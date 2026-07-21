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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (10:48 IST)

తిరుపతి నుంచి యూకేకు మామిడి గుజ్జు.. లాంఛనంగా ప్రారంభం

mangos
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (10:48 IST)
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భారత్-యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అమలులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో, తిరుపతి-యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌కు మామిడి గుజ్జును తరలించే మొదటి కంటైనర్ ఎగుమతిని సోమవారం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. తిరుపతికి చెందిన శ్రీ వర్ష ఫుడ్స్ సంస్థ ఎగుమతి చేస్తున్న ఈ కంటైనర్‌ను అగ్రికల్చరల్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్‌పోర్ట్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (ఏపీఈడీఏ) ప్రాంతీయ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ ఆర్.పి. నాయుడు, విదేశీ వాణిజ్య శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఫణి కిరణ్, ఉద్యానవన శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ దేవముని రెడ్డి, తిరుపతి జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ అధికారి జయభారత్ రెడ్డి కలిసి ప్రారంభించారు. 
 
భారత్-యూకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ) ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఉద్యానవన ఉత్పత్తుల ఎగుమతికి కొత్త అవకాశాలను కల్పించిందని జయభారత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తిరుపతి నుండి యూకేకు మొదటిసారిగా మామిడి గుజ్జును ఎగుమతి చేయడం ఆ జిల్లాకు గర్వకారణమని ఆయన అన్నారు. ఎగుమతులు పెరగడం వల్ల రైతులకు తమ ఉత్పత్తులకు మెరుగైన ధరలు లభించడమే కాకుండా, ఆహార శుద్ధి రంగం అభివృద్ధికి కూడా ఊతం లభిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. నాణ్యమైన ఉత్పత్తి, శాస్త్రీయ పద్ధతిలో శుద్ధి చేయడం ద్వారా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రాష్ట్రం తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకోగలదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఉద్యానవన శాఖ రైతులకు సాంకేతిక సహాయాన్ని అందిస్తూనే ఉంటుందని జయభరత్ రెడ్డి అన్నారు. 
 
రైతులు, ప్రాసెసర్లు, ఎగుమతిదారుల మధ్య సన్నిహిత సమన్వయం ఉద్యానవన రంగాన్ని విస్తరించడానికి, విలువ జోడింపును మెరుగుపరచడానికి మరియు రాష్ట్రం నుండి ఎగుమతులను పెంచడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు, మరిన్ని ఆహార ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను విదేశీ మార్కెట్లను అన్వేషించడానికి ప్రోత్సహిస్తాయని మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అదనపు ఉపాధిని సృష్టిస్తాయని ఆయన అన్నారు. రైతులు నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించాలని, పంట కోతానంతర మెరుగైన పద్ధతులను అవలంబించాలని, అంతర్జాతీయ అవసరాలను తీర్చడానికి ఎగుమతిదారులతో కలిసి పనిచేయాలని ఆయన సూచించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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