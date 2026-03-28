కరీంనగర్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంకులో రూ.137కోట్ల భారీ స్కామ్.. చైనా వ్యక్తితో లింక్..
ఆర్బీఎల్ కుంభకోణం కరీంనగర్లో వెలుగు చూసింది. చైనా దేశానికి చెందిన మోసగాళ్లతో కలిసి బండారి సాయిరామ్ అనే వ్యక్తి మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా అక్రమ లావాదేవీలకు పాల్పడినట్లు వెల్లడి అయ్యింది.
ఈ క్రమంలో కరీంనగర్ కిసాన్నగర్ ఆర్బీఎల్ బ్రాంచీలో ఏడు మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా రూ.137 కోట్ల ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిపినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆ ఖాతాల ద్వారా అక్రమ లావాదేవీలకు పాల్పడినట్లు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు.
కాగా మ్యూల్ ఖాతాలు సృష్టించి సైబర్ నేరగాళ్లకు సహకరించిన ముఠాలోని 13 మందిని కరీంనగర్ కమిషనరేట్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
సైబర్ నేరాలను అరికట్టేందుకు చేపట్టిన ఆపరేషన్ క్రాక్డౌన్ 1.0 లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన కరీంనగర్ పోలీసులు భారీ సైబర్ క్రైమ్ నెట్వర్క్ను ఛేదించారు. కాగా ఈ కేసులో నిందితులుగా ఇంజినీరింగ్, డిగ్రీ, డిప్లొమా విద్యార్థులు ఉండటం గమనార్హం. దర్యాప్తులో భాగంగా137 కోట్ల అక్రమ లావాదేవీలు జరగ్గా 24 మంది నిందితులుగా ఉన్నారని తేల్చారు.
అందులో 13 మందిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు ఆర్బీఎల్ వర్చువల్ ఖాతా ద్వారా 12 కోట్లు, అదే బ్యాంకుకు చెందిన 7 మ్యూల్ ఖాతాల్లో 125 కోట్ల లావాదేవీలు జరిగినట్లు సీపీ గౌస్ ఆలం తేల్చి చెప్పారు. ఇందులో ఇద్దరు బ్యాంకు ఉద్యోగులు సైతం సహకరించినట్లు వివరించారు.