శనివారం, 25 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026 (23:48 IST)

కొత్త స్క్రాంబ్లర్ మోటార్ సైకిల్స్‌ను విడుదల చేసిన యెజ్డీ, బీఎస్ఎలు

Yezdi
నగరంలో సౌకర్యవంతమైన ఉద్వేగభరితమైన భావనను ఇచ్చే మోటారు సైకిల్‌ను కోరుకునే, జాతీయ రహదారిపై సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించే, ట్రైల్స్‌లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండే భారతదేశపు ఆధునిక రైడర్ కోసం రెండు విలక్షణమైన స్క్రాంబ్లర్స్‌ను ప్రారంభించడానికి మొదటిసారి యెజ్డీ, BSAలు ఒక చోట చేరాయి. ఒరిజినల్ స్క్రాంబ్లర్ వారసత్వంతో ఈ రెండు బ్రాండ్స్ ప్రీమియం మోటార్ సైక్లింగ్ మార్కెట్ యొక్క ఫార్మాట్‌ను శక్తివంతం చేస్తున్నాయి. యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ 350, BSA స్క్రాంబ్లర్ 650లకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పవర్ ట్రైన్స్‌లు, దృఢమైన, ప్రామాణికమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉన్నాయి.
 
భారతదేశపు అత్యంత తేలికైన 350cc స్క్రాంబ్లర్, సరికొత్త, చురుకైన యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ నగర వీధుల కోసం, యవ్వనంగా ఉండే రైడర్స్ వారాంతపు విహారాల కోసం అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దబడింది. కటార్‌గా పిలువబడే ఈ కొత్త లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజన్, ఈ మోటార్ సైకిల్ యొక్క ఉపయోగకరమైన, నిర్మాణాత్మకమైన ప్రధానమైన భాగం. శక్తివంతమైన టార్క్-టు-వెయిట్ ప్రయోజనంతో, స్క్రాంబ్లర్ ప్రారంభం నుండే వేగవంతమైన,  తక్షణమే ప్రతిస్పందనను అందిస్తుంది, యెజ్డీ యొక్క సహజ స్వభావాన్ని అందిస్తుంది. ప్రత్యక్షమైన, సులభంగా మలుపు తిరగడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది రూ. 1,99,950 లక్షల ప్రారంభపు ధరతో లభిస్తుంది. 
 
శ్రేణిలో భారతదేశపు ఏకైక 650cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజన్ సాంకేతికతతో, BSA స్క్రాంబ్లర్  కేవలం సహజత్వంపై పూర్తిగా ఆధారపడిన ఒక విలక్షణమైన రైడింగ్ శైలిని నిర్వహిస్తుంది. బ్రిటీష్ ఇంజనీరింగ్ శ్రేష్టత, అన్వేషణ పట్ల శాశ్వతమైన స్ఫూర్తికి పర్యాయపదంగా నిలిచిన, స్క్రాంబ్లర్ 650 గోల్డ్ స్టార్ కటలిన, A10 స్పిట్ ఫైర్, A65 ఫైర్ బర్డ్ వంటి దిగ్గజాల నుండి తన ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌ను స్వీకరించింది, ప్రీమియం, ఆధునిక ఫినిష్‌తో ప్రామాణికమైన నిష్పత్తులను కలిపింది. BSA స్క్రాంబ్లర్ 650 రూ. 3,24,950 లక్షల ప్రారంభపు ధరతో లభిస్తోంది.
 
అనుపమ్ థరేజా, సహ-స్థాపకుడు, క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు, SUVలు ప్యాసింజర్ ఫోర్-వీలర్స్‌ను తీర్చిదిద్దిన విధానంలో, స్క్రాంబ్లర్స్ భారతీయ రైడింగ్ సంస్కృతిని తీర్చిదిద్దుతాయని నేను ఎల్లప్పుడూ విశ్వసిస్తాను. అవి మోటార్ సైక్లింగ్ యొక్క SUVలు. స్క్రాంబ్లర్స్ ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన నగర రైడింగ్ కోసం తయారు చేయబడ్డాయి. అయితే వారాంతపు రోజుల్లో రహదారులపై కాకుండా వివిధ భూభాగాలను అన్వేషించడంలో మీకు ప్రేరణ కలిగించడానికి కావలసినంత కఠినమైనవి, చురుకైనవి. యెజ్డీ, BSAల అత్యంత అద్భుతమైన, సాహసవంతమైన, అత్యంత ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌తో మేము సృష్టించిన ఈ విభాగంలో ఒక సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. యెజ్డీ 350, BSA 650ల మధ్యలో భారతదేశపు స్క్రాంబ్లర్ ఎలా ఉండగలదో మేము తీర్చిదిద్దాము. తన గొప్ప ఉనికితో మీ మొదటి ప్రేమగా నిలిచేలా ఈ కొత్త యెజ్డీ రూపొందించబడింది. గట్టి భాగం చుట్టూ రూపొందించబడిన ఒక నిజమైన స్క్రాంబ్లర్ అయిన, ఈ యెజ్డీ ఒక స్థిరమైన, పనితీరులో అంతర్లీనంగా దాగున్న శక్తితో, బయటకు ప్రశాంతంగా కనిపిస్తుంది.
 
బొమన్ ఇరాని, క్లాసిక్ లిజెండ్స్ సహ-స్థాపకుడు, ఇలా అన్నారు, యెజ్డీ స్టైల్ కోసం అభిరుచితో, కఠినమైన లేబుల్స్ కోసం కొంచెం సహనంతో ఎల్లప్పుడూ రైడర్స్‌కు చెందుతుంది. నేను మెషీన్స్ మధ్యలో పెరిగాను, భూగర్భ స్క్రాంబ్లర్  ప్రయాణం నేను చూసే అవకాశం కలిగింది. నేను యెజ్డీ గురించి ఆలోచించినప్పుడు, నేను స్క్రాంబ్లర్స్ గురించి ఆలోచించాను. యెజ్డీ అనుభవంలో ఎల్లప్పుడూ ఒక అనుభవంగా ఉండే చిలిపి భావనను ప్రతి రైడ్ అందిస్తుంది. మొదటి యెజ్డీ స్క్రాంబ్లర్ ఫార్మాట్‌ను భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ కొత్తది స్క్రాంబ్లర్స్ ఏ స్థాయికి అభివృద్ధి చెందగలవో విస్తృతం చేస్తుంది.
 
స్క్రాంబ్లర్స్ తయారుచేయడానికి ముందే రైడర్స్ ద్వారా సృష్టించబడ్డాయి. 1940 మరియు 1950లలో చేతితో మార్పులు చేసిన BSAల నుండి, ఆ తర్వాతి దశాబ్దాలలో భారతీయ రహదారులకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దిన యెజ్డీల వరకు. 2022లో దేశంలో మొదటి ప్రధానమైన ఫ్యాక్టరీ-కస్టమ్ స్క్రాంబ్లర్‌తో యెజ్డీ భారతదేశంలో ఈ ఫార్మాట్‌ను పునరుద్ధరించింది. డిజైన్ కంటే ఉపయోగానికే ప్రాధాన్యత ఉన్న ఒక మార్కెట్లో, అది ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. నేటి విడుదలలు ఆ నిబద్ధతను తేలికైన, టార్క్- మరియు తక్షణమే స్పందించడం వంటి ఫార్మాట్ ఒరిజినల్ డిమాండ్స్‌తో రెండు కొత్త స్క్రాంబ్లర్స్‌కు విస్తరించాయి. 

ప్రేమకి పులిహోర కలిపుకుంటున్న తరుణ్ భాస్కర్, మానస చౌదరి

ప్రేమకి పులిహోర కలిపుకుంటున్న తరుణ్ భాస్కర్, మానస చౌదరితరుణ్ భాస్కర్, రైటర్- డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌తో కలిసి 'గాయపడ్డ సింహం' తో అలరించ బోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని పవన్ సదినేని సమర్పణలో, కళ్యాణ చక్రవర్తి మంథిన, భాను కిరణ్ ప్రతాప, విజయ్ కృష్ణ లింగమనేని, ఉమేష్ బన్సల్ సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ల పై నిర్మించారు. ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి కథానాయికలుగా నటించారు. ఇప్పటికే ఎంటర్టైనింగ్ ట్రైజర్, పాటలతో స్ట్రాంగ్ బజ్ సృష్టించింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ ఫోర్త్ సింగిల్ ప్రేమకి పులిహోర రిలీజ్ చేశారు.

Dhanush: కరసామిగా ధ‌నుష్ పోరాటం ఎవరిపైనే తెలియాలంటే టీజర్ చూడాల్సిందే

Dhanush: కరసామిగా ధ‌నుష్ పోరాటం ఎవరిపైనే తెలియాలంటే టీజర్ చూడాల్సిందేఇంత‌కీ క‌ర‌సామి మీద ప‌డ్డ మ‌చ్చ ఏంటి? అత‌ను త‌నకు ఎదురైన స‌మ‌స్య‌ను ఎలా దాటి త‌నపై ప‌డ్డ మ‌చ్చ‌ను తుడుచుకున్నాడు.. అనేది తెలుసుకోవాలంటే వెర్సటైల్ స్టార్ ధనుష్ హీరోగా నటించిన ‘కర’ సినిమా చూడాల్సిందేనంటున్నారు మేకర్స్. ఏప్రిల్ 30న ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది.

నాకు ఏమైనా జరిగితే ఆ నలుగురు రే బాధ్యులు :దర్శకుడు షెరాజ్ మెహదీ

నాకు ఏమైనా జరిగితే ఆ నలుగురు రే బాధ్యులు :దర్శకుడు షెరాజ్ మెహదీహైదరాబాద్ : తెలుగు లో దాదాపు నాలుగు సినిమాలు నిర్మించి తనే హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడు షెరాజ్ మెహదీ కు రిలీజ్ విషయంలో చేదు సంఘటనలు ఎదురవుతున్నాయి. సరైన థియేటర్లు లేక తాను ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు మీడియా ముందుకు వచ్చారు. తాను రూపొందించిన ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ సినిమా రీ-రిలీజ్‌కు కూడా థియేటర్లు ఇవ్వలేదని వాపోయారు.

Ritesh Rana: క్రేజీ మోహన్ కామెడీ స్టైల్ నాకు చాలా ఇష్టం : రితేష్ రానా

Ritesh Rana: క్రేజీ మోహన్ కామెడీ స్టైల్ నాకు చాలా ఇష్టం : రితేష్ రానాజెట్లీ సినిమా దాదాపు 80% ఫ్లైట్‌లోనే జరుగుతుంది. ఫ్లైట్ సెట్ వేసాం. ఎకానమీ, బిజినెస్ క్లాస్, కార్గో, కాక్పిట్ ఇలా ఒకే ఫ్లోర్‌పై ఐదు సెట్లు వేశాం. నేను తీసిన సినిమాల్లో ఇది చాలా టఫ్ మూవీ. దుబాయ్ నుంచి కొచ్చికి ల్యాండ్ అయ్యే జర్నీలో జరిగే కథ ఇది. యాక్షన్, థ్రిల్, హ్యూమర్..అన్నీ కలిపి మంచి ఎంటర్‌టైనర్ అని డైరెక్టర్ రితేష్ రానా తెలిపారు.

ఫెమినా కవర్ పేజీలో ధురందర్ హీరోయిన్ సార్ అర్జున్.. స్టార్‌డమ్ అదిరిందిగా.. (video)

ఫెమినా కవర్ పేజీలో ధురందర్ హీరోయిన్ సార్ అర్జున్.. స్టార్‌డమ్ అదిరిందిగా.. (video)యువ నటి సారా అర్జున్, ఫెమినా పత్రిక ఏప్రిల్-మే 2026 కవర్ పేజీపై కనిపించి తన కెరీర్‌లో ఒక కీలక మలుపుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. "మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎనర్జీ" అనే ధైర్యమైన ట్యాగ్‌లైన్‌తో, తన ఇటీవలి చిత్రాల విజయంతో పెరుగుతున్న స్టార్‌డమ్‌ను ఈ 20 ఏళ్ల నటి ఆత్మవిశ్వాసంతో స్వీకరిస్తోంది. ఈ కవర్ పేజీలో సారా, ప్రకాశవంతమైన కలర్-బ్లాక్ నిట్ కార్డిగన్‌ను ప్రింటెడ్ డెనిమ్ మినీ స్కర్ట్‌తో కనిపించింది. ఆమె చెదిరిన జుట్టు, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన నిలకడ ఆమె స్టార్ డమ్‌ను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలు

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవే

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవేచాలామంది నడుము నొప్పి, కీళ్ల నొప్పి, వెన్ను నొప్పి తదితర ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలతో సతమతమవుతుంటారు. ఇలాంటివారిలో సరిపడినంత క్యాల్షియం లేకపోవడమే దీనికి కారణం. కనుక క్యాల్షియం లభించే డ్రైఫ్రూట్స్ తింటుంటే శరీరానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర తింటే ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. ప్రతి వంద గ్రాముల అంజీరలో 160 మి.గ్రా క్యాల్షియం లభిస్తుంది. ఎండు ఆప్రికాట్ పండ్లలో ప్రతి 100 గ్రాములకు 15 మి.గ్రా క్యాల్షియం దొరుకుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు కలిగిన ప్రతి 28 గ్రాముల బాదములలో 76 మి.గ్రాముల క్యాల్షియం వుంటుంది. తీయగా వుండే ఖర్జూరాల్లో ప్రతి వంద గ్రాములకు 64 మి.గ్రా క్యాల్షియం వుంటుంది.

ఫస్ట్ లుక్: స్టెల్లా మెక్‌కార్ట్‌నీ హెచ్ అండ్ ఎం కలెక్షన్‌ని లాంచ్ చేసిన హెచ్ అండ్ ఎం

ఫస్ట్ లుక్: స్టెల్లా మెక్‌కార్ట్‌నీ హెచ్ అండ్ ఎం కలెక్షన్‌ని లాంచ్ చేసిన హెచ్ అండ్ ఎంత్వరలో జరగనున్న స్టెల్లా మెక్‌ కార్ట్‌నీలో H&M కలెక్షన్‌ లోని అన్ని లుక్స్‌‌ను ప్రకటించేందుకు H&M సిద్ధంగా ఉంది. ఈ కలెక్షన్ మే 7వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుండి hm.com ఆన్‌లైన్‌లో, ఎంపిక చేసిన స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రఖ్యాత డిజైనర్, బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌తో H&M యొక్క మొదటి భాగస్వామ్యం జరిగిన సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కలెక్షన్ ప్రారంభమవుతోంది. H&M యొక్క రెండవ డిజైన్ సహకారమైన మొదటి స్టెల్లా మెక్‌ కార్ట్ నీ H&M భాగస్వామ్యం నవంబర్ 2005లో ప్రారంభమైంది. ఈ కొత్త స్టెల్లా మెక్‌కార్ట్‌నీ H&M కలెక్షన్ అంతకుముందు ఉన్న వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తుంది.
