అమెజాన్ ప్రైమ్ డేను బాగా ఉపయోగించుకున్న తెలంగాణ ప్రైమ్ సభ్యులు
అమెజాన్ ఇండియా యొక్క అతిపెద్ద ప్రైమ్ డే, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రైమ్ సభ్యుల నుండి ప్రోత్సాహకరమైన భాగస్వామ్యంతో ముగిసింది. ప్రైమ్ డే యొక్క 10వ ఎడిషన్లో, గత ప్రైమ్ డే ఈవెంట్లతో పోలిస్తే భారతదేశం నుండి ప్రైమ్ సభ్యుల భాగస్వామ్యం ఎక్కువగా కనిపించింది. కొత్తగా సైన్-అప్ చేసుకున్న వారిలో 70% కంటే ఎక్కువ మంది టైర్ 2 మరియు 3 నగరాలు, పట్టణాలకు చెందినవారు. ప్రైమ్ డే 10వ ఎడిషన్, ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రైమ్ డేలలోకెల్లా అత్యంత వేగవంతమైనదిగా నిలిచింది. అమెజాన్ నౌ నగరాల్లో ప్రతి రెండు డీల్స్లో ఒకటి నిమిషాల వ్యవధిలోనే డెలివరీ చేయబడింది. ప్రైమ్ డే 2026 సందర్భంగా, కెమెరాలు, పీసీలు, వైర్లెస్ యాక్సెసరీలు మరియు కిరాణా సామాగ్రికి ఉన్న బలమైన డిమాండ్ కారణంగా తెలంగాణలో అమెజాన్ నౌ సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే 1.5 రెట్లు వృద్ధి చెందింది.
మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో, హైదరాబాద్ మరియు ఇతర నగరాల్లోని వినియోగదారులు స్మార్ట్ఫోన్లు, కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాషన్& బ్యూటీ (సౌందర్యోత్పత్తులు), హోమ్(గృహ) కిచెన్ (వంటగది), నిత్యావసరాలు, కిరాణా, పెద్ద గృహోపకరణాలు, ఫర్నిచర్ వంటి పలు విభాగాలలో షాపింగ్ చేశారు. ప్రైమ్ సభ్యులు 10వ వార్షికోత్సవ డీల్స్, ప్రత్యేకమైన ప్రైమ్ డే ఆఫర్లు, SBI డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులపై తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, అమెజాన్ పే ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో రివార్డులు, అపరిమిత 5% క్యాష్బ్యాక్, నో కాస్ట్ EMI ఆప్షన్లు, అలాగే వేగవంతమైన, నమ్మకమైన డెలివరీ వంటి ప్రయోజనాలను పొందారు.
అమెజాన్ ఇండియా మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల 'ప్రైమ్ & కస్టమర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్' విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ అక్షయ్ సాహి ఇలా అన్నారు, తెలంగాణలోని మా వినియోగదారులకు భారీగా ఆదా చేయడంలో సహాయం చేయడం మాకు చాలా ఇష్టం. ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ అందించే విలువ, వేగవంతమైన డెలివరీలు, గొప్ప డీల్స్, కొత్త ఉత్పత్తుల విడుదలలు, బ్లాక్బస్టర్ వినోదాలన్నింటికీ ప్రైమ్ డే ఒక అద్భుతమైన వేడుక. దీనిని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మా విక్రయదారులు, భాగస్వాములు మరియు లక్షలాది మంది వినియోగదారులతో కలిసి జరుపుకునే ఈ 10వ ఎడిషన్ ప్రైమ్ డే మాకు గర్వకారణమైన ఒక మైలురాయి. ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రైమ్ డేలలో ఇదే అత్యంత వేగవంతమైనది. అమెజాన్ నౌ సౌకర్యం ఉన్న నగరాల్లో, డీల్లో ఉన్న ప్రతి రెండు వస్తువులలో ఒకటి కేవలం నిమిషాల్లోనే డెలివరీ చేయబడింది. చిన్న మరియు మధ్య తరహా వ్యాపారాల నుండి మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక భాగస్వామ్యాన్ని మేము చూశాము. ప్రైమ్ డే మా వినియోగదారులకు ఎంత వేడుకో, మా విక్రయదారులకు కూడా అంతే వేడుక అని ఇది మరోసారి నిరూపించింది.
తెలంగాణలో వినియోగదారులు ఎక్కువగా ప్రీమియం ఉత్పత్తులకు అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారు, ఇది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రైమ్ పట్ల పెరుగుతున్న ఆదరణకు ప్రతీక. టైర్ 2 మరియు టైర్ 3 పట్టణాలలో కూడా సామ్సంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా, సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M47 మరియు వన్ప్లస్ N6 అత్యధికంగా అమ్ముడైన వాటిలో ఉన్నాయి. TCL, సోనీ మరియు సామ్సంగ్ల కారణంగా హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 1.3 రెట్ల వృద్ధిని సాధించింది. DJI, సోనీ మరియు కానన్ వంటి బ్రాండ్ల నేతృత్వంలో కెమెరా ఆర్డర్లు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 1.25 రెట్లు రెట్లు పెరిగాయి.
గృహ, వంటగది & అవుట్డోర్ రంగం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 1.15 రెట్లు వృద్ధి చెందగా, ప్రీమియం హెడ్ఫోన్లు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 1.6 రెట్ల వృద్ధిని సాధించాయి, ఇందులో JBL, బోట్ మరియు సోనీ ప్రముఖ ఎంపికలుగా నిలిచాయి. బ్యూటీ ఆర్డర్లు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 1.3 రెట్లు పెరిగాయి, ఈ వృద్ధికి లోరియేల్ పారిస్ మరియు డైసన్ వంటి బ్రాండ్లు నాయకత్వం వహించాయి. ఆటోమోటివ్ విభాగంలో కూడా ప్రీమియమీకరణ వైఖరి స్పష్టంగా కనిపించింది, ఇక్కడ హార్లీ-డేవిడ్సన్, KTM మరియు ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిళ్లను కొనుగోలు చేసిన ప్రతి 10 మందిలో ఏడుగురు టైర్ 2 మరియు టైర్ 3 నగరాలకు చెందినవారు. వివిధ వర్గాలలోని డిమాండ్, ప్రీమియం టెక్నాలజీ, గృహోపకరణాలు, జీవనశైలి ఉత్పత్తులు మరియు కంటెంట్ సృష్టి సాధనాల పట్ల వినియోగదారుల ప్రాధాన్యత పెరుగుతోందని స్పష్టం చేస్తోంది.
తెలంగాణలోని విక్రేతల వ్యాపార వృద్ధికి తోడ్పడటంలో అమెజాన్ ఎంతో నిబద్ధతతో ఉంది; ప్రస్తుతం ఈ రాష్ట్రం నుండి 55,000 మందికి పైగా విక్రేతలు మరియు 20,000 స్థానిక దుకాణాల నుండి Amazonలో చురుకుగా తమ ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో అమెజాన్కు ఉన్న పటిష్టమైన కార్యకలాపాల వ్యవస్థ - అంటే 06 ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్లు, 01 సార్టేషన్ సెంటర్లు మరియు 95 డెలివరీ స్టేషన్లు - ఈ వృద్ధికి బలమైన సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి.
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