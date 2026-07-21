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తిరుపతి నుంచి యూకేకు మామిడి గుజ్జు.. లాంఛనంగా ప్రారంభం
భారత్-యునైటెడ్ కింగ్డమ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అమలులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో, తిరుపతి-యునైటెడ్ కింగ్డమ్కు మామిడి గుజ్జును తరలించే మొదటి కంటైనర్ ఎగుమతిని సోమవారం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. తిరుపతికి చెందిన శ్రీ వర్ష ఫుడ్స్ సంస్థ ఎగుమతి చేస్తున్న ఈ కంటైనర్ను అగ్రికల్చరల్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (ఏపీఈడీఏ) ప్రాంతీయ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ ఆర్.పి. నాయుడు, విదేశీ వాణిజ్య శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఫణి కిరణ్, ఉద్యానవన శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ దేవముని రెడ్డి, తిరుపతి జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ అధికారి జయభారత్ రెడ్డి కలిసి ప్రారంభించారు.
భారత్-యూకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ) ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఉద్యానవన ఉత్పత్తుల ఎగుమతికి కొత్త అవకాశాలను కల్పించిందని జయభారత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తిరుపతి నుండి యూకేకు మొదటిసారిగా మామిడి గుజ్జును ఎగుమతి చేయడం ఆ జిల్లాకు గర్వకారణమని ఆయన అన్నారు. ఎగుమతులు పెరగడం వల్ల రైతులకు తమ ఉత్పత్తులకు మెరుగైన ధరలు లభించడమే కాకుండా, ఆహార శుద్ధి రంగం అభివృద్ధికి కూడా ఊతం లభిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. నాణ్యమైన ఉత్పత్తి, శాస్త్రీయ పద్ధతిలో శుద్ధి చేయడం ద్వారా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రాష్ట్రం తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకోగలదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఉద్యానవన శాఖ రైతులకు సాంకేతిక సహాయాన్ని అందిస్తూనే ఉంటుందని జయభరత్ రెడ్డి అన్నారు.
రైతులు, ప్రాసెసర్లు, ఎగుమతిదారుల మధ్య సన్నిహిత సమన్వయం ఉద్యానవన రంగాన్ని విస్తరించడానికి, విలువ జోడింపును మెరుగుపరచడానికి మరియు రాష్ట్రం నుండి ఎగుమతులను పెంచడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు, మరిన్ని ఆహార ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను విదేశీ మార్కెట్లను అన్వేషించడానికి ప్రోత్సహిస్తాయని మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అదనపు ఉపాధిని సృష్టిస్తాయని ఆయన అన్నారు. రైతులు నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించాలని, పంట కోతానంతర మెరుగైన పద్ధతులను అవలంబించాలని, అంతర్జాతీయ అవసరాలను తీర్చడానికి ఎగుమతిదారులతో కలిసి పనిచేయాలని ఆయన సూచించారు.
Nag: మా ఇల్లు పండగలా ఉంది : నాగార్జున; కింగ్ ఫైర్ ఏమిటో చూపించారు : నాగ చైతన్య
లెనిన్ చిత్రం సక్సెస్ అయిన తర్వాత .నాకు, అఖిల్, చైతన్యకి పండగలా ఉంది.. ఇల్లంతా కళకళలాడుతూ ఉందని అక్కినేని నాగార్జున ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం 'లెనిన్'.
Raag Mayur :అంకితభావంతో మరిన్ని మంచి పాత్రలను పోషిస్తానంటున్న రాగ్ మయూర్
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Kiran Abbavaram,: యు/ఎ సర్టిఫికేషన్ పొందిన కిరణ్ అబ్బవరం... చెన్నై లవ్ స్టోరీ
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా "కలర్ ఫొటో", "బేబి" వంటి కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీస్ ప్రేక్షకులకు అందించిన మేకర్స్ ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ". ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు.
Ravi Teja : ఇరుముడి' డబ్బింగ్ ప్రారంభించిన రవితేజ- త్వరలోనే సెకండ్ సింగిల్
తన షూటింగ్ పార్ట్ను పూర్తి చేసిన రవితేజ ఇప్పుడు ఈ సినిమా డబ్బింగ్ పనులు కూడా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ విడుదల చేసిన డబ్బింగ్ స్టూడియో వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకుంటోంది. వీడియోలో "నాకు ఒకే ఒక్క కూతురే... పేరు మనమ్మ" అంటూ రవితేజ ఎంతో ఎమోషనల్గా చెప్పిన డైలాగ్ ఆకట్టుకుంది. ఆ ఒక్క డైలాగ్తోనే సినిమాలో తండ్రి-కూతురు మధ్య ఉండే బలమైన అనుబంధాన్ని దర్శకుడు చూపించబోతున్నారనే ఆసక్తిని మరింత పెంచారు. ఈ వీడియోలో బేబీ నక్షత్ర, దర్శకుడు శివ నిర్వాణ కూడా కనిపించారు.
శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో M4M 2 మూవీ సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు
శాన్ఫ్రాన్సిస్కో (కాలిఫోర్నియా): అమెరికాలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)' మూవీ 60 రోజుల విజయోత్సవాన్ని జూలై 18, 2026న శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలోని సినీ లౌంజ్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల, హీరోయిన్ Jo Sharma కలిసి 'M4M-2' సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.