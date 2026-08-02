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Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Sunday, 2 August 2026 (23:10 IST)

భారతదేశ రక్షణ, ఏరోస్పేస్ తయారీ పర్యావరణ రంగాన్ని బలోపేతం కోసం ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్...

The Indian Chamber of Commerce
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (23:14 IST)
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హైదరాబాద్: రక్షణ తయారీకి సంబంధించి ప్రపంచ కేంద్రంగా మారాలన్న భారతదేశ లక్ష్యానికి మద్దతును అందిస్తూ, ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (ఐసీసీ) నేడు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ దక్కన్‌లో 2వ డిఫెన్స్ ఎంఎస్ఎంఈ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ ఫోరమ్ (డిఎంఎంఎఫ్)ను నిర్వహించింది. ప్రపంచం కోసం మేక్ ఇన్ ఇండియా: భారతదేశ రక్షణ & ఏరోస్పేస్ భవిష్యత్తు కోసం ఎంఎస్ఎంఈ లకు సాధికారత అనే ఇతివృత్తంతో జరిగిన ఈ సదస్సుకు సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారులు, విధాన రూపకర్తలు, డిపిఎస్యులు, ఓఈఎంలు, పారిశ్రామిక నాయకులు, స్టార్టప్‌లు మరియు ఎంఎస్ఎంఈ లు హాజరయ్యారు. వీరు భారతదేశ రక్షణ , ఏరోస్పేస్ తయారీ వాతావరణానికి సంబంధించిన సమస్యలపై చర్చించారు. 
 
స్వీయ సాధికారత, తయారీ, సాంకేతికతలకు భారత ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత కారణంగా భారత రక్షణ పరిశ్రమ అపూర్వమైన వృద్ధి శకాన్ని చూస్తోంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రక్షణ వస్తువుల ఉత్పత్తి రూ. 1.78 లక్షల కోట్లుగా ఉండగా, వాటి ఎగుమతి రూ. 38,000 కోట్లుగా నమోదైంది. భారతదేశ రక్షణ రాజధానిగా పరిగణించబడే హైదరాబాద్, ఈ పరివర్తనలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంది.  ప్రముఖ ప్రభుత్వ రక్షణ రంగ సంస్థలు, డిఆర్‌డిఓ ప్రయోగశాలలు, క్షిపణి, ఏరోస్పేస్ తయారీ కేంద్రాలు, రక్షణ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీలు, అధునాతన ఇంజనీరింగ్ సంస్థలు, వేగంగా విస్తరిస్తున్న సాంకేతికత ఆధారిత ఎంఎస్ఎంఈలు, స్టార్టప్‌ల నెట్‌వర్క్‌కు ఈ నగరం నిలయంగా ఉంది.
 
ప్రారంభ సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి శ్రీ కృష్ణ ఆదిత్య, ఐఏఎస్ తో పాటు, గార్డెన్ రీచ్ షిప్‌బిల్డర్స్ & ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు ఐసీసీ రక్షణ, ఏరోస్పేస్ & అంతరిక్షంపై జాతీయ నిపుణుల కమిటీ చైర్మన్ అయిన కమాండర్ పి.ఆర్.హరి, ఐఎన్ (రిటైర్డ్), ఆజాద్ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ విష్ణు మల్పాని; తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఏరోస్పేస్ & డిఫెన్స్ డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రవీణ్ పి.ఎ.; తెలంగాణ ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు& వాణిజ్య శాఖ డైరెక్టర్ శ్రీ నిఖిల్ చక్రవర్తి జె. (ఐఏ&ఏఎస్), డాక్టర్ ఎస్. వి. ఎస్. నారాయణ మూర్తి, చైర్మన్& మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, మిధాని మరియు డాక్టర్ రాజీవ్ సింగ్, డైరెక్టర్ జనరల్, ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్  వంటి అతిథులు ప్రసంగించారు. ఈ సమావేశంలో, ఐసీసీ ఎంఎస్ఎంఈలు- భారతదేశ రక్షణ వ్యవస్థకు ఒక శక్తి గుణకం-రెండవ ఎడిషన్ నివేదికను విడుదల చేసింది మరియు దక్షిణ ప్రాంత రక్షణ ఛైర్ పరిచయాన్ని కూడా చేసింది. 
 
భారతదేశ రక్షణ, ఏరోస్పేస్ తయారీలో ఎంఎస్ఎంఈల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు పరిశ్రమలు, స్టార్టప్‌లు, విద్యాసంస్థలు, పరిశోధనా సంస్థలు , ప్రభుత్వ అధికారుల మధ్య సహకారాన్ని పెంపొందించాల్సిన ఆవశ్యకతను ఈ ఫోరం నొక్కి చెప్పింది.
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ఐవీఆర్
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