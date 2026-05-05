టాటా మోటార్స్ సరికొత్త ఏస్ గోల్డ్ ప్లస్ XL ఆవిష్కరణ
ఐకానిక్ టాటా ఏస్ 21 సంవత్సరాల ప్రయాణాన్ని పురస్కరించుకుని, భారతదేశపు అతిపెద్ద వాణిజ్య వాహన తయారీదారు టాటా మోటార్స్ ఈ రోజు సరికొత్త టాటా ఏస్ గోల్డ్+ XLను ఆవిష్కరించింది. ఈ విడుదలతో చివరి మైలు మొబిలిటీలో మరో ముఖ్య మైలురాయిని సంస్థ సాధించింది. అధిక పేలోడ్లు, విస్తృత బాడీ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త వేరియంట్, మారుతున్న లాస్ట్-మైల్ లాజిస్టిక్స్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏస్ పోర్ట్ఫోలియోను మరింత విస్తరించింది. ఏస్ గోల్డ్+ XL భారతదేశంలో చిన్న కార్గో రవాణాను కొత్తగా నిర్వచించిన ఈ బ్రాండ్ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ, పెరుగుతున్న మరియు విభిన్న పారిశ్రామికవేత్తల ఆశయాలకు మద్దతు అందిస్తుంది.
ఈ మైలురాయిని పురస్కరించుకుని, టాటా మోటార్స్ ఇక్కిస్ సాల్ బెమిసాల్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. చోటా హాథీగా ప్రసిద్ధి చెందిన టాటా ఏస్ను ఆధారంగా చేసుకుని తమ జీవనోపాధిని నిర్మించుకున్న పారిశ్రామికవేత్తలను గౌరవించే ఈ కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయబడుతోంది. ఈ ప్రచారం, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు ₹21,000 వరకు అదనపు ప్రయోజనాలు అందించడంతో పాటు, వినియోగదారుల-కేంద్రీకృత కార్యక్రమాలను ఒకచోట చేర్చి, సమ్మిళిత వృద్ధిపై టాటా మోటార్స్ దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
కొత్త మోడల్ను ప్రారంభిస్తూ, మిస్టర్ పినాకి హల్దార్, వైస్ ప్రెసిడెంట్- బిజినెస్ హెడ్ – SCVPU, టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్, ఇలా అన్నారు, సరికొత్త ఏస్ గోల్డ్+ XL విడుదలతో, టాటా మోటార్స్ భారతదేశపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన వాణిజ్య వాహనం అయిన టాటా ఏస్కు కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. ఇది ఆధునిక ఇంట్రా-సిటీ మరియు లాస్ట్-మైల్ లాజిస్టిక్స్ అవసరాలకు అనుగుణంగా నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతోంది. అధిక లోడ్ వినియోగాల్లో కూడా ఏస్ సామర్థ్యాన్ని విస్తరించేందుకు రూపొందించిన ఏస్ గోల్డ్+ XL, నేటి పారిశ్రామికవేత్తలకు ఎక్కువ సామర్థ్యం, విశ్వసనీయత మరియు యాజమాన్య గర్వాన్ని అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేయబడింది.
2005లో ప్రారంభించబడిన టాటా ఏస్, భారతదేశంలో నాలుగు చక్రాల చిన్న వాణిజ్య వాహన విభాగానికి మార్గదర్శకంగా నిలిచి, విస్తృత స్థాయిలో పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహిస్తూ లాస్ట్-మైల్ లాజిస్టిక్స్ను కొత్తగా నిర్వచించింది. ఏస్ యొక్క స్థిరమైన ప్రాధాన్యం ఒక విశేష మైలురాయిలో స్పష్టమవుతోంది: గత 21 సంవత్సరాలుగా ప్రతి 4.25 నిమిషాలకు ఒక ఏస్ అమ్ముడవుతోంది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా 26 లక్షలకు పైగా యజమానుల విశ్వాసం, గౌరవం మరియు నిబద్ధతను సంపాదించిన బ్రాండ్గా నిలిచింది.