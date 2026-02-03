మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026 (15:13 IST)

నేను వ్యక్తిగతంగా ధరించడానికి ఇష్టపడే బ్రాండ్ కుషల్స్ : ప్రియాంక మోహన్‌

Priyanka Mohan
భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్ మరియు వెండి ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కుషల్స్, అదే రోజున హైదరాబాద్‌లో 4 కొత్త స్టోర్‌లను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది తెలంగాణ అంతటా బ్రాండ్ విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. కొండాపూర్ స్టోర్‌లో గ్రాండ్ లాంచ్ వేడుక జరిగింది, దీనికి ప్రముఖ సౌత్ చార్మింగ్ స్టార్ మరియు కుషల్స్ దక్షిణ భారతదేశం కోసం కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ప్రియాంక మోహన్ హాజరయ్యారు, ఈ సందర్భానికి గ్లామర్ మరియు ఉత్సాహాన్ని జోడించారు.

ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో నటి ప్రియాంక మోహన్ మాట్లాడుతూ, “కుశల్స్ ఆభరణాలు సంప్రదాయం మరియు ఆధునిక డిజైన్‌ను అందంగా సమతుల్యం చేస్తాయి. ఈ కలెక్షన్లు సొగసైనవి, బహుముఖ ప్రజ్ఞ కలిగినవి మరియు స్టైల్ చేయడానికి సులభమైనవి - అవి పండుగ వేడుకలకైనా లేదా సాధారణ రోజు అయినా. ఇది నేను వ్యక్తిగతంగా ధరించడానికి ఇష్టపడే బ్రాండ్, మరియు హైదరాబాద్‌లో జరిగే ఈ ప్రత్యేక లాంచ్‌లో భాగం కావడం మరియు కుశల్స్ తన వినియోగదారులకు ఇంత విస్తృత శ్రేణి ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన ఆభరణాలను తీసుకురావడం చూడటం నాకు సంతోషంగా ఉంది”
 
కొత్తగా ప్రారంభించబడిన ప్రతి స్టోర్ సుమారు 1300 చదరపు అడుగుల నుండి 1700 చదరపు అడుగుల వరకు విస్తరించి, వెచ్చని, లీనమయ్యే మరియు ఉన్నతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది. 5000+ జాగ్రత్తగా రూపొందించిన డిజైన్లతో, దుకాణాలు వేడుక నుండి సొగసైన పని దుస్తులు, అద్భుతమైన పెళ్లి సెట్లు మరియు రోజువారీ నిత్యావసరాలు వరకు విస్తృతమైన ఆభరణాలను ప్రదర్శిస్తాయి. వినియోగదారులు పురాతన, కుందన్, జిర్కాన్, టెంపుల్ మరియు స్టెర్లింగ్ వెండి ఆభరణాలతో సహా విభిన్న శ్రేణి డిజైన్లను అన్వేషించవచ్చు.
 
 మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ అంకిత్ గులేచా మాట్లాడుతూ, సంవత్సరాలుగా, నగరంలో కుషల్స్ కలెక్షన్‌లకు మరియు బ్రాండ్‌కు స్పందన చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది, హైదరాబాద్ దుకాణదారులతో మా బలమైన సంబంధాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తోంది. మేము మా ఉనికిని విస్తరిస్తూనే, అధిక-నాణ్యత హస్తకళ మరియు విస్తృత శ్రేణి స్టైలిష్ ఆభరణాలను అందించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము, అదే సమయంలో నగరంలో మరిన్ని దుకాణాలను ప్రారంభించడం ద్వారా కుషల్స్‌ను హైదరాబాద్ అంతటా మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.

తెలుగులో సారా అర్జున్.. ధురంధర్ హీరోయిన్ మళ్లీ అదరగొడుతుందా?

తెలుగులో సారా అర్జున్.. ధురంధర్ హీరోయిన్ మళ్లీ అదరగొడుతుందా?త్వరగా ప్రజాదరణ పొందిన నటీమణులలో సారా అర్జున్ ఒకరు. ఆమె ధురంధర్ చిత్రంలో రణవీర్ సింగ్‌ సరసన కథానాయికగా నటించింది. ఈ సినిమా ఇటీవల నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కావడం ద్వారా ప్రజాదరణ పొందింది. తాజాగా సారా అర్జున్ కథానాయికగా తన మొదటి తెలుగు సినిమా కోసం సిద్ధమవుతోంది. గుణశేఖర్ దర్శకత్వం వహించిన యుఫోరియా చిత్రంతో ఆమె ప్రధాన పాత్రలో అధికారికంగా తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెడుతోంది. డ్రగ్స్, పార్టీ సంస్కృతి, నేటి తరం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల వంటి అంశాలతో కూడిన ఈ యువత కేంద్రీకృత డ్రామాలో ఆమె ప్రధాన పాత్రలలో ఒకదానిని పోషిస్తోంది.

Sri Chidambaram : ఇగోస్టులందరితో ఎలా పనిచేయాలో నేర్చుకున్నా : వినయ్ రత్నం

Sri Chidambaram : ఇగోస్టులందరితో ఎలా పనిచేయాలో నేర్చుకున్నా : వినయ్ రత్నంషార్ట్ ఫిలింస్ లు చేసి ఎడిటింగ్ కూడా తనే చేసుకున్న వినయ్ రత్నం చూడ్డానికి కుర్రాడిలా కనిపించినా వెండితెరపై దర్శకుడిగా మారారు. చిత్రం పేరు శ్రీ చిదంబరం గారు. వంశీ తుమ్మల, సంధ్యా వశిష్ట కొత్త జంటను పరిచయం చేస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని గోపాల క్రిష్టారెడ్డి నిర్మించారు. ఇటీవలే సంగీత దర్శకుడు ఎమ్‌ఎమ్‌ కీరవాణి గారు ఆలపించిన 'వెళ్లేదారిలో' అనే ఓ పాట బ్యూటిఫుల్‌ పాటను విడుదల చేశారు.

Prabhas: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ ట్రైలర్ కు ప్రభాస్ ప్రశంసలు

Prabhas: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ ట్రైలర్ కు ప్రభాస్ ప్రశంసలుసంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" మూవీ ట్రైలర్ రీసెంట్ గా రిలీజైంది. ఈ ట్రైలర్ బాగుందంటూ ప్రశంసలు అందించారు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఆయన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" ట్రైలర్ ను ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేశారు. ఇది నేరుగా హృదయాల్లోంచి చెప్పిన ప్రేమ కథ అంటూ అప్రిషియేట్ చేశారు. తమ మూవీ ట్రైలర్ కు ప్రభాస్ నుంచి వచ్చిన ప్రశంసలతో "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" మూవీ టీమ్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తోంది.

సినిమా పబ్లిసిటీ కోసం పచ్చిబూతులతో పాట, బరాబర్ ప్రేమిస్తా నటుడి నిర్వాకం

సినిమా పబ్లిసిటీ కోసం పచ్చిబూతులతో పాట, బరాబర్ ప్రేమిస్తా నటుడి నిర్వాకంమంచిమాటలతో చెబితే జనం పట్టించుకోరు అనుకుంటున్నారేమోగానీ ఇటీవలి కాలంలో పలు సినిమాల్లో ద్వంద్వార్థాలు, బూతులతో రెచ్చిపోతున్నారు. సినిమాల్లో సంగతి అలా వుంచితే ఇప్పుడు ఏకంగా చిత్రం ప్రి-రిలీజ్ ఈవెంట్లోనే బరాబర్ ప్రేమిస్తాలో నటించిన చంద్రహాస్ అనే నటుడు పచ్చిబూతులతో ఓ పాట పాడాడు. ఈ బూతుపాట సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతోంది. కేవలం పబ్లిసిటీ కోసమే ఇలాంటి జుగుప్సకరమైన భాషను వాడుతూ, జనం దృష్టిలో పడేందుకు చేస్తున్నారంటూ నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. ఇలాంటి దారుణమైన బూతులను ఏకంగా స్టేజిపైనే మాట్లాడుతూ, పాటలు కూడా పాడుతుంటే ఆ సినిమాలను మనం ప్రోత్సహించాలా... మీరే ఆలోచన చేయండి అంటూ కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు.

కాంతారా ఎఫెక్ట్.. టాలీవుడ్ హీరోల కళ్లపై కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న రిషబ్ శెట్టి?

కాంతారా ఎఫెక్ట్.. టాలీవుడ్ హీరోల కళ్లపై కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న రిషబ్ శెట్టి?ఒకప్పుడు కన్నడ సినిమాకు దేశవ్యాప్తంగా అంతగా ఆదరణ ఉండేది కాదు. కన్నడ సినిమాలు ఎక్కువగా రీమేక్‌లు అని, తక్కువ బడ్జెట్‌తో తీస్తారని చాలా మంది నమ్మేవారు. ఆ అభిప్రాయం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది. అయితే, కేజీఎఫ్, కాంతార వంటి సినిమాలు ఆ ఇమేజ్‌ను పూర్తిగా చెరిపేశాయి. బలమైన కథాంశం, సాంకేతిక నైపుణ్యంతో భారీ స్థాయిలో, అధిక బడ్జెట్‌తో సినిమాలు నిర్మించగలమని ఈ చిత్రాలు నిరూపించాయి.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శన

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన వారసత్వం కలిగి, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన PMJ జ్యువెల్స్, తన అత్యుత్తమ ఆభరణాల కలెక్షన్స్‌లను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 31 నుండి ఫిబ్రవరి 2 వరకు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ కృష్ణలో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో, వివిధ శైలులకు చెందిన 10,000 కంటే ఎక్కువ రకాల ఆభరణాలను ప్రదర్శించనున్నారు. తన ప్రసిద్ధ తాజ్ కృష్ణ ప్రదర్శనలకు అదనంగా, PMJ జ్యువెల్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రదర్శనలలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తోంది

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.
