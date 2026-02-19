దేశంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ లాజిస్టిక్స్ బలోపేతం చేయడానికి టిసిఐ, ఫ్లయింగ్ వేల్స్ సహకారం
ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (TCI), భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఇంటిగ్రేటెడ్ లాజిస్టిక్స్, సప్లై చైన్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడర్ మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్(NSE), బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE)లో పబ్లిక్గా లిస్టెడ్ కంపెనీ అయిన ఫ్లయింగ్ వేల్స్ మరియు ఫ్లయింగ్ వేల్స్ సర్వీసెస్ దాని ఆపరేషన్ అనుబంధ సంస్థ కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు ఈరోజు ప్రకటించింది. అభివృద్ధి చెందుతోంది, LCA60T ఏరోనాటికల్ ప్రోగ్రామ్, 60 టన్నుల పెద్ద పేలోడ్ సామర్థ్యం కలిగిన దృఢమైన కార్గో ఎయిర్షిప్.
LCA60T దాని కార్గోను నిశ్చల విమానంలో లోడ్ చేయగల, డెలివరీ చేయగల ప్రత్యేక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది భారీ లేదా స్థూలమైన లోడ్లతో సహా వస్తువుల రవాణాను డీకార్బనైజ్ చేస్తుంది. అధిక-విలువ మరియు మిషన్-క్రిటికల్ ప్రోగ్రామ్లను ప్రారంభించడంపై నిర్దిష్ట దృష్టితో భారతదేశంలో ఇప్పటికే ఉన్న లాజిస్టిక్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు సప్లై చైన్ సొల్యూషన్లను అన్వేషిస్తుంది మరియు అభివృద్ధి చేస్తుంది.
సహకారంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, TCI మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ వినీత్ అగర్వాల్ ఇలా అన్నారు, మా వినియోగదారుల కోసం అత్యాధునిక లాజిస్టిక్స్ పరిష్కారాలను అందించడానికి TCI ప్రముఖ ప్రపంచ మరియు దేశీయ సంస్థలతో స్థిరంగా భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది. ఫ్లయింగ్ వేల్స్ వినూత్న సాంకేతికత తక్కువ కార్బన్ను అందిస్తుంది, తద్వారా మారుమూల ప్రాంతాలకు సమర్థవంతమైన పరిష్కారాలను అందిస్తుంది.”
భారతదేశంలో మా మొదటి వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని గుర్తుచేస్తూ, TCIతో ఈ సహకారం FLYING WHALES అంతర్జాతీయ విస్తరణలో కీలకమైన దశ. మా LCA60T టెక్నాలజీని కలపడం ద్వారా, TCI యొక్క అసమానమైన లాజిస్టికల్ కనెక్టిషన్తో గ్రౌండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా హెవీ-లిఫ్ట్ రవాణాకు ప్రపంచంలోని ఏకైక పరిష్కారం, మేము భారతదేశానికి అనువైన కనెక్టివిటీకి సమాధానం ఇస్తున్నాము. సవాళ్లతో కలిసి, మేము అసాధ్యమైన వాటిని సుసాధ్యం చేస్తున్నాము: దేశంలోని అత్యంత మారుమూల ప్రాంతాలకు కనీస పర్యావరణ పాదముద్రతో 60 టన్నుల వ్యూహాత్మక పరికరాలను పంపిణీ చేయడం అని ఫ్లయింగ్ వేల్స్ ప్రెసిడెంట్ సెబాస్టియన్ బౌగన్ వివరించారు.