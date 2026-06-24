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2025 బర్గండీ ప్రైవేట్ హురున్ ఇండియా 500 జాబితా విడుదల
హైదరాబాద్: యాక్సిస్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ వ్యాపారమైన బర్గండీ ప్రైవేట్, హురున్ ఇండియా, నేడు 2025 బర్గుండీ ప్రైవేట్ హురున్ ఇండియా 500 జాబితాను విడుదల చేశాయి. ఈ జాబితాలోని 500 కంపెనీల సమిష్టి విలువ 3.4 ట్రిలియన్ డాలర్లు. ఇది కార్పొరేట్ రంగంలో స్థాయికి తోడైన విస్తృత వ్యవస్థాపక భాగస్వామ్యం, బలమైన పునాదులు, సాంప్రదాయ వృద్ధి కేంద్రాలకు మించి విస్తరిస్తున్న కార్యకలాపాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ మార్పులో తెలంగాణ రాష్ట్రం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. గత ఐదేళ్లుగా హైదరాబాద్కు చెందిన కంపెనీలు ప్రతిరోజూ దాదాపు 283 కోట్ల రూపాయల విలువను జోడించుకుంటున్నాయి, భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన కార్పొరేట్ కేంద్రాలలో ఒకటిగా ఈ నగరం ఆవిర్భవించడాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తున్నాయి.
ఇప్పుడు ఐదవ ఎడిషన్లో ఉన్న 2025 బర్గండీ ప్రైవేట్ హురున్ ఇండియా 500, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, అనుబంధ సంస్థలను మినహాయించి, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ లేదా ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ ఆధారంగా భారతదేశంలో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న కంపెనీలకు ర్యాంకులను ఇస్తుంది. 2025 జాబితాలో చేరడానికి అర్హత పొందాలంటే, ఏప్రిల్ 30, 2026 నాటికి కంపెనీల కనీస విలువ 10,230 కోట్ల రూపాయలు ఉండాలి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ పరిమితి 7% పెరిగింది.
సగటు వయస్సు 44 సంవత్సరాలుగా ఉన్న ఈ కంపెనీల సమూహం, భారతదేశ కార్పొరేట్ పర్యావరణ వ్యవస్థలో పరిపక్వత మరియు వేగం యొక్క ఆకర్షణీయమైన సమ్మేళనాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. సమిష్టిగా, ఈ కంపెనీలు 89 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ, పన్నుల రూపంలో 3.23 లక్షల కోట్ల రూపాయలు చెల్లిస్తూ, సీఎస్ఆర్ కార్యక్రమాలలో 13,433 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడుతూ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తున్నాయి.
ఈ జాబితా విడుదల పై యాక్సిస్ బ్యాంక్ గ్రూప్ హెడ్ - కార్డ్స్, పేమెంట్స్ అండ్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్, అర్నికా దీక్షిత్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలోని 500 అత్యంత విలువైన కంపెనీలను మనం వేడుక జరుపుకుంటున్న ఈ తరుణంలో, హురున్ ఇండియాతో మరోసారి భాగస్వామ్యం కావడం బర్గండీ ప్రైవేట్కు చాలా ఆనందంగా ఉంది. 2025 బర్గండీ ప్రైవేట్ హురున్ ఇండియా 500 నివేదిక, భారతదేశ కార్పొరేట్ రంగంలో నెలకొని ఉన్న ఒక స్థిరమైన పరిణామ క్రమాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇక్కడ కంపెనీలు తమను తాము సర్దుబాటు చేసుకుంటూ, వివిధ దశలలో పెట్టుబడులు పెడుతూ, తమ ఉనికిని నిలుపుకోవడానికి కొత్త మార్గాలను కనుగొంటూనే తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నాయి. విలువ సృష్టికి చోదక శక్తులు ఎంతగా వైవిధ్యభరితంగా మారుతున్నాయో, మరియు ఈ ఊపు సాంప్రదాయ కేంద్రాలను దాటి విస్తృతమైన, మరింత వైవిధ్యభరితమైన వ్యాపారాలు, మార్కెట్లలోకి ఎలా విస్తరిస్తోందనేది అంతకంతకూ స్పష్టమవుతోంది.
యాక్సిస్ బ్యాంక్ వద్ద, మూలధన వినియోగం మరియు అవకాశాల రూపకల్పన తీరులో ఈ మార్పు మరింత స్పష్టంగా కనిపించడాన్ని మేము గమనిస్తున్నాము. బర్గండీ ప్రైవేట్ ద్వారా, మా వన్ యాక్సిస్ ఎకోసిస్టమ్ను ఉపయోగించుకుని, మా ఖాతాదారులకు వారి అవసరాలకు తగిన వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ పరిష్కారాలను అందిస్తూ పరివర్తనాత్మక పెట్టుబడి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేలా మేము వారికి అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాము. మే 2026 నాటికి మా నిర్వహణలో ఆస్తుల విలువ 27 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా పెరగడం, గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 15% పెరుగుదలతో, మేము భారతదేశంలోని అత్యంత సంపన్న కుటుంబాలకు విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా కొనసాగుతున్నాము.
అదే సమయంలో, అతిపెద్ద నగరాలకు ఆవల అభివృద్ధి చెందుతున్న సంస్థలు, వ్యవస్థాపక పర్యావరణ వ్యవస్థలు మరియు మార్కెట్లలో కొత్త సంపద మరింత విస్తృతంగా ఆవిర్భవించడాన్ని మేము చూస్తున్నాము. ఇది భారతదేశ వృద్ధి యొక్క తదుపరి దశకు రూపునిస్తోంది. భారతదేశ సంపద సృష్టికర్తల ఆశయాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి అవసరమైన విస్తృతి, పరిజ్ఙానం మరియు సామర్థ్యాలను అందిస్తూ, మారుతున్న ఈ రంగంలో సేవలు అందించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము.." అని అన్నారు.
ఈ జాబితా విడుదలపై హురున్ ఇండియా వ్యవస్థాపకుడు మరియు ముఖ్య పరిశోధకుడు అనాస్ రెహమాన్ జునైద్ మాట్లాడుతూ "2025 బర్గండీ ప్రైవేట్ హురున్ ఇండియా 500 జాబితాలోని కంపెనీలు భారతదేశ ప్రైవేట్ రంగానికి 'వెన్నెముకగా నిలుస్తూ, గణనీయమైన ఆర్థిక ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. వీటన్నిటి మొత్తం విలువ రూ. 323 లక్షల కోట్లు (యుఎస్$3.4 ట్రిలియన్లు), ఇది కెనడా జీడీపీ కంటే ఎక్కువ. అంతేకాకుండా, ఇవి 89 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా అభివృద్ధి చెందుతోందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే, భారతదేశంలోని అత్యంత విలువైన కంపెనీలైన 2025 బర్గండీ ప్రైవేట్ హురున్ ఇండియా 500 వెనుక ఉన్న కథలను అర్థం చేసుకోవడం ఒక గొప్ప ప్రారంభం" అని అన్నారు.
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