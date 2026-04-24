నగరంలో సౌకర్యవంతమైన ఉద్వేగభరితమైన భావనను ఇచ్చే మోటారు సైకిల్ను కోరుకునే, జాతీయ రహదారిపై సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించే, ట్రైల్స్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండే భారతదేశపు ఆధునిక రైడర్ కోసం రెండు విలక్షణమైన స్క్రాంబ్లర్స్ను ప్రారంభించడానికి మొదటిసారి యెజ్డీ, BSAలు ఒక చోట చేరాయి. ఒరిజినల్ స్క్రాంబ్లర్ వారసత్వంతో ఈ రెండు బ్రాండ్స్ ప్రీమియం మోటార్ సైక్లింగ్ మార్కెట్ యొక్క ఫార్మాట్ను శక్తివంతం చేస్తున్నాయి. యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ 350, BSA స్క్రాంబ్లర్ 650లకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పవర్ ట్రైన్స్లు, దృఢమైన, ప్రామాణికమైన డిజైన్ను కలిగి ఉన్నాయి.
భారతదేశపు అత్యంత తేలికైన 350cc స్క్రాంబ్లర్, సరికొత్త, చురుకైన యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ నగర వీధుల కోసం, యవ్వనంగా ఉండే రైడర్స్ వారాంతపు విహారాల కోసం అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దబడింది. కటార్గా పిలువబడే ఈ కొత్త లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజన్, ఈ మోటార్ సైకిల్ యొక్క ఉపయోగకరమైన, నిర్మాణాత్మకమైన ప్రధానమైన భాగం. శక్తివంతమైన టార్క్-టు-వెయిట్ ప్రయోజనంతో, స్క్రాంబ్లర్ ప్రారంభం నుండే వేగవంతమైన, తక్షణమే ప్రతిస్పందనను అందిస్తుంది, యెజ్డీ యొక్క సహజ స్వభావాన్ని అందిస్తుంది. ప్రత్యక్షమైన, సులభంగా మలుపు తిరగడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది రూ. 1,99,950 లక్షల ప్రారంభపు ధరతో లభిస్తుంది.
శ్రేణిలో భారతదేశపు ఏకైక 650cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజన్ సాంకేతికతతో, BSA స్క్రాంబ్లర్ కేవలం సహజత్వంపై పూర్తిగా ఆధారపడిన ఒక విలక్షణమైన రైడింగ్ శైలిని నిర్వహిస్తుంది. బ్రిటీష్ ఇంజనీరింగ్ శ్రేష్టత, అన్వేషణ పట్ల శాశ్వతమైన స్ఫూర్తికి పర్యాయపదంగా నిలిచిన, స్క్రాంబ్లర్ 650 గోల్డ్ స్టార్ కటలిన, A10 స్పిట్ ఫైర్, A65 ఫైర్ బర్డ్ వంటి దిగ్గజాల నుండి తన ప్రత్యేకమైన డిజైన్ను స్వీకరించింది, ప్రీమియం, ఆధునిక ఫినిష్తో ప్రామాణికమైన నిష్పత్తులను కలిపింది. BSA స్క్రాంబ్లర్ 650 రూ. 3,24,950 లక్షల ప్రారంభపు ధరతో లభిస్తోంది.
అనుపమ్ థరేజా, సహ-స్థాపకుడు, క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు, SUVలు ప్యాసింజర్ ఫోర్-వీలర్స్ను తీర్చిదిద్దిన విధానంలో, స్క్రాంబ్లర్స్ భారతీయ రైడింగ్ సంస్కృతిని తీర్చిదిద్దుతాయని నేను ఎల్లప్పుడూ విశ్వసిస్తాను. అవి మోటార్ సైక్లింగ్ యొక్క SUVలు. స్క్రాంబ్లర్స్ ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన నగర రైడింగ్ కోసం తయారు చేయబడ్డాయి. అయితే వారాంతపు రోజుల్లో రహదారులపై కాకుండా వివిధ భూభాగాలను అన్వేషించడంలో మీకు ప్రేరణ కలిగించడానికి కావలసినంత కఠినమైనవి, చురుకైనవి. యెజ్డీ, BSAల అత్యంత అద్భుతమైన, సాహసవంతమైన, అత్యంత ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో మేము సృష్టించిన ఈ విభాగంలో ఒక సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. యెజ్డీ 350, BSA 650ల మధ్యలో భారతదేశపు స్క్రాంబ్లర్ ఎలా ఉండగలదో మేము తీర్చిదిద్దాము. తన గొప్ప ఉనికితో మీ మొదటి ప్రేమగా నిలిచేలా ఈ కొత్త యెజ్డీ రూపొందించబడింది. గట్టి భాగం చుట్టూ రూపొందించబడిన ఒక నిజమైన స్క్రాంబ్లర్ అయిన, ఈ యెజ్డీ ఒక స్థిరమైన, పనితీరులో అంతర్లీనంగా దాగున్న శక్తితో, బయటకు ప్రశాంతంగా కనిపిస్తుంది.
బొమన్ ఇరాని, క్లాసిక్ లిజెండ్స్ సహ-స్థాపకుడు, ఇలా అన్నారు, యెజ్డీ స్టైల్ కోసం అభిరుచితో, కఠినమైన లేబుల్స్ కోసం కొంచెం సహనంతో ఎల్లప్పుడూ రైడర్స్కు చెందుతుంది. నేను మెషీన్స్ మధ్యలో పెరిగాను, భూగర్భ స్క్రాంబ్లర్ ప్రయాణం నేను చూసే అవకాశం కలిగింది. నేను యెజ్డీ గురించి ఆలోచించినప్పుడు, నేను స్క్రాంబ్లర్స్ గురించి ఆలోచించాను. యెజ్డీ అనుభవంలో ఎల్లప్పుడూ ఒక అనుభవంగా ఉండే చిలిపి భావనను ప్రతి రైడ్ అందిస్తుంది. మొదటి యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ ఫార్మాట్ను భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ కొత్తది స్క్రాంబ్లర్స్ ఏ స్థాయికి అభివృద్ధి చెందగలవో విస్తృతం చేస్తుంది.
స్క్రాంబ్లర్స్ తయారుచేయడానికి ముందే రైడర్స్ ద్వారా సృష్టించబడ్డాయి. 1940 మరియు 1950లలో చేతితో మార్పులు చేసిన BSAల నుండి, ఆ తర్వాతి దశాబ్దాలలో భారతీయ రహదారులకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దిన యెజ్డీల వరకు. 2022లో దేశంలో మొదటి ప్రధానమైన ఫ్యాక్టరీ-కస్టమ్ స్క్రాంబ్లర్తో యెజ్డీ భారతదేశంలో ఈ ఫార్మాట్ను పునరుద్ధరించింది. డిజైన్ కంటే ఉపయోగానికే ప్రాధాన్యత ఉన్న ఒక మార్కెట్లో, అది ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. నేటి విడుదలలు ఆ నిబద్ధతను తేలికైన, టార్క్- మరియు తక్షణమే స్పందించడం వంటి ఫార్మాట్ ఒరిజినల్ డిమాండ్స్తో రెండు కొత్త స్క్రాంబ్లర్స్కు విస్తరించాయి.