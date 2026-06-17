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మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీలో న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ టెస్లా సెంటర్
భారతదేశంలో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేస్తూ, టెస్లా నేడు హైదరాబాద్ లోని ఐటి హబ్, హైటెక్ సిటీ, నాలెడ్జ్ సిటీ మాదాపూర్లో తన ఐదవ ఎక్స్ పీరియన్స్ సెంటర్ను ప్రారంభించింది. వినియోగదారులు జూన్ 17, 2026 నుండి సెంటర్లో కొత్త మోడల్ వై ప్రీమియం రియర్ వీల్ డ్రైవ్, మోడల్ వైఎల్ను చూడవచ్చు.
ఈ ప్రాంతం చుట్టూ ఉన్న సందర్శకులు టెస్లా సలహాదారులు అందించే గైడెడ్ వాక్ అరౌండ్లు, లీనమయ్యే ఉత్పత్తి అనుభవాల ద్వారా వాహనాలను అన్వేషించవచ్చు. ఇంటరాక్టివ్ వాతావరణంలో టెస్లా యొక్క డిజైన్ ఫిలాసఫీ, అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ వాహన సాంకేతికత, భద్రతా లక్షణాలు, పనితీరు సామర్థ్యాల గురించి వినియోగదారులు తెలుసుకోవచ్చు.
హైదరాబాద్ లోని వినియోగదారులకు సరళమైన, డైరెక్ట్-టు-కన్స్యూమర్ అనుభవాన్ని సృష్టించడానికి, టెస్లా తెలంగాణ అంతటా వినియోగదారులకు సరళమైన యాజమాన్య అనుభవానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి బొల్లారం ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో డెలివరీ, అమ్మకపు పిమ్మటి సేవలను కూడా ప్రారంభిస్తుంది.
కొత్తగా ప్రారంభించిన 2026 మోడల్ వై ప్రీమియం రియర్ వీల్ డ్రైవ్ 2,138 లీటర్ల స్టోరేజ్ స్థలాన్ని అందిస్తుంది, ఐదుగురు ప్రయాణీకుల వరకు బహుముఖ సీట్లు, తగినంత లగేజీ సామర్థ్యం, పవర్-ఫోల్డింగ్ సీట్లను అందిస్తుంది. అల్ట్రా-రెస్పాన్సివ్ మోటార్లతో పనిచేస్తుంది, ఇది కేవలం 5.9 సెకన్లలో గంటకు 0 నుండి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. 500 కిలోమీటర్ల(WLTP) వరకు పరిధిని అందిస్తుంది. మోడల్ Y ప్రీమియం రియర్ వీల్ డ్రైవ్ భారతదేశంలో ₹50,89,000 వద్ద లభిస్తుంది, దీని డౌన్ పేమెంట్ ₹6,00,000, నెలవారీ ఈఎమ్ఐ ₹39,990 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. డెలివరీలు జూలై 2026లో ప్రారంభమవుతాయి.
ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ మోడల్ వై ఎల్ను కూడా ప్రదర్శిస్తుంది, ఇది ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఎస్ యూవీ అల్టిమేట్ ఫ్యామిలీ వాహనంగా రూపొందించబడినది. మూడు-వరుసలు, ఆరు-సీట్ల వైవిధ్యంతో, మోడల్ వై ఎల్ డ్రైవర్, ప్రయాణీకులకు హెడ్ రూమ్, లెగ్ రూమ్, సౌకర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఇది కేవలం 5.0 సెకన్లలో గంటకు 0-100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. మోడల్ Y L ప్రారంభ ధర ₹61,99,000 వద్ద లభిస్తుంది, దీని డౌన్ పేమెంట్ ₹6,50,000, నెలవారీ EMI ₹49,990 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
రెండు మోడళ్లు NHTSA, IIHS (యునైటెడ్ స్టేట్స్), యూరో NCAP (యూరప్), ANCAP(ఆస్ట్రేలియా- న్యూజిలాండ్), C-IASI (చైనా)తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రఖ్యాత భద్రతా సంస్థల నుండి అగ్ర భద్రతా రేటింగ్లను పొందాయి. భద్రత, సామర్థ్యం, పనితీరు, అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో కొత్త ప్రామాణికతలను ఏర్పాటు చేశాయి.
మోడల్ వై ప్రీమియం రియర్ వీల్ డ్రైవ్, మోడల్ వై ఎల్ రెండూ ఇప్పుడు టెస్లా యొక్క అధికారిక వెబ్ సైట్ ద్వారా ఆర్డర్ చేయడానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో హోమ్ ఛార్జింగ్ మద్దత్తు, సజావుగా యాజమాన్య అనుభవాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. ధారణీయ రవాణాలో సౌలభ్యాన్ని పునర్నిర్వచిస్తుంది. 30 జూన్ 2026 లోపు ఆర్డర్ చేసిన వినియోగదారులు ఉచిత వాల్ కనెక్టర్ను పొందవచ్చు. మోడల్ Y L గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి లేదా మోడల్ Y యొక్క షెడ్యూల్ టెస్ట్ డ్రైవ్ గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి దిగువ టెస్లా కేంద్రాలను సందర్శించండి లేదా 1-800-203-1538 కు కాల్ చేయండి.
టెస్లా ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్, హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, 500081
టెస్లా ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ వైట్ ఫీల్డ్, బెంగళూరు.
టెస్లా ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ బికెసి, ముంబై.
టెస్లా ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ ఏరోసిటీ, ఢిల్లీ.
టెస్లా సెంటర్, గురుగ్రామ్.
నెలవారీ చెల్లింపు సూచనాత్మకమైనది, ఋణ ప్రదాత ఆమోదానికి లోబడి ఉంటుంది. వాస్తవ గణాంకాలు మారవచ్చు. నెలవారీ ఈఎమ్ఐ, డౌన్ పేమెంట్ అనేవి స్టెప్ అప్ ఈఎమ్ఐ ప్లాన్ కింద 7 సంవత్సరాల కాలపరిమితి, 8.5% ఏపీఆర్ ఆధారంగా ఉంటాయి. ఇతర నిబంధనలు మరియు షరతులు వర్తిస్తాయి.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో చిత్రం "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సినిమాను మరింత అద్భుతంగా ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా సంస్థ P[XL], Big Pix, Screen X, ICE, 4DX, MX4D వంటి ప్రీమియం లార్జ్ ఫార్మాట్ స్క్రీన్లలో విడుదల చేయనుంది. దీంతో అభిమానులు అత్యంత భారీ అనుభూతితో సినిమాను ఆస్వాదించే అవకాశం పొందనున్నారు.
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దివాన కథ ఓ యాంకర్ ను చూసి రాసుకున్నా - డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. "దీవాన" సినిమా గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు.
ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్
భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ను జోడించారు. ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?
బాలీవుడ్, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలలో ఐటమ్ సాంగ్స్ కోసం అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా తమన్నా భాటియా నిలిచారు. జైలర్ చిత్రంలోని కావాలా, స్త్రీ 2లోని ఆజ్ కీ రాత్ నుండి, జై లవ కుశలోని స్వింగ్ జరా, సరిలేరు నీకెవ్వరులోని డాంగ్ డాంగ్ వంటి తెలుగు సూపర్ హిట్ పాటల వరకు... తమన్నా వరుసగా బ్లాక్బస్టర్ డ్యాన్స్ నంబర్లను అందించారు. ముఖ్యంగా ఆజ్ కీ రాత్ పాటలో ఆమె ప్రదర్శన భారీ సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఇది స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియాలో కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పడమే కాకుండా, ప్రత్యేక గీతాల కోసం పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన తారగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.