతున్నప్పటికీ అనిశ్చితి కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, సాపేక్షంగా స్థిరమైన, పన్ను ప్రయోజనాలు కలిగిన పెట్టుబడి సాధనంగా వీటిని చూస్తున్నారు" అని అన్నారు.
ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ విభాగం కూడా పన్ను ఆదా చేసేదిగా ఉంటుంది. ఈ పథకాలు హెడ్జ్డ్ పొజిషన్ల ద్వారా సగటున 65% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ను నిర్వహిస్తాయి. కాబట్టి, వీటికి ఈక్విటీ పెట్టుబడుల తరహాలోనే పన్ను విధింపు వర్తిస్తుంది. అందువల్ల, స్వల్ప నుండి మధ్యకాలిక ట్రెజరీ నిర్వహణకు ఇవి సమర్థవంతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తాయి.
మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు, మారుతున్న ద్రవ్య విధాన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, వివిధ మార్కెట్ దశలను ఎదుర్కొనే పెట్టుబడిదారులకు ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లు క్రమబద్ధమైన, తక్కువ రిస్క్ కలిగిన పెట్టుబడి పరిష్కారంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ విభాగంలో స్థిరత్వం, వివిధ ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్న ఆదరణ కూడా దీనినే సూచిస్తున్నాయి. స్వల్ప, మధ్యకాలిక అవసరాల కోసం అందుబాటులో ఉన్న నగదును సమర్థంగా వినియోగించుకునేందుకు, అదే సమయంలో ఈక్విటీ మార్కెట్ దిశపై ఆధారపడే రిస్క్ను తీసుకోకుండా ఉండేందుకు పెట్టుబడిదారులు తమ ఆస్తుల కేటాయింపులో ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్లను భాగం చేసుకుంటున్నారు.