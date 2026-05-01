వైజాగ్: టోయింగ్, సరసమైన ఫుడ్ డెలివరీ యాప్, వైజాగ్లో యాప్ ప్రారంభోత్సవం గురించి ఈరోజు ప్రకటించింది. గత 7 నెలలుగా, టోయింగ్ భారతదేశంలో ఉన్న 35 నగరాలకు తమ నెట్వర్క్ను విస్తరించింది. తమ యాప్లో అతి తక్కువ ధరలకు ఆహారం, పానీయాలు అందచేయడానికి వాగ్ధానం చేసింది, రెస్టారెంట్ టేబుల్ మెనూ ధరలతో సమానంగా ఉండటానికి లేదా వాటి కంటే తక్కువగా ఉండటానికి హామీ ఇస్తోంది. ఇంకా, టోయింగ్లో ఇచ్చిన ఏ ఆర్డర్ పైన కూడా ప్యాకేజీంగ్ ఛార్జీలు వసూలు చేయబడవు లేదా ప్లాట్ఫాం ఫీజు వర్తించదు. ఇది టోయింగ్ను మార్కెట్లో అతి సరసమైన ధరలకే లభించే ఆహార డెలివరీ యాప్గా మార్చింది. యూజర్లు బిర్యానీలు, బర్గర్లు మరియు బౌల్స్ వంటి వివిధ వంటకాల శ్రేణిని రూ.99 కంటే తక్కువ ధరలకే ఆర్డర్ చేయవచ్చు.
టోయింగ్ 2025 సంవత్సరంలో జూన్ రెండవ వారంలో మొదట పూణెలో ప్రారంభించబడింది. ఆగ్రా, వడోదర,గౌహతి, నాసిక్, నాగపూర్, పాట్నా, ఔరంగాబాద్, భోపాల్, ఢిల్లీ,మీరట్, గురుగ్రామ్, నోయిడా, ఫరీదాబాద్, గజియాబాద్, ఛంఢీఘర్, అహ్మదాబాద్, ముంబయి, కొల్ కత్తా, జైపూర్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, ఇండోర్, భువనేశ్వర్, కాన్పూర్, లక్నో, వారణాసి, లూధియానా, కోయంబత్తూరు, సూరత్, రాజ్ కోట, మంగళూరు మరియు డెహ్రాడూన్లలో కూడా అందుబాటులో వుంది.
వైజాగ్లో, టోయింగ్ ఇప్పటికే ప్లాట్ఫాంలో జాబితాలో ఉన్న నగరంలోని ప్రసిద్ధి చెందిన రెస్టారెంట్లతో లైవ్లో ఉంది. టోయింగ్ యొక్క సరసమైన మరియు అందుబాటులో ఉండే ధరల నమూనా కళాశాల విద్యార్థులు, మొదటిసారి ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ఎంతగానో అనుకూలంగా ఉంది, కొత్త నగరాలకు దీని విస్తరణను వేగవంతం చేసింది. ప్రతిరోజూ అందుబాటులో ఉండే ధరపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం ద్వారా, టోయింగ్ తన యూజర్లకు సాటిలేని విలువ, విశ్వశనీయతను నిర్థారిస్తోంది. ఈ యాప్ వైజాగ్ లోని ప్రసిద్ధి చెందిన రెస్టారెంట్లు అయిన సత్యం మల్టిక్యూజిన్ రెస్టారెంట్, గ్రాండ్ ఆల్ఫా, బాంబే రెస్టారెంట్, ప్రభ వెజ్, హైదరాబాద్ బవర్చి, బర్గర్ కింగ్, పారడైజ్, మెక్ డొనాల్డ్స్, కేక్ జోన్, ఫాసాస్, క్రీమ్ స్టోన్ ఐస్ క్రీమ్, మిల్లెట్ ఎక్స్ప్రెస్, కౌజిన కేఫ్-ద ఫుడ్ కోర్ట్, ఐజిపి కేక్స్, బిగ్గీస్ బర్గర్, ద రెడ్ బాక్స్, చికాగో పిజ్జా వంటి వాటిని ప్రదర్శిస్తోంది, ఉత్తర భారతదేశం వంటకాలు, దక్షిణ భారతదేశం ఆహారం, చైనీస్, బిర్యానీ, డిజర్ట్స్, పిజ్జాలు, బర్గర్లు, టాకోస్, మోమోస్ వంటి ఫాస్ట్-ఫుడ్ ఆహారాల విస్తృత శ్రేణి ఎంపికలను అందిస్తోంది.
ఈ విస్తరణ గురించి మాట్లాడుతూ, శ్రీ.సిద్ధార్థ భాకూ, ఛీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్, టోయింగ్ ఇలా అన్నారు, టోయింగ్ ఆహార డెలివరీలో కస్టమర్ల కొత్త శ్రేణిని సృష్టిస్తోంది. జెన్ Z, కళాశాల విద్యార్థులు, విలువ గురించి చైతన్యం కలిగిన కస్టమర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. గత కొన్ని నెలలుగా, సరసమైన ఆహార డెలివరీ యాప్ టోయింగ్ ను గౌహతి, నాసిక్, నాగపూర్, అహ్మదాబాద్, ముంబయి, ఢిల్లీ NCR సహా భారతదేశంవ్యాప్తంగా కీలకమైన నగరాలు మరియు విద్యాపరమైన కేంద్రాల్లో ప్రారంభించాము. ఇది కస్టమర్లకు అతి తక్కువ ధరలకు హామీ ఇస్తుంది. వైజాగ్ లో టోయింగ్ ప్రారంభోత్సవం అనేది విలువ ప్రతిపాదన, యువ వినియోగదారుల పెరుగుతున్న అవసరాలను తీర్చడానికి మా యొక్క నిబద్ధతను కూడా సూచిస్తోంది. ఈ నగరంలో జెన్ Z మరియు కళాశాల విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది, అందువలన ఇది టోయింగ్ కు సరైన నేపధ్యం అందిస్తోంది.