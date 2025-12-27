Today Gold, Silver Rate December 27: బంగారం ధరలు పైపైకి..
బంగారం ధరలు ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు. అమెరికా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు బంగారం ధరల మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో డాలర్ బలహీనపడింది. దీంతో పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు తమ పెట్టుబడులను మళ్లిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ నగరంలో శనివారం బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే.. 10 గ్రాముల 24 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ.1200 పెరిగి రూ.1,41,220 దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది. విజయవాడలో 10 గ్రాముల 24 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ.1200 పెరిగి రూ.1,41,220 దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది.
ముంబైలో 10 గ్రాముల 24 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ.1200 పెరిగి రూ.1,41,220 దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది. విశాఖపట్నంలో..10 గ్రాముల 24 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ.1200 పెరిగి రూ.1,41,220 దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది.
ఈ రోజు భారతదేశంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 14,003, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 12,836, మరియు 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 10,503గా ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి.