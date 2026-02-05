రైతులకు తీవ్ర నష్టం.. కిలో రూ.8 నుంచి రూ.10కి పడిపోయిన టమోటా ధరలు
రాయలసీమ ప్రాంతమంతటా టమాటా ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. ఇది ఈ ఉద్యాన పంటను పండించే రైతులకు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించింది. అనంతపురం, నంద్యాల, కర్నూలు, కడప వంటి జిల్లాల్లో అధిక దిగుబడి కారణంగా మార్కెట్లలో టమాటాలు విపరీతంగా పోగయ్యాయి. ఫలితంగా ధరలు విపరీతంగా పడిపోయాయి.
కర్నూలు జిల్లాలోని పత్తికొండ మార్కెట్లో టమాటాలు కిలోకు కేవలం రూ.8 రూపాయలకే అమ్ముడవుతున్నాయి. రిటైల్ ధరలు కూడా కిలోకు రూ.8- రూ10కి పడిపోయాయి. ఇది టోకు వ్యాపారంలో పరిస్థితి మరింత బలహీనంగా ఉందని సూచిస్తోంది. ఇంతకుముందు కిలోకు సుమారు రూ.40కి టమాటాలు అమ్మిన సూపర్మార్కెట్లు, ఇప్పుడు ధరలను కిలోకు సుమారు రూ.15కి తగ్గించాయి.
ఈ ధరల పతనం వల్ల సాగు ఖర్చులను కూడా రాబట్టుకోలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు. "మాకు గిట్టుబాటు ధరలు లభించడం లేదు. గత మూడు సంవత్సరాలుగా, పంట కోతకు సిద్ధమైనప్పుడల్లా టమాటా ధరలు పడిపోతున్నాయి.." అని కర్నూలు జిల్లాలోని ప్యాపిలికి చెందిన ఒక రైతు అన్నారు. కర్నూలు జిల్లాలోని పత్తికొండ, ఆస్పరి, బిల్లేకల్లు, దేవనకొండ, వీరుపాపురం ప్రాంతాలలో టమాటా సాగు విస్తృతంగా జరుగుతుంది.
కడప జిల్లాలో ప్రొద్దుటూరు, బద్వేల్, పులివెందుల ప్రాంతాలలో ఈ పంటను విస్తారంగా పండిస్తున్నారు. ఒక్క కర్నూలు జిల్లాలోనే దాదాపు 4,800 హెక్టార్లలో టమాటాలు సాగు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా సుమారు 1.6 లక్షల టన్నుల దిగుబడి వస్తుందని అంచనా.
అయితే, ధరలు పడిపోవడంతో ఈ సీజన్లో నష్టాలు పెరిగిపోతాయనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోందని వారు తెలిపారు. పత్తికొండ మార్కెట్ అధికారి ఒకరు మాట్లాడుతూ, మార్కెట్కు సరుకు రాక ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ధరలు పడిపోతాయి. ఈ సంవత్సరం మార్కెట్కు అసాధారణంగా భారీ పరిమాణంలో టమాటాలు వచ్చాయని అన్నారు.