మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025 (17:17 IST)

2034 నాటికి తెలంగాణ 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరిస్తుంది: బ్రిక్‌వర్క్ రేటింగ్స్

image
హైదరాబాద్: బ్రిక్‌వర్క్ రేటింగ్స్ ప్రకారం, భారతదేశానికి చెందిన స్వదేశీ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీగా గుర్తింపు పొందిన సంస్థ అంచనాల మేరకు, తెలంగాణ 2025 నుంచి 2034 మధ్య కాలంలో సగటున సంవత్సరానికి సుమారు 12-13 శాతం నిజమైన జిడిపి వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. పారిశ్రామిక రంగం, సేవల రంగం మరియు మౌలిక సదుపాయాల్లో కొనసాగుతున్న పెట్టుబడుల వల్ల ఈ బలమైన వృద్ధి సాధ్యమవుతుందని పేర్కొంది. అయితే, ఈ వృద్ధి గమనాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే నిరంతర విధాన మద్దతు, స్థిరమైన మూలధన ప్రవాహాలు మరియు బాహ్య-దేశీయ ప్రమాదాలను ఎదుర్కొనే దిశగా సకాలంలో నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు కీలకమని తెలిపింది.
 
FY2025లో తెలంగాణ 8.1 శాతం నిజమైన జిడిపి వృద్ధిని సాధించి, దేశ సగటు 6.5 శాతాన్ని గణనీయంగా అధిగమించింది. అంతేకాకుండా, FY26 మొదటి ఏడు నెలల్లో దేశంలో అతి తక్కువ ద్రవ్యోల్బణ ప్రాంతాలలో ఒకటిగా రాష్ట్రం అవతరించింది, సగటు ద్రవ్యోల్బణం కేవలం 0.01% వద్ద ఉంది, జాతీయ సగటు 1.91%తో పోలిస్తే. ఆహార ధరల తగ్గింపు, జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపులు, బలమైన సరఫరా పరిస్థితులు ఈ తక్కువ ద్రవ్యోల్బణానికి కారణమని బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ పేర్కొంది. తెలంగాణ తన ఆర్థిక బలాన్ని మరింత నొక్కి చెబుతూ, ఎఫ్వై 25లో భారతదేశంలో అత్యధిక తలసరి ఆదాయాన్ని 3.8 లక్షల రూపాయలకు నమోదు చేసింది, ఇది దేశంలోని అత్యంత డైనమిక్ మరియు స్థితిస్థాపక రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసింది.
 
2026 సంవత్సరానికి తెలంగాణ వృద్ధి దృక్పథంపై, మిస్టర్ మను సెహగల్, సిఇఒ, బ్రిక్‌వర్క్ రేటింగ్స్ ఇలా అన్నారు, తెలంగాణను మేము అత్యంత ఆశాజనకమైన మార్కెట్‌గా చూస్తున్నాము, అలాగే ఇక్కడ మా రేటింగ్ వ్యాపారం విస్తరించేందుకు విశేష అవకాశాలు ఉన్నాయని విశ్వసిస్తున్నాము. మౌలిక సదుపాయాలు, ఐటీ మరియు ఫార్మాస్యూటికల్స్ రంగాల్లో ప్రభుత్వ నేతృత్వంలో కొనసాగుతున్న స్థిరమైన మూలధన వ్యయం, అలాగే ప్రపంచ పెట్టుబడిదారుల పెరుగుతున్న విశ్వాసం కారణంగా, రాష్ట్రం 2026లోకి బలమైన మరియు స్థితిస్థాపక వృద్ధి దృక్పథంతో అడుగుపెడుతోంది.
 
సేవల రంగం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన ఆధారంగా కొనసాగుతూ, GSVAలో దాదాపు మూడింట రెండు వంతుల వాటాను అందించి, వృద్ధికి కీలక చోదకశక్తిగా నిలుస్తోంది. చురుకైన పాలన, వ్యాపారానికి అనుకూలమైన విధానాలు, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌పై గట్టి దృష్టి, అలాగే స్థిరమైన మూలధన ప్రవాహాల మద్దతు తెలంగాణ పెట్టుబడి ఆకర్షణను మరింత బలోపేతం చేశాయి. అదనంగా, నైపుణ్యం కలిగిన యువ శ్రామికశక్తి అందుబాటులో ఉండటం, తక్కువ రుణ వ్యయాలతో కూడిన అనుకూల ఆర్థిక వాతావరణం రాష్ట్రాన్ని దీర్ఘకాలిక, సమగ్ర ఆర్థిక వృద్ధికి అనుకూల స్థితిలో నిలబెడుతున్నాయి.
 
భారత క్రెడిట్ నిష్పత్తి
మెరుగుదలలు తగ్గింపులను అధిగమించి కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, H1FY26లో భారత్ మొత్తం క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌లో మెరుగుదలను నమోదు చేసింది. రంగాల వారీగా పరిశీలిస్తే, మౌలిక సదుపాయాల రంగం బలమైన వృద్ధి వేగాన్ని ప్రదర్శించగా, ఎగుమతులపై ఆధారపడిన రంగాలు మాత్రం కొంత బలహీనతను ప్రదర్శించాయి.
 
మౌలిక సదుపాయాల విభాగంలో ఆశావాదాన్ని వివరిస్తూ, మిస్టర్ కె. హెచ్. పట్నాయక్, చీఫ్ రేటింగ్ ఆఫీసర్, బ్రిక్‌వర్క్ రేటింగ్స్ ఇలా అన్నారు, మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు ప్రధానంగా నిర్మాణ దశకు పరిమితమై ఉంటాయి; ప్రాజెక్టులు పూర్తి అయిన తరువాత అవి స్థిరమైన నగదు ప్రవాహాన్ని అందించే క్యాష్ కౌస్‌గా మారుతాయి. ఇన్‌విట్‌ల (InvITs) ప్రవేశం వల్ల రహదారి, విద్యుత్ మరియు ట్రాన్స్‌మిషన్ ప్రాజెక్టుల మూలధన వ్యయాలు సాంప్రదాయ వనరులతో పోలిస్తే సుమారు 200–250 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గాయి. అంతేకాక, ఒకప్పుడు ఆందోళన కలిగించిన ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సమస్య ఇప్పుడు ట్విన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రయోజనంగా మారింది, ఎందుకంటే బ్యాంకులు, కార్పొరేట్ల బ్యాలెన్స్ షీట్లు ప్రస్తుతం మరింత బలంగా ఉన్నాయి.
 
ఎగుమతులపై ఆధారపడిన రంగాల్లో కనిపిస్తున్న బలహీనతపై పట్నాయక్ ఇలా జతచేశారు, ఇది ప్రధానంగా భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారు కావడంలో ఉన్న ఆలస్యానికి సంబంధించినది” అని తెలిపారు. అయితే, యూరోప్‌లోని భాగస్వామ్య దేశాలు మరియు రష్యా వంటి దేశాలతో భారత్ కుదుర్చుకుంటున్న వాణిజ్య ఒప్పందాల్లో జరుగుతున్న సానుకూల పరిణామాలు, ముందుకు వెళ్లే దశలో ఎగుమతులకు ఊతమిస్తూ వాణిజ్య లోటును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీలలోని కంపెనీల క్రెడిట్ రేటింగ్‌లలో అప్‌గ్రేడ్‌లు మరియు డౌన్‌గ్రేడ్‌లకు గల ముఖ్య కారణాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి:
అప్‌గ్రేడ్‌లకు ప్రధాన ప్రేరకాలు
 
దీర్ఘకాలిక వృద్ధి దృశ్యమానతను బలపరుస్తున్న ప్రభుత్వ నేతృత్వంలోని స్థిరమైన మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడులు.
కీలక రంగాల్లో ఆదాయ వృద్ధికి దోహదపడే బలమైన దేశీయ డిమాండ్.
మెరుగైన లివరేజీ మరియు బలమైన లిక్విడిటీతో ఆరోగ్యంగా ఉన్న కార్పొరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లు.
 
డౌన్‌గ్రేడ్‌లకు ప్రధాన ప్రేరకాలు
ఎగుమతి పోటీతత్వం, వివిధ రంగాల లాభదాయకతపై ప్రభావం చూపుతున్న అమెరికా సుంకాలు.
ప్రపంచ డిమాండ్ మందగించడం వల్ల వాల్యూమ్లు, ధరల నిర్ణయ సామర్థ్యం, ఆదాయాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది.
పెరిగిన వస్తువుల ఖర్చుల కారణంగా మార్జిన్‌లపై ఒత్తిడి పెరిగి, దాని ప్రభావంగా నగదు ప్రవాహాలు ప్రభావితమవున్నాయి.
 
మిస్టర్ రాజీవ్ శరణ్, క్రైటీరియా హెడ్, మోడల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్, బ్రిక్‌వర్క్ రేటింగ్స్ ప్రకారం, భారతదేశ ఆర్థిక వేగం రాబోయే సంవత్సరానికి కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు, దీనికి స్థితిస్థాపకమైన జిడిపి వృద్ధి దృక్పథం మద్దతు ఇస్తుంది. ఆర్బిఐ ఇటీవల రేటు తగ్గింపుతో పాటు మెరుగైన ద్రవ్య పరిస్థితులు వివిధ రంగాలలో రుణ సెంటిమెంట్కు సానుకూల ప్రేరణను అందిస్తున్నాయి. ఏదేమైనా, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు కీలకమైన ప్రతికూల ప్రమాదంగా కొనసాగుతున్నాయి మరియు అవి వాణిజ్య ప్రవాహాలను మరియు ఆర్థిక మార్కెట్లను ప్రభావితం చేయగలవు కాబట్టి దగ్గరి పర్యవేక్షణకు హామీ ఇస్తున్నాయి.

45 The Movie: శివ రాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి చిత్రం 45 ది మూవీ

45 The Movie: శివ రాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి చిత్రం 45 ది మూవీశివ రాజ్ కుమార్, ఉపేంద్ర, రాజ్ బి శెట్టి వంటి స్టార్‌లతో అర్జున్ జన్య తెరకెక్కించిన చిత్రం 45 ది మూవీ. ఈ చిత్రాన్ని సూరజ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద శ్రీమతి ఉమా రమేష్ రెడ్డి, ఎం రమేష్ రెడ్డి భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. ఇప్పటి వరకు ‘45 ది మూవీ’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్, గ్లింప్స్ అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్‌లో భారీ అంచనాల్ని పెంచేశాయి. ఇక తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. అంతే కాకుండా కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ని కూడా ప్రకటించారు. జనవరి 1న ఈ సినిమాను గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టుగా తెలిపారు.

Pawn: దర్శకుడు సుజీత్ కు లగ్జరీ కార్ బహుమతి ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్

Pawn: దర్శకుడు సుజీత్ కు లగ్జరీ కార్ బహుమతి ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన సినిమా ఒజీ తీసిన దర్శకుడు సుజీత్ కు నేడు లగ్జరీ కార్ గిఫ్ట్ గా అందజేశారు. సెప్టెంబర్ 25, 2025న 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా విడుదలైన తర్వాత సూపర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన చిరకాల అభిమాని మరియు దర్శకుడు సుజీత్ ను ఈ లగ్జరీ ఎస్ యూవీతో ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹155 కోట్లకు విడుదలై మొత్తం ₹300 కోట్లు వసూలు చేసింది. 'ది గాడ్ ఫాదర్' హూడీతో సహా తన బహిరంగ అభిమానానికి పేరుగాంచిన సుజీత్ తన అఖండ కృతజ్ఞతను పంచుకున్నాడు,

Shivaji: ఇక పై ఆంధ్ర సినిమా కనుమరుగు - తెలంగాణ సినిమా దే పైచేయి కానుందా !

Shivaji: ఇక పై ఆంధ్ర సినిమా కనుమరుగు - తెలంగాణ సినిమా దే పైచేయి కానుందా !తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండుగా విడిపోయాయి. తెలంగాణా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గా రాజకీయ నాయకులు పాలన చేస్తున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాలు తగ్గిపోయాయి. తెలంగాణా సినిమాలు నిర్మానంలో ఊపందుకుంటున్నాయి. దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఆంధ్ర హీరోలు, దర్శకులు, నిర్మాతలు కోట్లు వెచ్చించి సినిమాలు తీస్తున్నారు. కాని కొన్ని మినహా సినిమాలు పెద్దగా ఆడడంలేదు. ఆంధ్ర కథలు కూడా తగ్గిపోయాయి. గతంలో రచయితలూ మంచి కథలు రాసేవారు. ఇప్పుడు రాయడానికి సరియైన వారు లేదు. దానితో ఓ ఖాలీ వచ్చింది.

Vishnu : శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా విష్ణు విన్యాసం రాబోతుంది

Vishnu : శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా విష్ణు విన్యాసం రాబోతుందిశ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా నటిస్తున్న్ చిత్రానికి విష్ణు విన్యాసం టైటిల్ ఖరారు చేశారు. కొత్త దర్శకుడు యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మిస్తారు. హేమ & షాలిని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తారు, సాయి కృష్ణ బొబ్బా, రామాచారి ఎం సహ నిర్మాతలు. ఈ రోజు సినిమా టీం ఒక యానిమేషన్ వీడియో ద్వారా సినిమా టైటిల్‌ను అనౌన్స్ చేశారు.

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ జంట గా చిత్రం ప్రారంభం

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ జంట గా చిత్రం ప్రారంభంబాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ హీరో, హీరోయిన్ గా మెహర్ యరమతి దర్శకత్వంలో ఓ కొత్త చిత్రం రూపొందుతోంది. యువ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై యువ కృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈ రోజు రామానాయుడు స్టూడియో లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ఎస్కేఎన్ క్లాప్ కొట్టారు. వంశీ నందిపాటి కెమరా స్విచాన్ చేశారు.

Watch More Videos

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియో

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియోగాజువాక: జన్మభూమి రుణం తీర్చుకునేందుకు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నాట్స్, రోటరీ క్లబ్ విశాఖపట్నం సౌత్, గౌతులచ్చన్న బలహీన వర్గాల సంస్థల సహకారంతో.. గాజువాకలో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలకు చేయూతనిచ్చింది. చట్టనువాలి పాలం, పాత గాజువాక, డ్రైవర్స్ కాలనీ పాఠశాలల్లోని చిన్నారుల భవిష్యత్తు కోసం లక్ష రూపాయల విలువైన టీచింగ్ మెటీరియల్‌ను నాట్స్ అందించింది. చిన్నారులు ఆటపాటలతో నేర్చుకునేందుకు వీలుగా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ చార్ట్‌లు, ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు గ్లోబ్‌లు, ఆట వస్తువులను పంపిణీ చేసి... కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాకుండా, సృజనాత్మకతను పిల్లల్లో పెంచేందుకు నాట్స్ తోడ్పడింది.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్ఉసిరి, నిమ్మకాయతో తయారు చేసిన, సాధారణ ఉప్పు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. భారతదేశంలో అధిక సోడియం వినియోగానికి ఒక ఆశాజనకమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యం, రక్తపోటు నిర్వహణకు కూడా ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణను ఐసిఎంఆర్–నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్‌ఐఎన్) ఇన్ఫ్యూజ్ సమ్మిట్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో ఐసిఎంఆర్-ఎన్‌ఐఎన్‌లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వి సాయి సంతోష్, టి. సంయుక్త ఆమ్లం ద్వారా రుచిని పెంచే తమ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పించారు

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండి

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండిఆహ్లాదకమైన రాత్రులు, పండుగ ఉత్సాహంతో శీతాకాలం వచ్చింది, అయినప్పటికీ ఇది చాలామందికి సుపరిచితమైన సవాళ్లను కూడా తెస్తుంది. చర్మం పొడి బారటం, నిస్సత్తువగా మారటం, సున్నితమైన రీతిలో మారటం వంటి సమస్యలు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. చల్లని గాలి మన చర్మం నుండి తేమను లాడేసుకుంటుంది, చర్మం పొలుసులుగా మారి చికాకుకు గురిచేస్తుంది. సమయోచతంగా తీసుకునే చర్మ సంరక్షణ సహాయపడుతుంది, కానీ శాశ్వత పోషణ లోపల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. శీతాకాలపు చర్మ సంరక్షణకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన విధానం మీ శరీరానికి సరైన ఆహారాలను అందించటంలో ఉందని పోషకాహార నిపుణురాలు రితికా సమద్దర్ వివరిస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com