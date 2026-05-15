హైదరాబాద్లో అజురా శ్రేణి, నెక్స్ట్-జెన్ ట్రక్కులను ఆవిష్కరించిన టాటా మోటార్స్
టాటామోటార్స్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వాణిజ్య వాహన తయారీ సంస్థ, హైదరాబాద్లో తన సరికొత్త అజురా శ్రేణితో పాటు కొత్త తరం ట్రక్కులను ఆవిష్కరించినట్లు ప్రకటించింది. తెలంగాణలో లాభదాయకత ఆధారిత వాణిజ్య వాహనాల పోర్ట్ఫోలియోను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ఇది ఒక కీలక ముందడుగు. యాజమాన్య నిర్వహణ వ్యయంను తగ్గిస్తూ, అధిక సమయ నిర్వహణ సామర్థ్యం, మెరుగైన పనితీరు ద్వారా కస్టమర్ల ఆదాయాలను పెంచడంపై టాటా మోటార్స్ దృష్టిని ఈ కొత్త వాహనాలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. తెలంగాణలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రవాణా, లాజిస్టిక్స్ వ్యవస్థలో, ముఖ్యంగా సిమెంట్, బొగ్గు, వ్యవసాయ అనుబంధ సరుకు రవాణా, పార్శిల్-కొరియర్ సేవలు, పారిశ్రామిక లాజిస్టిక్స్ రంగాలకు హైదరాబాద్ కీలక కేంద్రంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ ప్రారంభం వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యతను కూడా చాటుతోంది.
ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా, కొత్తగా ఆవిష్కరించిన ట్రక్కుల తొలి విడతను టాటా మోటార్స్ సీనియర్ ప్రతినిధులు కీలక వినియోగదారులకు అందజేశారు. ఈ డెలివరీలు అజురా శ్రేణి, నెక్స్ట్-జెన్ ట్రక్కులకు ప్రారంభ దశలోనే లభిస్తున్న ఆదరణను సూచించడంతో పాటు, విభిన్న రవాణా అవసరాలకు ఇవి అనుకూలంగా ఉండటాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేశాయి.
ఈ సందర్భంగా మిస్టర్ రాజేష్ కౌల్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, బిజినెస్ హెడ్, టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, సిమెంట్, బొగ్గు, వ్యవసాయ అనుబంధ వాణిజ్యం, పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక కార్యకలాపాల కారణంగా తెలంగాణ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రవాణా మార్కెట్గా ఎదుగుతోంది. హైదరాబాద్ మరియు రంగారెడ్డి ప్రాంతాలు కీలక లాజిస్టిక్స్ హబ్లుగా పనిచేస్తుండగా, ఆటోనగర్, కోదాడ, మిర్యాలగూడ మరియు సూర్యాపేట వంటి మైక్రో మార్కెట్లు ప్రాంతీయ సరుకు రవాణా పంపిణీతో పాటు ఫస్ట్, లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
మార్కెట్ లోడ్, వ్యవసాయ ప్రోడక్టులు, పార్శిల్ రవాణా, మౌలిక సదుపాయాల అనుసంధాన సరుకు రవాణా వంటి అధిక వినియోగ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, వేగవంతమైన టర్న్రౌండ్ సమయం, మెరుగైన సమయ నిర్వహణ, తగ్గిన నిర్వహణ ఖర్చులతో విశ్వసనీయ పనితీరును అందించేలా సరికొత్త అజురా శ్రేణిని అభివృద్ధి చేయబడింది. సిమెంట్, ఇసుక, బొగ్గు మరియు రెడీ-మిక్స్ కాంక్రీట్ రవాణా వంటి అధిక పేలోడ్ అవసరాల కోసం రూపొందించిన నెక్స్ట్-జెన్ ట్రక్కులు, అధిక లోడ్ సామర్థ్యం, మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యంతో ప్రతి ట్రిప్లో ట్రాన్స్పోర్టర్ల ఆదాయాన్ని పెంచేలా రూపొందించబడ్డాయి.
టాటా మోటార్స్ యొక్క సమగ్ర సంపూర్ణ సేవా 2.0 ఎకోసిస్టమ్, తెలంగాణవ్యాప్తంగా ఉన్న 48 సేల్స్- సర్వీస్ టచ్పాయింట్లు వినియోగదారులకు బలమైన మద్దతును అందిస్తున్నాయి. 24x7 రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్, హామీతో కూడిన విడిభాగాల లభ్యత, ఫ్లీట్ ఎడ్జ్ కనెక్టెడ్ వెహికల్ ప్లాట్ఫామ్, డ్రైవర్ శిక్షణతో కూడిన AMC(వార్షిక నిర్వహణ కాంట్రాక్ట్) ఎంపికలు, అలాగే అవసరాలకు అనుగుణమైన ఫైనాన్సింగ్ సొల్యూషన్లు వినియోగదారులకు పూర్తి మనశ్శాంతి, స్థిరమైన వ్యాపార వృద్ధిని అందించడంలో సహాయపడుతున్నాయి.
కోలీవుడ్ సినీ వర్గాల్లో ఇప్పుడొక టాక్ నడుస్తోంది. అదేమిటంటే... ఇటీవలే టీవీకే పార్టీ పెట్టి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి సీఎం అయిన విజయ్కు తన పిల్లలంటే పెద్దగా పట్టించుకోడనే చర్చ నడుస్తోంది. సీఎం విజయ్ కుమారుడు జాసన్ హీరోగా కాకుండా దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. సందీప్ కిషన్తో సిగ్మా అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే... జాసన్ సినిమా కెరీర్ సంగతిని విజయ్ అస్సలు పట్టించుకోలేదట. అంతేకాదు... జాసన్ కు వచ్చినటువంటి మొదటి సినీ అవకాశం కూడా అతడి తల్లి సంగీత, తాతయ్య ద్వారా వచ్చినట్లు సమాచారం.
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం స్పైడర్ -మన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోస్టర్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 31న ఇండియా లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
గత కొద్దిరోజులుగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలను తెలియజేస్తూ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశాలు సినీమా ఇండస్ట్రీలో కొంత గేప్ ను సూచిస్తున్నాయి. ఎగ్జిబిటర్లు పర్సెంటేజ్ సిస్టమ్ కావాలని కోరుతుంటే, నిర్మాతలు తమ సమస్యలను కూడా వారి ముందు పెట్టి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుదాం అని ప్రకటించాయి. అయితే మూడు వర్గాల మధ్య గేప్ రావడంతో పెద్దమనుషుల సమావేశం నేడు ఛాంబర్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అన్ని సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది'తో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్సెస్లో చరణ్ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మ్యాసీవ్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను మే 18న ముంబైలో గ్రాండ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేయనున్నారు.