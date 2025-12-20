దెబ్బతిన్న పైప్లైన్ను వేగంగా మార్చి నగర గ్యాస్ సరఫరాను పునరుద్ధరించిన థింక్ గ్యాస్
కడప: కడపలోని ఆర్కె నగర్లో డ్రైనేజీ నిర్మాణ కార్యక్రమాలలో భాగంగా జెసిబి ఆపరేటర్ చేపట్టిన తవ్వకాల సమయంలో థింక్ గ్యాస్ (గతంలో ఏజి-పి ప్రథమ్ సంస్థ) వేసిన సిటీ గ్యాస్ పైప్లైన్ దెబ్బతింది. థింక్ గ్యాస్ అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందం వేగంగా స్పందించటంతో పాటుగా ప్రభావిత విభాగాన్ని వేరుచేసి తక్కువ సమయంలో గ్యాస్ సరఫరాను పునరుద్ధరించింది. ఇది ప్రజల భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది, నివాసితులకు అసౌకర్యాన్ని తగ్గించింది.
గృహాలకు పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్(పిఎన్జి), రవాణా వినియోగదారులకు కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్(సిఎన్జి) సరఫరా చేయడానికి థింక్ గ్యాస్ కడప జిల్లాలో విస్తృత స్థాయిలో పైప్లైన్ మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసింది. పైప్లైన్ మార్గంలో కనిపించే రూట్ మార్కర్లు, హెచ్చరిక సంకేతాలు, అత్యవసర కాంటాక్ట్ బోర్డులు ఉన్నప్పటికీ, తవ్వకంలో పాల్గొన్న కాంట్రాక్టర్ పనిని ప్రారంభించే ముందు థింక్ గ్యాస్కు తెలియజేయడంలో విఫలమయ్యాడు, సంఘటన తర్వాత ఎటువంటి నివేదికను సమర్పించలేదు.
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, తవ్వకం పనులు చేపట్టాలని ప్రణాళిక చేసిన ఏదైనా మూడవ పక్షం డయల్ బిఫోర్ యు డిగ్ కాంటాక్ట్ నంబర్ ద్వారా నగర మున్సిపల్ అధికారులకు లేదా నగర గ్యాస్ పంపిణీ సంస్థకు తెలియజేయాలి. ఈ సంఘటన కంపెనీకి ముందస్తు సమాచారం లేకుండానే జరిగింది, దీనితో థింక్ గ్యాస్, ఈ ఘటనకు కారణమైన వారిపై అధికారిక ఫిర్యాదు దాఖలు చేసింది. ప్రస్తుత చట్టపరమైన నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఐపీసీ సెక్షన్లు 285 మరియు 336 ప్రకారం, అటువంటి అనధికార నష్టం 3 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష మరియు రూ. 25 కోట్ల వరకు జరిమానా విధించదగిన నేరం. కాంట్రాక్టర్లు, ఏజెన్సీలు, వ్యక్తులను ఈ భద్రతా అవసరాన్ని పాటించాలని థింక్ గ్యాస్ కోరుతుంది. ఏదైనా తవ్వకం కార్యకలాపాలను చేసే ముందు థింక్ గ్యాస్ను సంప్రదించాలి.