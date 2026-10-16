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  4. This festive season, Swiggy launches Multi Restaurant Ordering: Reinvents Food Court Experience for Homes
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (22:51 IST)

ఈ పండగ సీజన్లో, మల్టి రెస్టారెంట్ ఆర్డరింగ్‌ను ప్రారంభించిన స్విగ్గీ

swiggy
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (22:53 IST)
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భారతదేశంలో మొదటి ఆన్- డిమాండ్ కన్వీనియెన్స్ ప్లాట్ ఫాంస్విగ్గీ  తమ యాప్‌లో మల్టి రెస్టారెంట్ ఆర్డరింగ్ ప్రారంభం గురించి ప్రకటించింది. ఆహారం అనేది వ్యక్తిగత ఎంపిక, ప్రాధాన్యతలు ఒక నిర్దిష్టమైన కుటుంబం లేదా సమూహంలో మారుతుండవచ్చు. ఎలాంటి రాజీ లేకుండా యూజర్లు తమకు ఇష్టమైన ఆహారం తినడాన్ని నిర్థారించడానికి మల్టి రెస్టారెంట్ ఆర్డరింగ్ రూపొందించబడింది. ఈ ఫీచర్  వినియోగదారులకు ఐదు రెస్టారెంట్ల వరకు వివిధ క్యూజిన్ లు, వంటకాలు మరియు తమకు ఇష్టమైన ఆహారాలను కలిపి ఒకేసారి ఆర్డర్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించింది. ఆటంకాలు లేని మరింత నిరంతర అనుభవానికి అదనంగా, మల్టి రెస్టారెండ్ ఆర్డరింగ్ ఫీచర్ వివిధ ప్లాట్ ఫీజుతో వేరుగా కార్ట్స్, చెక్ అవుట్స్ కోసం చెల్లింపుల అవసరాన్ని తొలగించి యూజర్లకు మరిన్ని ఆదాలను కూడా వాగ్థానం చేసింది.
 
అది కుటుంబంలో సమావేశాలు కావచ్చు, దీపావళి పార్టీలు కావచ్చు లేదా దీర్ఘకాలం వారాంతాలు కావచ్చు, టేబుల్ వద్ద ప్రతి ఒక్కరికి ఆహారం కోసం  వివిధ ఎంపికలు, ప్రాధాన్యతలు ఉంటాయి. మల్టి రెస్టారెంట్ ఆర్డరింగ్ ఫీచర్‌తో, వినియోగదారులు తమకు ఇష్టమైన స్టార్టర్స్, ప్రధాన భోజనాలు, డిజర్ట్స్ కోసం వివిధ రెస్టారెంట్ల నుండి ఆర్డర్లు చేయవచ్చు. ఈ ఫీచర్ కస్టమర్లు వివిధ కార్ట్స్‌ను రూపొందించి, నిలిపి ఉంచడం, పక్కపక్కనే వాటిని పోల్చడం మరియు చెక్ అవుట్స్, OTPలు లేదా చెల్లింపుల ప్రవాహం పునరావృతం కాకుండా ఒకే చెల్లింపుతో అయిదు రెస్టారెంట్ల వరకు కస్టమర్లు తమ ఇళ్ల నుండే ఫుడ్ కోర్ట్ అనుభవాన్ని పొందడానికి ఆర్డరింగ్ చేయగలిగే సౌకర్యం కల్పిస్తోంది. ప్రతి రెస్టారెంట్ ఆర్డర్ తయారు చేయబడుతుంది. స్వతంత్రంగా డెలివరీ చేయబడుతుంది. ఒక భాగస్వామ్య ట్రాకింగ్ స్క్రీన్‌లో తమ సొంత ట్యాబ్‌గా చూపించబడుతుంది.
 
ఈ ప్రారంభం గురించి మాట్లాడుతూ, సిద్ధార్థ్ భాకూ, ఛీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, స్విగ్గీ ఫుడ్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఇలా అన్నారు, “ఆహారం అనేది ప్రతి వేడుకకు కీలకం అయితే మెనూని ఆమోదించడం మాత్రం చాలా కష్టమైన విషయం. మేము మీ ఇంటికి అక్షరాలా ఫుడ్ కోర్ట్ భావనను తీసుకువస్తున్నాము. ఉత్తమమైన డైనింగ్ సందిగ్ధానికి మల్టి-రెస్టారెంట్ ఆర్డరింగ్ పరిష్కారం అందిస్తున్నాం. తమకు ఇష్టమైన రెస్టారెంట్ల నుండి మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేయడానికి లేదా వివిధ క్యూజిన్ల నుండి ఆర్డర్ చేయడానికి మేము యూజర్లకు అధికారం ఇస్తున్నాము. బిర్యానీతో పిజ్జాలను జోడించడం లేదా సూషీని స్థానిక స్ట్రీట్ ఫుడ్‌తో కలపడం, ఇవన్నీ ఒకే చెక్ అవుట్ ఆప్షన్‌తో సాధ్యమవుతాయి. మరింత ఎంపికను అందచేయడం, మెరుగైన సౌకర్యాన్ని అందచేయడం, జీరో రాజీని నిర్థారించడం, టేబుల్ వద్ద ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా తమకు నచ్చిన, ఇష్టమైన ఆహారాన్ని ఆనందించడానికి సంబంధించినది ఇది.
 
ఇష్టమైన వారితో తరచుగా భోజనాలు భాగస్వామ్యం చేయడం అంటే వివిధ రుచులను సమతౌల్యం చేయడం, వ్యక్తిగతంగా ఇష్టమైనవి వదిలేసి ప్రతి ఒక్కరూ అంగీకరించినవి కనుగొనడం అని అర్థం. 55% యూజర్లు ఒకే సెషన్ లో రెండు కార్ట్స్ ను రూపొందించడం, 5 మందిలో 1 యూజర్ తమ మొదటి ఆర్డర్ చేసిన 30 నిముషాలు లోగా రెండవ ఆర్డర్ చేసారని స్విగ్గీ నిర్వహించిన వినియోగదారు పరిశోధన చూపిస్తోంది. ఇది నిష్క్రమించబడిన కార్ట్స్ లేదా వివిధ సమయాల్లో కస్టమర్లు వివిధ ఆర్డర్లు చేయడానికి దారితీయవచ్చు. మల్టి రెస్టారెంట్ ఆర్డరింగ్ ఫీచర్ ఈ సవాళ్లను నిర్మూలిస్తుంది, వివిధ ఇష్టమైన ఆహారాల కోసం పరిపూర్ణమైన పరిష్కారంగా నిలిచింది. ఈ ఫీచర్ 720 కంటే ఎక్కువ నగరాల్లో అమలుచేస్తూ, స్విగ్గీ ప్రతి భోజనాల సమయాన్ని వ్యక్తిగత రుచులకు సులభమైన వేడుకగా మార్చిన పరిష్కారంలో ముందుంది  మరియు కస్టమర్లకు మరింత సౌకర్యాన్ని కేటాయిస్తోంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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