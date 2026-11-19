దేశంలో మరింతగా తగ్గిన బంగారం - వెండి ధరలు
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మరింతగా తగ్గాయి. పండగలు, పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కొనసాగుతోంది. దీంతో బంగారం, వెండి ధరల పతనం కొనసాగుతోంది. లోహం రూపేణ పసిడి, వెండి కొనుగోళ్లు గణనీయంగా తగ్గడం, అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక అనిశ్చితులు, ఎల్నినో కారణంగా వర్షాభావ పరిస్థితుల వంటి కారణాలతో వీటి ధరలు ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయి. గురువారం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల మేలిమి బంగారం ఒక దశలో రూ.1.33 లక్షలకు దిగొచ్చింది.
24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పుత్తడి బుధవారం ముగింపు ధర రూ.1.35 లక్షలుగా ఉండగా.. నేడు ఒక దశలో రూ.1,33,805కి తగ్గింది. రూ.1700కిపైగా పడిపోయింది. కిలో వెండి నిన్న రూ.1.68 లక్షల వద్ద ముగియగా.. తాజాగా మూడువేల వరకు పతనమై రూ.1.65లక్షలకు దిగొచ్చింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర మరింత దిగజారింది. ఔన్సు పసిడి 3710 డాలర్లుగా ఉంది. వెండి ధర 44.88 డాలర్లకు చేరింది. కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాముల ధర రూ.1,28,878 గా ఉంది. సిల్వర్ ఫ్యూచర్ కేజీ ధర రూ.1,59,819గా కొనసాగుతోంది.