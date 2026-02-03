నేను వ్యక్తిగతంగా ధరించడానికి ఇష్టపడే బ్రాండ్ కుషల్స్ : ప్రియాంక మోహన్
భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్ మరియు వెండి ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కుషల్స్, అదే రోజున హైదరాబాద్లో 4 కొత్త స్టోర్లను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది తెలంగాణ అంతటా బ్రాండ్ విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. కొండాపూర్ స్టోర్లో గ్రాండ్ లాంచ్ వేడుక జరిగింది, దీనికి ప్రముఖ సౌత్ చార్మింగ్ స్టార్ మరియు కుషల్స్ దక్షిణ భారతదేశం కోసం కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ప్రియాంక మోహన్ హాజరయ్యారు, ఈ సందర్భానికి గ్లామర్ మరియు ఉత్సాహాన్ని జోడించారు.
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో నటి ప్రియాంక మోహన్ మాట్లాడుతూ, “కుశల్స్ ఆభరణాలు సంప్రదాయం మరియు ఆధునిక డిజైన్ను అందంగా సమతుల్యం చేస్తాయి. ఈ కలెక్షన్లు సొగసైనవి, బహుముఖ ప్రజ్ఞ కలిగినవి మరియు స్టైల్ చేయడానికి సులభమైనవి - అవి పండుగ వేడుకలకైనా లేదా సాధారణ రోజు అయినా. ఇది నేను వ్యక్తిగతంగా ధరించడానికి ఇష్టపడే బ్రాండ్, మరియు హైదరాబాద్లో జరిగే ఈ ప్రత్యేక లాంచ్లో భాగం కావడం మరియు కుశల్స్ తన వినియోగదారులకు ఇంత విస్తృత శ్రేణి ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన ఆభరణాలను తీసుకురావడం చూడటం నాకు సంతోషంగా ఉంది”
కొత్తగా ప్రారంభించబడిన ప్రతి స్టోర్ సుమారు 1300 చదరపు అడుగుల నుండి 1700 చదరపు అడుగుల వరకు విస్తరించి, వెచ్చని, లీనమయ్యే మరియు ఉన్నతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది. 5000+ జాగ్రత్తగా రూపొందించిన డిజైన్లతో, దుకాణాలు వేడుక నుండి సొగసైన పని దుస్తులు, అద్భుతమైన పెళ్లి సెట్లు మరియు రోజువారీ నిత్యావసరాలు వరకు విస్తృతమైన ఆభరణాలను ప్రదర్శిస్తాయి. వినియోగదారులు పురాతన, కుందన్, జిర్కాన్, టెంపుల్ మరియు స్టెర్లింగ్ వెండి ఆభరణాలతో సహా విభిన్న శ్రేణి డిజైన్లను అన్వేషించవచ్చు.
మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ అంకిత్ గులేచా మాట్లాడుతూ, సంవత్సరాలుగా, నగరంలో కుషల్స్ కలెక్షన్లకు మరియు బ్రాండ్కు స్పందన చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది, హైదరాబాద్ దుకాణదారులతో మా బలమైన సంబంధాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తోంది. మేము మా ఉనికిని విస్తరిస్తూనే, అధిక-నాణ్యత హస్తకళ మరియు విస్తృత శ్రేణి స్టైలిష్ ఆభరణాలను అందించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము, అదే సమయంలో నగరంలో మరిన్ని దుకాణాలను ప్రారంభించడం ద్వారా కుషల్స్ను హైదరాబాద్ అంతటా మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.