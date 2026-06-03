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టాటా మోటార్స్ సరికొత్త ఇంట్రా V40 విడుదల
టాటా మోటార్స్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వాణిజ్య వాహన తయారీ సంస్థ, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న చిన్న వాణిజ్య వాహనాలు, పికప్ విభాగంలో తన నాయకత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, సరికొత్త ఇంట్రా V40ని విడుదల చేసింది. ఈ ఆవిష్కరణతో కంపెనీ ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన రవాణా రంగంలో తన పురోగతిని మరింత వేగవంతం చేసింది. అధిక లోడ్ మరియు అధిక సామర్థ్య కార్యకలాపాల కోసం రూపొందించబడిన ఇంట్రా V40, CNG, పెట్రోల్ బై-ఫ్యూయల్ టెక్నాలజీతో పాటు, తన విభాగంలోనే అత్యుత్తమమైన 1,525 కిలోల పేలోడ్ సామర్థ్యాన్ని మరియు 2,960 mm (9.7 అడుగుల) పొడవైన లోడ్ బాడీని అందిస్తుంది. ఇది ఆపరేటర్లకు వివిధ రూట్లలో నిరంతరాయ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తూ, తమ ఆదాయ సామర్థ్యాన్ని గరిష్ఠ స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.
టాటా మోటార్స్ యొక్క ఇంట్రా V40, 1.2-లీటర్ ఇంజన్తో పనిచేస్తూ 58 bhp గరిష్ఠ శక్తిని, 106 Nm గరిష్ఠ టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇది అత్యంత కఠినమైన లాస్ట్-మైల్ అప్లికేషన్ల కోసం అధిక ఇంధన సామర్థ్యంతో పాటు బలమైన పనితీరును అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. దీని 110-లీటర్ల CNG ట్యాంక్ ఎక్కువ దూర ప్రయాణానికి మద్దతు ఇవ్వగా, బై-ఫ్యూయల్ వ్యవస్థ వేర్వేరు ఇంధన ఎంపికల్లో సౌలభ్యాన్ని కల్పిస్తూ నిరంతరాయ కార్యకలాపాలను నిర్ధారిస్తుంది. టాటా మోటార్స్ యొక్క నిరూపిత ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మితమైన ఈ వాహనంలో ఆధునిక వాక్-త్రూ క్యాబిన్, కారు తరహా డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్ మరియు దీర్ఘకాలిక డ్రైవింగ్లో మెరుగైన భద్రత, నియంత్రణ, డ్రైవర్ సౌకర్యం కోసం ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేకులు ఉన్నాయి. హైడ్రోఫార్మ్డ్ ఛాసిస్పై నిర్మించబడిన ఈ వాహనం అధిక బలం, స్థిరత్వం మరియు దీర్ఘకాలిక దృఢత్వాన్ని అందిస్తూ వాస్తవ ప్రపంచ పరిస్థితుల్లో విశ్వసనీయ పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
ఈ ప్రారంభోత్సవంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, శ్రీ పినాకి హల్దార్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ & బిజినెస్ హెడ్ SCVPU, టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు, అధిక సౌలభ్యం తప్పనిసరి కారణంగా, చివరి మైలు సరుకు రవాణాలో ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాల వైపు మార్పు వేగంగా జరుగుతోంది. టాటా మోటార్స్ ఈ పరివర్తనలో ముందంజలో ఉంది, చిన్న వాణిజ్య వాహనాలు (SCV) మరియు పికప్ విభాగంలో అత్యంత బలమైన, సమగ్ర ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించడంపై స్పష్టమైన దృష్టిని కొనసాగిస్తోంది. సరికొత్త ఇంట్రా V40తో, మేము మా బై-ఫ్యూయల్ శ్రేణిని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన మొబిలిటీలో మా నాయకత్వాన్ని మరింత సుస్థిరం చేస్తున్నాము. అదే సమయంలో, మా విస్తరిస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహన పోర్ట్ఫోలియో పర్యావరణ అనుకూల చివరి మైలు రవాణా వైపు క్రమబద్ధమైన పరివర్తనకు మద్దతు ఇస్తోంది.
ఈ విడుదలతో టాటా మోటార్స్, భారతదేశంలోనే అత్యంత విస్తృతమైన బై-ఫ్యూయల్ పోర్ట్ఫోలియోను అందిస్తోంది. ఇందులో టాటా ఏస్ ప్రో బై-ఫ్యూయల్, టాటా ఏస్ CNG 2.0, టాటా ఇంట్రా V20 గోల్డ్, సరికొత్త టాటా ఇంట్రా V40 ఉన్నాయి, ఇవి అన్ని రకాల పేలోడ్ విభాగాలను సమగ్రంగా కవర్ చేస్తాయి. అదే విధంగా, వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహన శ్రేణిలో టాటా ఏస్ EV 1000, టాటా ఏస్ EV, టాటా ఇంట్రా EV వంటి మోడళ్లు కూడా కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తద్వారా, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన పరిష్కారాలను అందించే అత్యంత సమగ్ర సంస్థగా ఈ విభాగంలో టాటా మోటార్స్ అగ్రగామిగా నిలుస్తోంది.
టాటా మోటార్స్ యొక్క ఇంట్రా V40కు కంపెనీ యొక్క పటిష్టమైన యాజమాన్య పర్యావరణ వ్యవస్థ మద్దతు ఉంది. ఇందులో సంపూర్ణ లైఫ్సైకిల్ మద్దతు కోసం Sampoorna Seva 2.0 తో పాటు, రియల్-టైమ్ అంతర్దృష్టులు, ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్, అప్టైమ్ ఆప్టిమైజేషన్ను సాధ్యం చేసే ఫ్లీట్ ఎడ్జ్ టెలిమాటిక్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఆపరేటర్లు తమ ఉత్పాదకతను, రాబడులను గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి.
'పెద్ది'లో చరణ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మైండ్బ్లోయింగ్, ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడండి: దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా
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రవితేజ, శివ నిర్వాణ, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇరుముడి నుంచి ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి గ్లింప్స్ రిలీజ్
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మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డైరెక్టర్ బాబీ చిరు158 పొల్లాచ్చిలో కీలక షెడ్యూలు ప్రారంభం
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విశాఖపట్నం రోడ్డు ప్రమాదం.. డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండు తీవ్రగాయాలు (video)
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రోడ్డు ప్రమాదంలో 'ఢీ' జోడీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు గాయాలు
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