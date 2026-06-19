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విజయవాడ ప్రజలకు రుచికరమైన ఆహారం అందించేందుకు వచ్చేసింది టోయింగ్, సరసమైన ఆహార యాప్
విజయవాడ: సరసమైన ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ టోయింగ్ ఈ రోజు విజయవాడలో తన ప్రారంభాన్ని ప్రకటించింది. గత 8+ నెలల్లో, టోయింగ్ తన నెట్ వర్క్ను భారతదేశం అంతటా 49 నగరాలకు విస్తరించింది. దాని యాప్లో ఆహారం/పానీయాల యొక్క వస్తువుల ధరలను అతి తక్కువ ఉండేలా వాగ్దానం చేసింది, రెస్టారెంట్ టేబుల్ మెను ధరలను సరిపోల్చడానికి లేదా వాటికన్నా తక్కువ ఉండేలా హామీ ఇస్తుంది. దీనికి అదనంగా, టోయింగ్లో ఉంచిన ఏ ఆర్డర్ పైన ప్యాకేజింగ్ ఛార్జీలు లేదా ప్లాట్ ఫాం ఫీజులు లేవు. ఇది టోయింగ్ను మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత సరసమైన ఫుడ్ డెలివరీ యాప్గా చేస్తుంది. వినియోగదారులు బిరియానీలు, బర్గర్లు, ఆహార గిన్నెలతో సహా అనేక రకాల వంటకాలను రూ.99 లోపు ఆర్డర్ చేయవచ్చు. విజయవాడతో పాటు, త్రిస్సూర్, కొచ్చి, కోజికోడ్లలో కూడా టోయింగ్ ప్రారంభించబడింది.
పూణేను మొదటి నగరంగా 2025 ద్వితీయార్థంలో ప్రారంభమైన టోయింగ్, దేశవ్యాప్తంగా అనేక నగరాల్లో పనిచేస్తూ ఉంది, అవి ఆగ్రా, వడోదర, గౌహతి, నాసిక్, నాగపూర్, పాట్నా, ఔరంగాబాద్, భోపాల్, ఢిల్లీ, మీరట్, గురుగ్రామ్, నోయిడా, ఫరీదాబాద్, ఘజియాబాద్, చండీగఢ్, అహ్మదాబాద్, ముంబై, కోల్కతా, జైపూర్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, ఇండోర్, భువనేశ్వర్, కాన్పూర్, లక్నో, వారణాసి, లూధియానా, కోయంబత్తూర్, వైజాగ్, సూరత్, మంగళూరు, రాజ్ కోట్, డెహ్రాడూన్, మదురై, తిరుపతి, గోవా, జమ్మూ, కోట, మైసూర్, పాటియాలా, జలంధర్, రాంచీ, రాయ్ పూర్.
విజయవాడలో, టోయింగ్ ఇప్పటికే ప్లాట్ఫామ్లో జాబితా చేయబడిన నగరంలోని ప్రసిద్ధ రెస్టారెంట్లతో కలిసి పనిచేస్తోంది. టోయింగ్ యొక్క సరసమైన మరియు ప్రాప్యత ధరల నమూనా మొదటిసారి ఉద్యోగస్థులు, కళాశాల విద్యార్థులతో బలంగా ప్రతిధ్వనించింది, కొత్త నగరాలకు దాని విస్తరణను వేగవంతం చేసింది. రోజువారీ స్థోమతపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా, టోయింగ్ దాని వినియోగదారులకు సాటిలేని విలువ, విశ్వసనీయతను నిర్ధారిస్తుంది. ఈ యాప్లో విజయవాడ యొక్క ప్రసిద్ధ రెస్టారెంట్లు బెంగళూరు భవన్, ఆర్ఆర్ దర్బార్, సదరన్ స్పైస్, స్వీట్ మ్యాజిక్, స్వీట్ మ్యాజిక్ మిఠాయి షాప్, హోస్కోట్ 4 ఏమ్ బిర్యానీ, ఇస్మాయిల్ బిర్యానీ, బర్గర్ కింగ్, ప్యారడైజ్, మెక్ డొనాల్డ్స్, దమ్ సఫర్ బిర్యానీ, థియోబ్రోమా, క్రీమ్ స్టోన్ ఐస్ క్రీమ్, హల్దిరామ్స్ రెస్టారెంట్ వి 2, లా పినోజ్ పిజ్జా, కౌజినా కేఫ్- ది ఫుడ్ కోర్ట్, ఎక్స్ ప్రెస్ బై ఏబీస్, బిగ్గీస్ బర్గర్ వంటి ప్రసిద్ధ రెస్టారెంట్లలో దక్షిణ భారత ఆహారం, చైనీస్, బిర్యానీ, డెజర్ట్లు, పిజ్జాలు, బర్గర్లు, మోమోస్ వంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
టోయింగ్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ శ్రీ సిద్ధార్థ్ భాకూ మాట్లాడుతూ, టోయింగ్ ఫుడ్ డెలివరీలో కొత్త కేటగిరీ కస్టమర్లను సృష్టిస్తోంది. జెన్ జెడ్, కళాశాలకు వెళ్లేవారు మరియు విలువ స్పృహ కలిగిన కస్టమర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. గడిచిన కొన్ని నెలలుగా, గౌహతి, నాసిక్, నాగ్ పూర్, అహ్మదాబాద్, ముంబై, ఢిల్లీ ఎన్ సిఆర్, చండీగఢ్, జైపూర్, చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్తో సహా భారతదేశంలోని కీలక నగరాలు మరియు విద్యా కేంద్రాల్లో తన వినియోగదారులకు తక్కువ ధరలకు హామీ ఇచ్చే సరసమైన ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ టోయింగ్ను మేం లాంఛ్ చేశాం. విజయవాడలో టోయింగ్ యొక్క లాంఛ్ విలువ ప్రతిపాదన యొక్క బలం, యువ వినియోగదారుల అభివృద్ధి చెందుతున్న అవసరాలను తీర్చడానికి మా నిబద్ధత రెండింటినీ ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ నగరంలో జెన్ జెడ్, కళాశాల వెళ్ళేవారి పెద్ద సమూహం ఉంది. అందువల్ల, టోయింగ్ కోసం సరైన ప్రకృతి దృశ్యాన్ని అందిస్తుంది.
Sprit legal notice: మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ స్పిరిట్ చిత్రానికి ప్రభాస్ కు సంబంధం ఏమిటి?
సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.
Narne Nithin: నార్నే నితిన్ #NN5 మూవీ హ్యూమరస్ క్రియేటివ్ పోస్టర్ ద్వారా అనౌన్స్మెంట్
నార్నే నితిన్ 'మ్యాడ్', 'ఆయ్', 'మ్యాడ్ స్క్వేర్' వంటి వరుస విజయాల తర్వాత తన కెరీర్లో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. 'జూనియర్' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన రాధా కృష్ణతో సరికొత్త రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ కోసం జతకట్టారు. #NN5 చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మక కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు.
Naga Durga : ప్రియదర్శి మూవీలో హీరోయిన్ గా తెలుగు ఫోక్ సాంగ్స్ ఫేమ్ నాగదుర్గ
ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్, జీనియస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కలిసి ప్రియదర్శి హీరోగా ఓ సినిమాను నిర్మించబోతున్నారు. ఇటీవల బయటకొచ్చిన ఈ క్రేజీ న్యూస్ మూవీ లవర్స్ లో ఆసక్తి కలిగించింది. ఈ చిత్రాన్ని బన్నీ వాస్ వర్క్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నాయి. ఈ కాంబో మూవీ నుంచి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది.
Suriya: విశ్వనాథ్ & సన్స్ చిత్రం తొలి గీతం నేనో బటర్ఫ్లై
సూర్య ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’. బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 14వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, టీజర్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకొని సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడేలా చేశాయి. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి తొలి గీతంగా ‘నేనో బటర్ఫ్లై’ను తాజాగా చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.
Prabhas: మాటలు లాంటి పాటలతో తీశాం గట్టిగా చెప్పు అంటున్న ప్రభాస్
నాగ్ అశ్విన్ తో కలిసి మాట్లాడిన మాటలతోకూడిన చిన్న గ్లింప్స్ ను విడుదల చేశారు. మాటలు..లాంటి పాటలతో తీసిన ఇండియన్ చరిత్రలో ఫస్ట్ సినిమా అంటూ ప్రభాస్ అనగానే.. అదేవిషయాన్ని నాగ్ అశ్విన్ చెప్పాడు. అలా కాదు. ఇంకా గట్టిగా చెప్పమని అనగానే.. గట్టిగానే అశ్విన్ చెప్పాడు. ఇలా తన శైలిలో నాగ్ అశ్విన్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకున్నాడు.