హైదరాబాద్: బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ ప్రకారం, భారతదేశానికి చెందిన స్వదేశీ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీగా గుర్తింపు పొందిన సంస్థ అంచనాల మేరకు, తెలంగాణ 2025 నుంచి 2034 మధ్య కాలంలో సగటున సంవత్సరానికి సుమారు 12-13 శాతం నిజమైన జిడిపి వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. పారిశ్రామిక రంగం, సేవల రంగం మరియు మౌలిక సదుపాయాల్లో కొనసాగుతున్న పెట్టుబడుల వల్ల ఈ బలమైన వృద్ధి సాధ్యమవుతుందని పేర్కొంది. అయితే, ఈ వృద్ధి గమనాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే నిరంతర విధాన మద్దతు, స్థిరమైన మూలధన ప్రవాహాలు మరియు బాహ్య-దేశీయ ప్రమాదాలను ఎదుర్కొనే దిశగా సకాలంలో నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు కీలకమని తెలిపింది.
FY2025లో తెలంగాణ 8.1 శాతం నిజమైన జిడిపి వృద్ధిని సాధించి, దేశ సగటు 6.5 శాతాన్ని గణనీయంగా అధిగమించింది. అంతేకాకుండా, FY26 మొదటి ఏడు నెలల్లో దేశంలో అతి తక్కువ ద్రవ్యోల్బణ ప్రాంతాలలో ఒకటిగా రాష్ట్రం అవతరించింది, సగటు ద్రవ్యోల్బణం కేవలం 0.01% వద్ద ఉంది, జాతీయ సగటు 1.91%తో పోలిస్తే. ఆహార ధరల తగ్గింపు, జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపులు, బలమైన సరఫరా పరిస్థితులు ఈ తక్కువ ద్రవ్యోల్బణానికి కారణమని బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ పేర్కొంది. తెలంగాణ తన ఆర్థిక బలాన్ని మరింత నొక్కి చెబుతూ, ఎఫ్వై 25లో భారతదేశంలో అత్యధిక తలసరి ఆదాయాన్ని 3.8 లక్షల రూపాయలకు నమోదు చేసింది, ఇది దేశంలోని అత్యంత డైనమిక్ మరియు స్థితిస్థాపక రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసింది.
2026 సంవత్సరానికి తెలంగాణ వృద్ధి దృక్పథంపై, మిస్టర్ మను సెహగల్, సిఇఒ, బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ ఇలా అన్నారు, తెలంగాణను మేము అత్యంత ఆశాజనకమైన మార్కెట్గా చూస్తున్నాము, అలాగే ఇక్కడ మా రేటింగ్ వ్యాపారం విస్తరించేందుకు విశేష అవకాశాలు ఉన్నాయని విశ్వసిస్తున్నాము. మౌలిక సదుపాయాలు, ఐటీ మరియు ఫార్మాస్యూటికల్స్ రంగాల్లో ప్రభుత్వ నేతృత్వంలో కొనసాగుతున్న స్థిరమైన మూలధన వ్యయం, అలాగే ప్రపంచ పెట్టుబడిదారుల పెరుగుతున్న విశ్వాసం కారణంగా, రాష్ట్రం 2026లోకి బలమైన మరియు స్థితిస్థాపక వృద్ధి దృక్పథంతో అడుగుపెడుతోంది.
సేవల రంగం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన ఆధారంగా కొనసాగుతూ, GSVAలో దాదాపు మూడింట రెండు వంతుల వాటాను అందించి, వృద్ధికి కీలక చోదకశక్తిగా నిలుస్తోంది. చురుకైన పాలన, వ్యాపారానికి అనుకూలమైన విధానాలు, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్పై గట్టి దృష్టి, అలాగే స్థిరమైన మూలధన ప్రవాహాల మద్దతు తెలంగాణ పెట్టుబడి ఆకర్షణను మరింత బలోపేతం చేశాయి. అదనంగా, నైపుణ్యం కలిగిన యువ శ్రామికశక్తి అందుబాటులో ఉండటం, తక్కువ రుణ వ్యయాలతో కూడిన అనుకూల ఆర్థిక వాతావరణం రాష్ట్రాన్ని దీర్ఘకాలిక, సమగ్ర ఆర్థిక వృద్ధికి అనుకూల స్థితిలో నిలబెడుతున్నాయి.
భారత క్రెడిట్ నిష్పత్తి
మెరుగుదలలు తగ్గింపులను అధిగమించి కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, H1FY26లో భారత్ మొత్తం క్రెడిట్ ప్రొఫైల్లో మెరుగుదలను నమోదు చేసింది. రంగాల వారీగా పరిశీలిస్తే, మౌలిక సదుపాయాల రంగం బలమైన వృద్ధి వేగాన్ని ప్రదర్శించగా, ఎగుమతులపై ఆధారపడిన రంగాలు మాత్రం కొంత బలహీనతను ప్రదర్శించాయి.
మౌలిక సదుపాయాల విభాగంలో ఆశావాదాన్ని వివరిస్తూ, మిస్టర్ కె. హెచ్. పట్నాయక్, చీఫ్ రేటింగ్ ఆఫీసర్, బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ ఇలా అన్నారు, మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు ప్రధానంగా నిర్మాణ దశకు పరిమితమై ఉంటాయి; ప్రాజెక్టులు పూర్తి అయిన తరువాత అవి స్థిరమైన నగదు ప్రవాహాన్ని అందించే క్యాష్ కౌస్గా మారుతాయి. ఇన్విట్ల (InvITs) ప్రవేశం వల్ల రహదారి, విద్యుత్ మరియు ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాజెక్టుల మూలధన వ్యయాలు సాంప్రదాయ వనరులతో పోలిస్తే సుమారు 200–250 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గాయి. అంతేకాక, ఒకప్పుడు ఆందోళన కలిగించిన ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సమస్య ఇప్పుడు ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రయోజనంగా మారింది, ఎందుకంటే బ్యాంకులు, కార్పొరేట్ల బ్యాలెన్స్ షీట్లు ప్రస్తుతం మరింత బలంగా ఉన్నాయి.
ఎగుమతులపై ఆధారపడిన రంగాల్లో కనిపిస్తున్న బలహీనతపై పట్నాయక్ ఇలా జతచేశారు, ఇది ప్రధానంగా భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారు కావడంలో ఉన్న ఆలస్యానికి సంబంధించినది” అని తెలిపారు. అయితే, యూరోప్లోని భాగస్వామ్య దేశాలు మరియు రష్యా వంటి దేశాలతో భారత్ కుదుర్చుకుంటున్న వాణిజ్య ఒప్పందాల్లో జరుగుతున్న సానుకూల పరిణామాలు, ముందుకు వెళ్లే దశలో ఎగుమతులకు ఊతమిస్తూ వాణిజ్య లోటును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీలలోని కంపెనీల క్రెడిట్ రేటింగ్లలో అప్గ్రేడ్లు మరియు డౌన్గ్రేడ్లకు గల ముఖ్య కారణాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి:
అప్గ్రేడ్లకు ప్రధాన ప్రేరకాలు
దీర్ఘకాలిక వృద్ధి దృశ్యమానతను బలపరుస్తున్న ప్రభుత్వ నేతృత్వంలోని స్థిరమైన మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడులు.
కీలక రంగాల్లో ఆదాయ వృద్ధికి దోహదపడే బలమైన దేశీయ డిమాండ్.
మెరుగైన లివరేజీ మరియు బలమైన లిక్విడిటీతో ఆరోగ్యంగా ఉన్న కార్పొరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లు.
డౌన్గ్రేడ్లకు ప్రధాన ప్రేరకాలు
ఎగుమతి పోటీతత్వం, వివిధ రంగాల లాభదాయకతపై ప్రభావం చూపుతున్న అమెరికా సుంకాలు.
ప్రపంచ డిమాండ్ మందగించడం వల్ల వాల్యూమ్లు, ధరల నిర్ణయ సామర్థ్యం, ఆదాయాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది.
పెరిగిన వస్తువుల ఖర్చుల కారణంగా మార్జిన్లపై ఒత్తిడి పెరిగి, దాని ప్రభావంగా నగదు ప్రవాహాలు ప్రభావితమవున్నాయి.
మిస్టర్ రాజీవ్ శరణ్, క్రైటీరియా హెడ్, మోడల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్, బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ ప్రకారం, భారతదేశ ఆర్థిక వేగం రాబోయే సంవత్సరానికి కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు, దీనికి స్థితిస్థాపకమైన జిడిపి వృద్ధి దృక్పథం మద్దతు ఇస్తుంది. ఆర్బిఐ ఇటీవల రేటు తగ్గింపుతో పాటు మెరుగైన ద్రవ్య పరిస్థితులు వివిధ రంగాలలో రుణ సెంటిమెంట్కు సానుకూల ప్రేరణను అందిస్తున్నాయి. ఏదేమైనా, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు కీలకమైన ప్రతికూల ప్రమాదంగా కొనసాగుతున్నాయి మరియు అవి వాణిజ్య ప్రవాహాలను మరియు ఆర్థిక మార్కెట్లను ప్రభావితం చేయగలవు కాబట్టి దగ్గరి పర్యవేక్షణకు హామీ ఇస్తున్నాయి.