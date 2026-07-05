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  4. Tata EVs Get Discounts Of Up To Rs. 3.35 Lakh In June 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 5 July 2026 (17:03 IST)

ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై భారీ డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన టాటా మోటార్స్

Tata EVs
BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (16:53 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (17:03 IST)
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Tata EVs
దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్, తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) విక్రయాలను పెంచుకునే దిశగా జూలై నెలలో భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. విస్తరిస్తున్న ఈవీ మార్కెట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకునే లక్ష్యంతో, ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై గరిష్టంగా రూ.3.35 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను కల్పిస్తోంది. 
 
ఈ ఆఫర్లలో నగదు తగ్గింపు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాలు, లాయల్టీ ఇన్సెంటివ్లు అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా టాటా కర్వ్ ఈవీ (Curvv EV)పై గరిష్టంగా రూ.3.35 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా, ఎంపిక చేసిన నాన్-ఎక్స్ సిరీస్ వేరియంట్లపై రూ. 3 లక్షల వరకు నగదు తగ్గింపుతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్ బోనస్లు లభించనున్నాయి.
 
ఇతర మోడళ్లపై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్ల వివరాలు...
టాటా హారియర్ ఈవీ: ఈ మోడల్‌పై ప్రత్యక్ష నగదు తగ్గింపు లేనప్పటికీ, ఎక్స్చేంజ్/స్క్రాపేజ్, లాయల్టీ బోనస్ రూపంలో రూ. 2.75 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
 
టాటా పంచ్ ఈవీ: లాంగ్ రేంజ్ (LR) వేరియంట్లపై రూ.1.45 లక్షల వరకు, మిడ్ రేంజ్ (MR) వేరియంట్లపై రూ.1.25 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
 
టాటా టియాగో ఈవీ: పాత మోడళ్లపై రూ. 1.45 లక్షల వరకు, LR వేరియంట్లపై రూ. 65,000 నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 
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ఠాగూర్

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