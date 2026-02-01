కేంద్ర బడ్జెట్.. రైతులకు గుడ్ న్యూస్ - 2047 వరకు డేటా సెంటర్లకు ట్యాక్స్ హాలీడే
కేంద్ర బడ్జెట్ ద్వారా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రైతులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. చిన్న, సన్నకారు రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు ప్రాధాన్యమిచ్చామని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. అధిక దిగుబడి ఇచ్చే పంటలతో పాటు అధిక విలువైన పంటల దిశగా రైతులను ప్రోత్సహిస్తామని తెలిపారు.
కొబ్బరి ఉత్పత్తి పెంపునకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహక పథకం.. కాయలు కాయని చెట్ల స్థానంలో కొత్త చెట్ల నాటకానికి ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. బడ్జెట్ ప్రసంగం సందర్భంగా నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతూ, పవిత్ర మాఘ పౌర్ణమి రోజున బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నామని అన్నారు.
జీడిపప్పు, కోకో ఉత్పత్తి కోసం ప్రత్యేక చర్యలు, గంధం చెట్ల వనాలు, బాదం, పైన్నట్స్ కోసం ప్రత్యేక పథకం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 500 రిజర్వాయర్లలో చేపల పెంపకానికి తోడ్పాటు
పశు సంవర్ధక శాఖలో భారీ ప్రోత్సాహకాలు, అధిక విలువ పంటలకు ప్రోత్సాహం,
తీర ప్రాంతాల్లో కొబ్బరి, గంధం చెట్ల నాటకానికి ప్రోత్సాహం ఇస్తాం
ఇంకా భారత స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే పరిమితి పెంపునకు అవకాశం
ఈక్విటీల్లో ఎన్నారైల పెట్టుబడి పరిమితి 10 శాతం ఉండగా, ఇప్పుడు దానిని 24 శాతానికి పెంపు
2047 వరకు డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు ట్యాక్స్ హాలీడే
ఈ ట్యాక్స్ హాలీడే నిర్ణయంతో క్లౌడ్ సేవల సంస్థలకు భారీ ప్రయోజనం
గంటన్నర పాటు సాగిన నిర్మలా సీతారామన్ ప్రసంగం
దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లాలో బాలికల హాస్టల్ ఏర్పాటు
బాలికల విద్యను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది.
సంప్రదాయ వైద్య పరిశోధనకు జామ్నగర్లో పరిశోధన కేంద్రం, మూడు ఆయుర్వేద ఆస్పత్రులు.